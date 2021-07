Nous avons vu le JetBot AI+, l’aspirateur-robot de Samsung commercialisé en France

Introduction

Les nouveaux aspirateurs-robots Samsung JetBot arrivent sur le marché français. JetBot, JetBot+ et JetBot IA+, c'est ce dernier qui nous intéresse, car il introduit beaucoup de technologies dans la maison connectée.

Nous avons vu l’aspirateur-robot de Samsung : le Jet Bot IA+, il est accompagné de la CleanStation ci-dessus. Contrairement à ce que l’on peut penser, ce ne sont pas les premiers aspirateurs-robots de Samsung. Néanmoins, ce JetBot peut être considéré comme une nouvelle offensive sur le marché des aspirateurs-robots étant donné le niveau élevé de son équipement et de ses fonctions.

Pourtant, Samsung n’est pas encore reconnu comme un acteur de ce secteur. Quand on demande de citer les meilleurs aspirateurs-robots du marché, viennent naturellement à l’esprit les noms iRobot le pionnier et Roborock l’innovant. Plus récemment, la marque Ecovacs a tendance à bien se positionner également avec un rapport qualité-prix excellent.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs aspirateurs robots pour dire adieu aux corvées ?

Du LiDAR jusqu’à la reconnaissance d’objets

Comme expliqué plus haut, le Jet Bot est un aspirateur-robot qui se classe parmi les plus complets du secteur. On retrouve le capteur LiDAR, un classique sur ce type d’appareils. C’est une méthode de télédétection et de télémétrie semblable au radar, mais qui émet des impulsions de lumière infrarouge, au lieu d’ondes radio, puis en mesure le temps de retour après avoir été réfléchies sur des objets à proximité. Cela permet de cartographier votre intérieur de façon très précise et cela aide évidemment le robot à se déplacer. La fonction se nomme Live Cleaning Report, vous pourrez suivre les déplacements du robot en temps réel sur l’application Smart Things.

Samsung SmartThings Télécharger Samsung SmartThings gratuitement APK

Outre le système de navigation LiDar, le JetBot 90 AI+ est livré avec des caméras pour faire ce qu’on appelle de la technologie de reconnaissance d’objets. À partir de son seul nom, vous pouvez probablement déjà deviner de quoi il s’agit.

Si vous avez déjà possédé un aspirateur robot auparavant, vous l’avez probablement trouvé en train de pousser des objets hors de son chemin. Ces objets peuvent être des jouets, des chaussures ou des cartons. Cependant, s’il heurte le bol d’eau du chat ou un vase, il peut y avoir des dégâts. Je ne parle même pas d’autres surprises encore moins sympathiques.

Mais grâce à la technologie de reconnaissance d’objets, Intelligent Power Control, le JetBot 90 AI+ sait théoriquement automatiquement ce qu’il peut déplacer et ce qu’il doit éviter. Il est programmé pour éviter les objets fragiles comme les vases et identifier les bols d’eau pour animaux de compagnie qui pourraient court-circuiter ses circuits. C’est une technologie déjà présente chez la concurrence, mais qui en est encore qu’à ses débuts.

Mais l’intérêt du JetBot 90 AI+ ne s’arrête pas là. Contrôler votre robot depuis votre téléphone n’est pas nouveau, mais ce que propose l’application SmartThings est très intéressant. Vous pouvez surveiller votre maison à distance, comme le Roborock S6 MaxV. Cela peut dépanner et rassurer de pouvoir vérifier si vous avez bien fermé une fenêtre ou si vos animaux de compagnie vont bien pendant votre absence. Roborock avait développé sa solution avec Qualcomm, Samsung s’est plutôt tourné vers Intel.

L’autre atout de SmartThings est de pouvoir faire fonctionner l’aspirateur robot avec d’autres objets de l’écosystème Samsung. On peut imaginer des scénarios avec des automatismes liés à d’autres objets de la maison, comme la caméra de sécurité ou les ampoules connectées.

Enfin, il est vendu également avec une station de vidange et de charge. Elle n’est pas obligatoire, néanmoins elle permet d’éviter de vider le bac de son aspirateur à chaque passage. L’autre avantage est également de stocker la poussière dans un sac avec une filtration plus efficace qu’un simple bac de stockage.

Prix et date de sortie des Samsung JetBot

Le Samsung Jet Bot+ sera disponible sous peu. Son prix de base est de 549 euros, pour l’aspirateur-robot Samsung basique, 699 euros pour le modèle avec la station d’accueil, mais le modèle que l’on a pu voir, et le plus intéressant est le Jet Bot IA+ qui est vendu à 1499 euros. Seul l’IA+ propose la reconnaissance d’objets par l’IA évoquée plus haut.