Samsung compterait aussi vendre des smartphones sans chargeur dès l’année prochaine

Samsung prévoirait de retirer le chargeur de la boîte de certains de ses smartphones en 2021 pour réduire ses coûts de production. Une hypothèse similaire a déjà été avancée récemment pour les prochains iPhone d'Apple.

Il y a quelques jours, de réputés analystes prédisaient qu’Apple livrerait ses iPhone 12 sans chargeur inclus dans la boîte. Le bloc charge serait ainsi vendu séparément. Fait intéressant, la même théorie commence à poindre du côté de chez Samsung. Le média sud-coréen ETNews indique en effet que, selon des sources au sein de l’industrie, le groupe Samsung Electronics serait en train de négocier avec certains de ses partenaires pour voir comment il pourrait retirer le chargeur des accessoires livrés avec ses téléphones.

Cette initiative prendrait effet dès l’année 2021 sur certains modèles de Samsung. Le constructeur estimerait que, depuis 10 ans, le marché mobile a été très largement approvisionné en chargeurs. En d’autres termes, une large part des consommateurs en possèdent déjà un ou plusieurs chez eux. Supprimer ce composant des boîtes de smartphones ne serait donc, en théorie, pas trop contraignant et permettrait en plus de réduire les coûts de production.

Une décision écoresponsable ?

En outre, qu’il s’agisse d’Apple ou de Samsung, on imagine facilement que l’argument environnemental pourrait être mis en avant. Produire moins de chargeurs serait une attitude écoresponsable puisque l’on ne mobiliserait plus autant de ressources pour un accessoire que beaucoup de personnes ont déjà à la maison. Le consommateur de son côté n’achèterait un chargeur que s’il n’en a plus sous la main ou s’il souhaite vraiment profiter de la solution de charge rapide la plus récente et puissante.

D’aucuns noteront qu’un tel argument pourrait paraître un peu creux. Samsung, Apple et toutes les marques adoptant potentiellement la même stratégie continueront de jouer le jeu de la surconsommation en produisant toujours autant voire plus smartphones avec tous les lourds impacts écologiques que cela engendre. Il serait toutefois intéressant de voir cette problématique davantage mise en avant dans la communication des marques — même si Apple fait déjà plusieurs efforts en la matière depuis quelques années.

Pour aller plus loin

Indium, yttrium… à quoi servent les métaux rares dans nos smartphones ?

Sensibiliser les consommateurs aux enjeux écologiques de l’électronique est un noble combat. Encore faut-il les convaincre que retirer le chargeur des boîtes de smartphones est un choix pertinent et non une énième manière de leur soutirer plus d’argent.