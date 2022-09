Les batteries des smartphones Samsung accusées de gonfler par plusieurs Youtubeurs

Et si les Samsung avaient un souci de batterie qui gonfle, jusqu'à même rendre inutilisable les appareils touchés ? C'est le pavé qu'a jeté dans la mare le vidéaste Mrwhostheboss, soutenu dans sa démarche par plusieurs grands noms du YouTube tech. On fait le point.

C’est ni plus ni moins une bombe qui est tombée sur la tête de Samsung mardi 27 septembre 2022 avec la dernière vidéo du Youtubeur Arun Maini, plus connu sous le pseudonyme de Mrwhosetheboss. Le vidéaste explique s’être aperçu que plusieurs des téléphones qu’il conserve en stock ont vu leur batterie gonfler tellement que la coque arrière en a sauté. Et dans tous les cas, il s’agissait de smartphone Samsung.

Si l’on pouvait s’attendre à ce que le problème touche des smartphones plutôt anciens, nous avons tout de même été surpris de constater qu’un Galaxy Z Fold 2, sorti il y a deux ans, était compté parmi les victimes. Il en va de même pour le Galaxy S10 5G présenté dans la vidéo, datant d’il y a seulement un peu plus de trois ans. Des durées d’utilisation bien inférieures à ce qu’on attend, lorsqu’on achète un téléphone premium. Surtout que la plupart des batteries de ces smartphones indiquent, via un logo « 5 », que les accumulateurs peuvent théoriquement fonctionner pendant au moins cinq ans avant de se dégrader.

Un problème partagé

Arun Maini a bien sûr contacté la firme de Suwon qui lui a tout simplement pris les téléphones sans lui fournir davantage de détails pendant presque deux mois. Alors le Youtubeur a décidé de mener sa petite enquête et est allé interroger plusieurs collègues, ce qui a clairement renforcé le constat initial.

Dans sa vidéo, on peut par exemple voir témoigner les très influents Marques Brownlee et Jerryrigeverything qui affirment tous deux n’avoir constaté des problèmes de batterie gonflée que sur des téléphones Samsung. L’intérêt de contacter d’autres vidéastes spécialisés dans les smartphones réside justement dans le stock de smartphones qu’ils ont encore à leur disposition. Beaucoup de ces youtubeurs ont des dizaines d’appareils de nombreuses marques différentes. Or, dans tous les cas, pour les trois vidéastes, seuls les mobiles de Samsung ont rencontré ce souci de batterie gonflée.

Un peu plus loin dans la vidéo, Mrwhosetheboss nuance un peu son propos en expliquant qu’environ 40 % des vidéastes contactés expliquant avoir déjà eu des soucis similaires sur d’autres marques. Mais notons tout de même qu’en commentaires de la vidéo, plusieurs personnes collectionnant les téléphones semblent toutefois confirmer que Samsung est la seule marque avec laquelle ils ont remarqué le phénomène.

Bien sûr, le problème est d’autant plus sensible que Samsung est le plus gros vendeur de téléphones au monde. Le vidéaste rappelle très justement dans sa vidéo que la firme coréenne a vendu près de 300 millions de téléphones l’année dernière, ce qui pourrait amener à près d’un milliard d’utilisateurs, au bas mot, à travers le monde.

Que faire en cas de batterie gonflée

Fait intéressant, cet été, nous nous étions étonnés de constater qu’un Galaxy S7 (encore un Samsung donc) d’un membre de notre équipe avait subi ce sort étrange. Nous avons d’ailleurs rédigé un article complet rappelant les précautions à prendre si la mésaventure vous arrive.

🫣 @ArnaudGelineau a eu une petite surprise en retrouvant son vieux Galaxy S7 Rappel ⚠️ : Si cela vous arrive, n'essayez pas de retirer la batterie, d'utiliser ou de charger le téléphone car cela peut être dangereux ! pic.twitter.com/7YgYD9rf4Z — Frandroid (@Frandroid) July 26, 2022

Rappelons quelques principes de base ici si vous tombez sur une batterie gonflée :

Aussi drôle que cela ait l’air, c’est aussi très dangereux, l’appareil peut prendre feu, voire exploser ;

Ne chargez pas l’appareil ;

Ne tentez pas de l’allumer ou de le manipuler ;

Même sur un appareil qui a l’air sain de l’extérieur, si des odeurs « chimiques » vous alertent, cela peut être le signe d’une batterie gonflée ;

Ne gardez pas l’appareil chez vous et trouvez un endroit où le recycler.

Cela va sans dire, l’affaire doit être prise très au sérieux par la firme coréenne, dont l’épisode des Galaxy Note 7 explosifs est encore dans toutes les têtes. Qu’arrive-t-il vraiment aux batteries des Samsung ? Nous avons contacté la marque pour tenter d’en savoir plus et elle a promis de nous répondre. Nous mettrons à jour cet article avec leurs déclarations dès qu’elle nous parviendra.

