Samsung Galaxy S23 : ces coques Rhinoshield sont le meilleur moyen de le protéger avec style

Pour éviter de finir avec un smartphone haut de gamme brisé, le plus simple reste encore de l’équiper d’une coque. Cela tombe bien, Rhinoshield vient de dévoiler ses nouvelles protections pour le Samsung Galaxy S23. Des « armures » toujours aussi efficaces et qu’il est possible de personnaliser.

Avec un prix avoisinant les 1 000 euros, le Samsung Galaxy S23 est un smartphone qu’il vaut mieux ne pas faire tomber. Au risque de devoir payer d’importants frais de réparation. Il est toutefois possible d’éviter aisément ce type d’incident à l’aide d’une coque.

Attention cependant : toutes les protections ne se valent pas. Heureusement, RhinoShield s’y connait en matière de coques et autres accessoires de protection. La marque vient même de lancer sa nouvelle gamme à destination des Samsung Galaxy S23.

Des coques solides

Le Samsung Galaxy S23 est un beau téléphone, tout en verre. Mais voilà, le verre : ça casse. C’est pourquoi RhinoShield propose des coques solides qui protègent efficacement les smartphones. La coque SolidSuit recouvre ainsi le dos et les bordures du Galaxy S23 afin de réduire la fragilité de ces zones. Elle est fabriquée en élastomère thermoplastique, un polymère qui procure une certaine flexibilité en plus de la solidité, pour répartir la force d’un choc et empêcher la brisure du téléphone.

Quid de l’écran ? RhinoShield ne l’a pas oublié puisqu’il propose un film de protection souple antichoc et anti-rayure. Celui-ci s’applique facilement grâce à un cadre d’alignement fourni. En l’équipant, vous pouvez ranger votre smartphone dans la même poche que vos clés sans craindre la moindre égratignure.

Plus fort encore, le fabricant propose également une protection d’écran en verre trempé à installer par-dessus l’écran du Galaxy S23. Cette protection offre le meilleur degré de protection. Et ce, sans interférer sur l’affichage et ses capacités tactiles.

Un design personnalisable à l’envi

Le Samsung Galaxy S23 peut se targuer d’être un superbe smartphone, très ergonomique. Ajouter une coque peut donc complètement dénaturer l’appareil.

Fort de son expérience, RhinoShield propose des protections qui procurent un excellent rapport résistance-encombrement. Ses coques SolidSuit ont l’avantage d’être plutôt fines et légères, ce qui ne rend pas la prise en main compliquée. Leur design sans fioritures permet au téléphone de conserver une esthétique sobre et de ne pas donner un aspect “jouet” au téléphone. Pour le Samsung Galaxy S23, la coque SolidSuit de RhinoShield se décline en noir, en noir avec effet carbone ou en violet.

Cela dit, les utilisateurs à la recherche d’un design unique trouveront aussi leur bonheur chez RhinoShield. L’équipementier propose de nombreux motifs dont il est possible d’affubler les coques. Des designs uniques conçus par RhinoShield, ou bien des illustrations issues de collaboration avec des tiers, comme la League of Legend, Star Wars, One Piece ou Dragon Ball Z.

La marque ne se contente pas de piocher dans les univers de la pop culture puisque des coques aux couleurs des équipes de la NBA ou inspirées d’œuvres d’art, comme les peintures de Van Gogh sont également disponibles. Des illustrateurs et illustratrices mettent aussi la main à la pâte, tels que Paihaime Studio ou Vinne.

RhinoShield va plus loin et peut même imprimer une photo au choix au dos de la coque. Les propriétaires de chat, par exemple, peuvent ainsi avoir Monsieur Miaou constamment sous les yeux, que ce soit en fond d’écran ou au dos de leur téléphone.

Un catalogue fourni en accessoires

Bien entendu, RhinoShield ne vend pas uniquement des coques de protection. La marque a étoffé son catalogue avec une myriade d’accessoires tels que :

Il est même possible de trouver des tours de cou compatibles avec les appareils munis d’une coque. Il suffit pour cela d’ajouter un adaptateur RhinoShield directement sur la coque. De quoi toujours avoir son smartphone à portée.