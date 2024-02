Pour la sortie des Samsung Galaxy S24, profitez d’un cadeau de 319 euros avec cet opérateur

Les Samsung Galaxy S24 viennent de sortir et il est déjà possible de les obtenir à prix réduit. C'est ce que permet SFR lors de la souscription à son forfait mobile 5G 210 Go.

Vous avez raté les offres de précommande des Galaxy S24 ? Samsung et SFR vous offrent une séance de rattrapage. Pour toute adhésion au forfait 210 Go 5G (+8 euros/mois pendant 24 mois), l’opérateur fait baisser le prix des nouveaux terminaux de la firme sud-coréenne :

le Samsung Galaxy S24 Ultra voit son prix baisser à 699 euros ;

le Samsung Galaxy S24+ passe à 449 euros ;

et le Samsung Galaxy S24 voit son prix chuter à 199 euros.

Mieux, la dernière montre Samsung Galaxy Watch6 vous est offerte en remplissant ce coupon. Attention cependant, cette offre prend fin le 3 mars 2024.

La petite révolution des Samsung Galaxy S24 s’appelle Galaxy IA

Impossible de passer à côté de l’IA en 2024 tant le sujet occupe l’actualité. Samsung l’a bien compris et en a fait une pierre angulaire de ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Avec Galaxy AI, le constructeur intègre à son interface OneUI pléthores d’options qui rendent l’expérience mobile bien plus intelligente.

Au quotidien, les utilisations de Galaxy AI sont très nombreuses. Elle permet, par exemple, grâce à la fonction « Entourer » conçue en coopération avec Google, d’obtenir des informations sur n’importe quel élément d’une photo. Vous avez flashé sur la table basse visible dans votre série préférée ? Mettez sur pause puis entourez la table pour la trouver sur internet et pourquoi pas la commander. Besoin de traduire du texte ou de l’audio en direct ou en différé ? La traduction instantanée le permet sur n’importe quel produit de la gamme Galaxy S24.

En photo, les options sont presque infinies. Grâce à Galaxy AI, il devient ainsi possible de corriger efficacement la perspective d’une image, agrandir, déplacer ou effacer un élément d’une photo. En vidéo, les nouveaux Galaxy S24 profitent de l’option « Instant Slow Mo » qui permet d’appliquer un effet de ralenti sur vos souvenirs déjà capturés. Peu importe si la vidéo d’origine est à 30 ou 60 images par seconde.

Samsung Galaxy S24 : une gamme complète pour tous les usages

Au-delà de l’implémentation de l’IA sur l’ensemble des Galaxy S24, les trois nouveaux smartphones de Samsung sont équipés, comme toujours, des meilleurs composants du fabricant.

Le design des trois smartphones est d’abord très travaillé. Les trois modèles profitent d’un écran AMOLED à bordures plates, la taille allant de 6,2 pouces pour le Galaxy S24 à 6,8 pouces pour la version Ultra en passant par 6,7 pouces pour le Galaxy S24+.

Les configurations, ensuite, sont généreuses avec 12 Go de RAM pour les S24+ et S24 Ultra et 8 Go de RAM sur le Samsung S24. Côté processeur, c’est l’Exynos 2400 qui équipe les Galaxy S24 et S24+, et un Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy S24 Ultra.

L’autonomie est enfin à l’honneur avec une batterie de 4000 mAh pour le Galaxy S24, 4900 mAh pour le Galaxy S24+ et 5000 mAh pour le Galaxy S24 Ultra.

Des offres particulièrement généreuses

Pour fêter le lancement des tout nouveaux Samsung Galaxy S24, SFR met les petits plats dans les grands.

D’abord en offrant la toute nouvelle Galaxy Watch 6 pour toute commande d’un smartphone de la gamme Samsung Galaxy S24. Élégante et performante, elle est pensée aussi bien pour le quotidien que pour les sessions sportives. Elle a d’ailleurs obtenu la très bonne note de 8/10 lors du test de la rédaction. Pour compléter cette offre, SFR propose également de reprendre votre ancien smartphone et d’ajouter au prix de celui-ci 150 euros de bonus reprise.

Enfin, pour faire baisser le prix d’achat du téléphone, SFR vous invite à souscrire à son forfait mobile 5G de 210 Go. Vous pouvez ainsi obtenir :

le Samsung Galaxy S24 à 199 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) au lieu de 959 euros ;

le Samsung Galaxy S24+ à 449 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) au lieu de 1289 euros ;

le Samsung Galaxy S24 Ultra à 699 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) au lieu de 1469 euros ;

Pour en profiter, c’est très simple. Il vous suffit de sélectionner sur la page de l’opérateur le smartphone que vous souhaitez acquérir, de choisir sa couleur, d’estimer la valeur de reprise de votre smartphone si vous désirez le faire reprendre et de valider la commande. Une fois celle-ci effectuée, il vous suffit de suivre les étapes indiquées sur la page de SFR pour recevoir votre Galaxy Watch 6. Attention cependant, ces offres de lancement sont à durée limitée et prendront fin 3 mars 2024.