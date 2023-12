Boulanger casse le prix de la nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S9 Plus pour Noël

La Galaxy Tab S9 Plus est l'une des tablettes les plus haut de gamme de Samsung. Elle a de bons arguments pour plaire : un écran 120 Hz, un processeur performant et une belle autonomie. Aujourd’hui, elle est plus intéressante dans un pack avec 33 % de réduction.

Il y a quelques mois, Samsung a présenté ses tablettes haut de gamme. La série S9 se compose au nombre de trois : les Galaxy Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra. Elles partagent beaucoup de points communs, mais sont tout de même différentes, notamment au niveau de la taille d’écran et de l’autonomie. Pour une expérience équilibrée, la S9 Plus est toute choisie et se trouve bien moins chère dans ce pack.

La Samsung Galaxy Tab S9 Plus, c’est quoi ?

Un grand écran Amoled à 120 Hz

Puissante avec le Snapdragon 8 Gen 2

L’interface One UI 5.1.1 avec Android 13 et une autonomie confortable

Proposé dans un pack à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Tab S9 Plus avec Book Cover revient à 799 euros grâce au code S9200 et l’ODR de 200 euros sur le site Boulanger.

Un design bien exécuté

Sur la Galaxy Tab S9 Plus, le soin apporté aux finitions est appréciable. La sensation premium est bel et bien au rendez-vous avec un dos en aluminium agréable au toucher. Une fois allumée, son écran de 12,4 pouces propose une belle qualité d’affichage : Amoled en Full HD+(2 800 x 1 752 pixels), la dalle est un régal pour regarder du contenu vidéo. L’expérience est d’une grande fluidité avec le 120 Hz adaptatif.

Ce n’est pas plus compact de la série S9. Assez imposante, une fois à côté du modèle Ultra, elle parait « petite » face à la dalle géante de 14,6 pouces. Et si vous n’êtes pas fan de la petite encoche en face avant, la Galaxy Tab S9 Plus est épargnée. Au dos, on découvre un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 6 mégapixels et un flash. Quant à la caméra avant, le modèle Plus embarque un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Qui ne manque pas de puissance

En plus d’être un bel objet, c’est une tablette puissante que l’on a là. Avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et 8 Go de mémoire vive, la Tab S9 Plus va vous permettre de naviguer sur la tablette en toute tranquillité, sans risque de latence lorsque vous changez d’application ou lorsque vous jouez à des jeux gourmands par exemple. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 13 nativement au travers de l’interface maison One UI 5, que l’on apprécie tout particulièrement chez Frandroid.

Pour finir, l’ardoise intègre une grande batterie de 10 090 mAh. Cette capacité permet de l’utiliser une journée et demie, voire deux, selon votre utilisation. Sachez aussi que le stylet S-pen est inclus dans la boîte, de quoi ravir les plus créatifs d’entre vous. Vous pourrez bien sûr y connecter un clavier, qui est inclus dans ce pack.

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de la tester, mais vous pouvez consulter notre prise en main sur la Samsung Galaxy Tab S9 Plus.

Pour comparer la Samsung Galaxy Tab S9 Plus avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2023.

