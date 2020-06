iPhone 12 : Apple pourrait retirer les écouteurs et le chargeur de la boite

Ming-Chi Kuo et le cabinet Barclays prédisent que la gamme d'iPhone 12 ne sera plus fourni avec un chargeur et les écouteurs EarPods. Ces accessoires seront vendus en option.

Plutôt que faire l’effort de fournir un chargeur vraiment rapide avec l’iPhone, autant ne plus en fournir du tout. C’est un peu comme ça que nous serions tentés de réagir en apprenant qu’Apple pourrait faire l’impasse sur le chargeur et les écouteurs Earpods avec la prochaine génération iPhone. Il ne s’agit pas d’une rumeur ou d’une fuite à proprement parler, mais d’une prédiction de l’analyste Ming-Chi Kuo, assez réputé quand il s’agit des futurs produits Apple. Par ailleurs, cette prédiction est appuyée par un autre nom réputé, la banque Barclays.

Les prédictions de Barclays et Ming-Chi Kuo

Barclays

D’après la banque Barclays, tous les modèles d’iPhone 12 seraient proposés sans écouteurs Earpods, et sans chargeur secteur. Seul le câble Lightning vers USB-C serait toujours offert avec le smartphone. Par ailleurs, Barclays estime que la production de l’iPhone 12 a 4 à 6 semaines de retard, ce qui devrait repousser la sortie des produits aux mois d’octobre ou novembre, mais Apple devrait tout de même faire sa présentation en septembre, comme chaque année. Le capteur LiDAR ferait bien son arrivée sur les deux modèles haut de gamme.

Ming-Chi Kuo

De son côté, Ming-Chi Kuo affirme lui aussi que les écouteurs et le chargeur secteur seront absents de la boite. Plus précisément, Apple proposera en option un nouveau chargeur unique de 20W, ce qui permettra à la firme de mettre fin à la production des chargeurs 5W et 18W utilisés actuellement sur les iPhone. Pour rendre sa gamme cohérente, l’iPhone SE 2020 ferait également l’impasse sur son chargeur 5W dès la fin de l’année. Le chargeur 12W des iPad serait également en fin de vie, mais Apple pourrait patienter jusqu’à la suppression dans leur gamme des modèles qui l’utilise : l’iPad Air, l’iPad 2019 et l’iPad Mini.

Pourquoi Apple pourrait arrêter de fournir un chargeur et des écouteurs ?

Quelle mouche aurait piqué Apple pour que la marque prenne une telle décision ?

Pour réduire les couts de production de son iPhone ? C’est très peu probable, même si chaque centime de gagner peut avoir son importante, le chargeur et les écouteurs EarPods ne représentent virtuellement aucun coût à l’échelle d’un iPhone. Financièrement, cette manœuvre pourrait permettre à Apple d’augmenter les ventes d’accessoires et peut-être inciter plus facilement à l’achat d’écouteurs AirPods, si les EarPods filaires ne sont plus proposés.

Pour justifier cette décision, Apple pourrait avancer l’argument écologique. Il n’est pas rare d’avoir déjà plusieurs chargeurs à la maison, fournie avec sa tablette, son PC, ou un autre objet tech moderne. Dans le cas où une personne n’aurait aucun chargeur chez elle, l’achat en option serait toujours possible. On aurait donc moins de gâchis, puisque de cette manière, Apple s’assurerait de ne pas fabriquer et fournir un chargeur inutile à ceux qui en ont déjà.

Le fait est que l’iPhone reste aujourd’hui un produit premium sur le marché, et Apple pourrait prendre en compte que sa clientèle cible a probablement le pouvoir d’achat pour ajouter un chargeur supplémentaire à la facture.

Par ailleurs, en prenant cette décision dès 2020, Apple peut commencer à préparer le public à l’idée d’un iPhone sans chargeur. Le jour où la marque proposera un iPhone totalement sans-fil, son but imaginé lors de la présentation de l’iPhone X, il sera devenu légitime qu’elle ne fournisse pas le chargeur compatible Qi avec son nouvel appareil.

Que dit la loi ?

D’après le portail radiofréquence du site du gouvernement, dont la dernière mise à jour date du 2 décembre 2019, la loi oblige toujours à fournir un kit-oreillette lors de la vente d’un téléphone mobile pour limiter l’exposition.

Article L.34-9 du code des postes et communications électroniques : obligation de fournir un accessoire limitant l’exposition de la tête (type kit-oreillette) lors de la vente d’un téléphone mobile.

Si Apple va jusqu’au bout de cette démarche, il sera intéressant de voir comment se différencieront les iPhone commercialisés en France, de la version internationale.