Qu’importe la hausse de prix, le Samsung Galaxy S23 Ultra réalise un départ canon

Selon Samsung, le Galaxy S23 Ultra a représenté 60 % des précommandes enregistrées entre le 1er et le 16 février. Et ce malgré des tarifs toujours plus élevés d’une année à une autre.

Le Galaxy S23 Ultra est le téléphone le plus abouti jamais réalisé par Samsung. Les critiques journalistiques sont dithyrambiques à son sujet et s’accordent pour l’élire comme le meilleur smartphone Android du marché. Design, écran, expérience logicielle, autonomie, photo, performances : tout y est.

60 % des précommandes

Est-ce donc étonnant de le voir truster le classement des précommandes Samsung ? C’est en tout cas ce qu’affirme le constructeur coréen dans un billet de blog, selon lequel le S23 Ultra a représenté 60 % des précommandes entre le 1er et le 16 février. La version vanilla et Plus se partagent le reste du gâteau.

Si le leader du marché ne communique pas de chiffres précis, il assure que les précommandes des S23 ont été meilleures que celles des S22… lesquelles ont aussi été meilleures que celles du S21. En clair : depuis au moins deux générations, Samsung fait toujours mieux d’une année à une autre en termes de précommandes.

Des hausses de prix qui ne calment pas les ardeurs

Pourtant, il aurait été facile de prédire le contraire en ce nouveau millésime 2023, eu égard aux hausses tarifaires salées appliquées à la gamme. Le S23 Ultra a par exemple été lancé à 1419 euros dans sa configuration minimale de 256 Go, contre 1359 euros pour le S22 Ultra. Soit un gap de 60 euros. Pis : la version 128 Go de l’an passé – qui n’existe plus cette année – s’arrachait à 1259 euros.

En somme, cette différence peut être considérée comme faible vu l’échelle de prix sur laquelle est positionné le modèle Ultra. Pour un client souhaitant coûte que coûte se le procurer, 60 euros de plus ne constituent peut-être pas un gros frein psychologique.

