Ces deux smartphones Galaxy vont recevoir une mises à jour importante pour leur sécurité

La prochaine mise à jour de sécurité des Galaxy A52 et Galaxy A54 va corriger 65 failles de sécurité.

Alors que Samsung a annoncé un plan très clair de déploiement de One UI 6 sur ses derniers smartphones Galaxy, on apprend par Sam Mobile que deux smartphones vont bénéficier d’une mise à jour de sécurité importante.

Le Galaxy A53 avait déjà reçu cette même mise à jour et c’est donc au tour des Galaxy A54, des smartphones plutôt populaires, de recevoir ces patchs de sécurité.

Patchs importants, voire « critiques »

Dans la liste complète des améliorations publiée sur le site de Samsung, on découvre donc 65 failles de sécurité corrigées. Dans le lot, 50 sont jugées hautes et 5 sont même jugées critiques tout de même. 48 des correctifs proviennent de Google, deux de Samsung Semiconducteur et 15 de la division mobile de Samsung.

Dans le détail, comme le note Sam Mobile, les patchs résolvent diverses catégories de problèmes appartenant au débordement de la mémoire tampon, l’entrée arbitraire, la validation des certificats, le contrôle d’accès, l’exécution de code arbitraire et l’écriture arbitraire de descripteur de fichier. La logique de vérification de la taille de la mémoire tampon de plusieurs fonctions a été corrigée par Samsung.

Attention, cela ne veut pas dire pour autant que ces failles ont été exploitées, mais il est toujours bon de s’en prémunir. En outre, les autres smartphones Galaxy devraient recevoir cette mise à jour de sécurité en même temps que One UI 6.

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous dans les paramètres à l’onglet « Mise à jour logicielle » puis « Téléchargement et installation ».