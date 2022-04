Sport True Wireless : Sennheiser lance des écouteurs sans fil taillés pour l’exercice

Sennheiser a annoncé ses nouveaux écouteurs Sport True Wireless, des écouteurs sans fil conçus pour une utilisation sportive avec des ailerons de maintien, des embouts ouverts et un système de réduction des bruits du corps.

Sennheiser ne s’arrête plus. Alors que le constructeur allemand a déjà multiplié les références d’écouteurs sans fil sur le segment du milieu de gamme depuis deux ans, la firme vient de dévoiler de nouveaux écouteurs true wireless, cette fois destinés au sport. Ces nouveaux Sennheiser Sport True Wireless sont ainsi conçus pour l’activité physique en tête.

Pour s’adapter au mieux à l’activité physique en intérieur comme en extérieur, les Sennheiser Sport True Wireless sont fournis avec deux formats différents d’embouts intra-auriculaires. On va ainsi retrouver des embouts qualifiés de fermés par le constructeur, qui vont donc proposer une isolation passive, mais également des embouts dits « ouverts » afin de vous permettre de rester conscient de votre environnement. Pratique notamment si vous portez les écouteurs pendant que vous courez le long d’une route. En plus de ces embouts, chacun disponible en trois formats, les Sennheiser Sport True Wireless sont fournis avec quatre paires d’ailerons pour arrimer le mieux possible les écouteurs à votre oreille.

Une fonction pour réduire les bruits de votre corps

Particularité de ces écouteurs, ils sont capables, selon le constructeur, de réduire les bruits parasites de votre propre corps grâce à une fonctionnalité baptisée « Aware EQ ».

Les écouteurs sont également certifiés IP54 pour leur étanchéité et résisteront donc aussi bien aux poussières qu’aux éclaboussures comme la pluie ou la transpiration. Ils ne sont cependant pas conçus pour une utilisation sous l’eau et sont donc à proscrire pour la natation par exemple.

Notons cependant que l’isolation passive est la seule forme d’isolation proposée par ces nouveaux écouteurs. Aucune fonction de réduction active du bruit n’est ainsi intégrée. Pour la transmission sans fil, on va retrouver du Bluetooth 5.2 ainsi que le support des codecs audio Bluetooth AAC, SBC et aptX. Pour la restitution sonore, Sennheiser utilise ici une paire de transducteurs de 7 mm de diamètre capables de restituer des fréquences de 5 à 21 000 Hz.

Enfin, les écouteurs de Sennheiser ne sont pas non plus avares en autonomie puisque les Sport True Wireless peuvent être utilisés pendant 9 heures seuls, avec 18 heures supplémentaires — pour un total de 27 heures — grâce à la batterie du boîtier de recharge.

Les Sennheiser Sport True Wireless sont d’ores et déjà disponibles en précommande au prix de 129,90 uniquement dans un coloris noir. Les premières livraisons débuteront le 3 mai prochain.

