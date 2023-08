Samsung pense avoir trouvé une bonne raison de vous faire utiliser Bixby

Samsung commence à déployer sur son assistant personnel Bixby une fonctionnalité amusante permettant de lui faire adopter une voix bien particulière, la votre, quand il doit s'adresser à vous.

Samsung pourra-t-il rallier plus de monde à Bixby ? La question est désormais posée au travers d’une nouvelle fonction relativement atypique, il est vrai, attendue sur l’assistant personnel du géant coréen : la possibilité de lui faire utiliser votre voix… quand il vous parle.

Comme le rapporte SamMobile (via PhoneArena), cette nouvelle fonctionnalité, baptisée « Bixby Voice Creator », permet en effet de créer une voix personnalisée pour Bixby. Elle semble d’ores et déjà avoir été déployée sur certains smartphones et certaines tablettes Samsung Galaxy, vraisemblablement au travers de One UI 5.1.1, mais la chose n’a pas encore été confirmée à ce stade. PhoneArena parle d’ailleurs d’un déploiement progressif, et relativement lent.

En clair, si vous ne voyez aucun changement dans l’onglet « Langue et style de voix » de Bixby, n’ayez crainte, il vous faudra juste attendre un peu plus longtemps.

Comment créer une voix personnalisée sur Bixby ?

Si au contraire, vous faites partie des utilisateurs ayant déjà hérité de la mise à jour (peut-être sans l’avoir remarqué), voici la marche à suivre pour configurer une voix personnalisée pour Bixby.

Assurez vous en premier lieu que votre smartphone ou votre tablette est chargée à au moins 30%,

Ouvrez Bixby (en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation ou en tapant sur son icône depuis le tiroir d’applications), puis accédez à ses paramètres,

Cliquez sur l’option « Langue et style de voix »,

Sélectionnez ensuite l’option « Créer une voix personnalisée », en bas d’écran.

L’utilitaire de Samsung vous invite alors à télécharger certaines applications depuis le Galaxy Store. Faites-le, puis revenez sur Bixby et répétez les trois premières étapes ci-dessus,

Cliquez enfin sur le bouton Démarrer, qui doit désormais être accessible, pour lancer la procédure de création de voix personnalisée sur Bixby. Elle consiste à lire 10 phrases différentes.

Patientez le temps que Bixby apprenne votre voix… ce qui peut prendre quelques minutes comme plusieurs heures. Mais pas de panique, ce processus se fait heureusement en arrière plan.

Une fois le processus d’apprentissage terminé, sélectionnez votre voix personnalisée pour l’activer par défaut.

« Bixby Voice Creator » : un tournant pour Bixby ou une simple fonctionnalité gadget ?

Bien qu’un peu gadget, cette nouvelle fonction semble toutefois avoir été créée en bonne partie pour accompagner la fonctionnalité « Bixby Text Call ». Cette dernière consiste en la lecture, par Bixby, d’un message écrit par vos soins à un correspondant dans le cadre d’un appel. La réponse vocale du correspondant étant, à l’inverse, convertie à l’écrit par Bixby. Parfait quand on est « trop occupé pour parler lorsque quelqu’un appelle », explique Samsung.

Notons en outre que la fonction de voix personnalisée de Bixby pourra également être utilisée par d’autres fonctions « text-to-speech » et qu’elle sera aussi employée pour vous donner la météo, l’heure, les résultats sportifs… ou toute autre question à laquelle vous voulez que l’assistant personnel de Samsung réponde.

Reste maintenant à savoir si vous aimez le son de votre voix au point de vouloir (vraiment ?) programmer et utiliser cette nouveauté.

