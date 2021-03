Samsung Galaxy Xcover 5 : conçu pour être résistant mais absolument pas performant

Le Xcover 5 de Samsung n'a pas été dévoilé mais nous savons déjà tout de lui.

Samsung ne l’a pas encore officialisé, mais le site WinFuture a tout mis en ligne. Ce média allemand a pris l’habitude de tout publier avant l’heure, surtout quand il s’agit de Samsung.

Le Samsung Galaxy Xcover 5 n’est pas la fuite d’information la plus intéressante, néanmoins c’est un smartphone qui s’adresse à ceux qui ont un besoin précis : ils veulent un smartphone qui va résister aux chutes et à l’eau. Il a ainsi une certification miliaire américaine (810G) en plus de l’IP68.

Pas des caractéristiques qui font rêver

Si vous vous attendiez à un Galaxy S21 avec une plus grosse coque, c’est loupé. Il possède un écran LCD de 5,3 pouces avec une définition HD soit… 1480 x 720 pixels (310 ppp), l’ensemble est protégé par Corning Gorilla Glass 6.

Sous le capot du Samsung Galaxy Xcover 5 se trouve un processeur octa-core Exynos 850 de 2019, dont les cœurs Cortex-A55 atteignent une fréquence d’horloge maximale de 2,0 GHz. Avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go, c’est vraiment de toutes petites caractéristiques. Vous avez également un slot microSD si vous voulez étendre le stockage.

Le Galaxy Xcover 5 intègre également un appareil photo principal de 16 mégapixels en ouverture f/1,8, ainsi qu’un appareil photo frontal de 5 mégapixels (f/2,2). Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.0, NFC… et de la 4G+. La batterie est amovible, ce qui est rare désormais avec une capacité de 3000 mAh chargée via USB-C avec un maximum de 15 Watts. L’OS utilisé en usine est Android 11.

Il sera en vente très rapidement aux alentours de 300 euros. Comme vous pouvez le voir, il s’adresse aux professionnels qui ont de besoin de robustesse spécifique, on pense par exemple aux métiers du BTP.