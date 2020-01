Samsung imagine un smartphone avec trois écrans en façade

Un brevet publié par Samsung permet de découvrir l'une des idées du constructeur en matière de smartphone : un appareil équipé de trois écrans en façade. Il profiterait d'un écran principal et de deux écrans secondaires arrondis au-dessus et en dessous.

Depuis quelque temps, le design des smartphones a tendance à vraiment changer. Si la plupart des appareils se contentent d’un format classique avec un écran en façade, on découvre de plus en plus d’appareils originaux avec un écran au dos — comme le Vivo Nex Dual Display — ou un design pliable, comme le Galaxy Fold.

Ce jeudi, le site néerlandais LetsGoDigital a découvert un brevet déposé par Samsung Display auprès de l’USPTO, le bureau américain en charge des brevets et de la propriété industrielle. Celui-ci protège l’idée d’un « appareil portable avec un écran composé d’un affichage principal et de sous-affichages adjacents avec un module qui contrôle l’image principale sur l’écran et des groupes d’icônes affichés sur les sous-affichages ».

Concrètement, les schémas utilisés par Samsung permettent de découvrir un écran rectangulaire classique, comme un smartphone, avec d’autres écrans arrondis positionnés au-dessus et en dessous. Ces écrans permettent ainsi d’afficher quelques informations supplémentaires comme des icônes de notifications, l’état de la batterie, le lancement d’application ou l’heure.

Une idée similaire à des smartphones de 2017

Ce choix de design n’est pas sans rappeler celui du HTC U Ultra lancé il y a trois ans ou des LG V10 et V20, qui proposaient tous les trois un petit écran au-dessus de l’affichage principal pour afficher des informations supplémentaires. Le principal intérêt est de permettre l’affichage constant d’informations sur ces écrans secondaires, sans trop sacrifier la batterie.

Bien évidemment, il ne s’agit ici que d’un brevet déposé par Samsung. Si cela indique bien que le constructeur cherche à travailler sur ce type de technologie, rien n’indique néanmoins qu’il l’utilise pour un produit finalisé qui sortira un jour dans le commerce. Souvent, les brevets sont déposés afin de protéger une idée et de pouvoir la proposer sous licence à d’autres constructeurs.