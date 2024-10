Ces écouteurs sans fil Sennheiser pour le sport, avec réduction des bruits du corps, chutent sous les 90 €

Les Sennheiser Sport True Wireless s’adressent, sans grande surprise vu leur nom, aux sportifs qui recherchent des écouteurs sans fil offrant un bon maintien dans l’oreille pour leurs entraînements. Ils ont aussi l’avantage d’être assez bon marché : on les trouve en effet sur Amazon à 84,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Avec leurs ailerons de maintien, leur isolation passive et même leur fonction de réduction des bruits du corps, les Sennheiser Sport True Wireless sont des écouteurs sans fil taillés pour les personnes sportives qui aiment faire leurs exercices en musique tout en se concentrant sur leurs efforts. Celles et ceux qui ont un budget serré devraient être encore plus intéressés puisque actuellement, ces true wireless coûtent moins de 85 euros.

Les points essentiels des Sennheiser Sport True Wireless

Des ailerons de maintien pratiques

Des embouts ouverts ou fermés

Une fonctionnalité permettant de réduire les bruits du corps

Une autonomie de 27 heures

Auparavant proposés 129,99 euros, les écouteurs sans fil Sennheiser Sport True Wireless sont aujourd’hui affichés à 84,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs qui tiennent bien en place

Les Sennheiser Sport True Wireless étant des écouteurs sans fil pour le sport, ils se doivent d’offrir un bon maintien dans l’oreille. La marque a donc doté ses oreillettes d’ailerons de maintien, disponibles en quatre tailles, qui leur permettent de ne pas bouger ou tomber au moindre mouvement de tête. Les écouteurs sont en plus intra-auriculaires : leurs embouts viennent donc se loger dans le pavillon auditif, ce qui renforce encore leur maintien. S’agissant de ces embouts, d’ailleurs, les utilisateurs auront le choix entre des modèles fermés, qui vont donc proposer une isolation passive et envelopper l’utilisateur dans une bulle pour l’aider à se concentrer, mais également des modèles « ouverts », qui permettent de rester conscient de son environnement. Ce qui s’avère particulièrement pratique pour les séances de running au bord d’une route très fréquentée.

Les Sennheiser Sport True Wireless sont par ailleurs certifiés IP54 et sont donc résistants à la poussière, à la pluie ou à la transpiration (pour des écouteurs de sport, c’est mieux). En revanche, ils ne conviendront pas aux nageurs puisqu’ils n’ont pas été conçus pour une utilisation sous l’eau.

Les bruits du corps gommés

Certains sportifs peuvent être irrités par le bruit de leurs pas, de leur propre respiration ou des battements de leur cœur en plein entraînement ; Sennheiser a entendu cette préoccupation et a équipé ses true wireless d’une fonction plutôt originale, baptisée « Aware EQ », qui permet tout simplement de réduire les bruits parasites du corps. Mais cette réduction de bruit et l’isolation passive sont les seules formes d’isolation proposées par ces écouteurs, car ces Sport True Wireless n’intègrent pas la réduction de bruit active.

Côté transmission sans fil, les écouteurs fonctionnent avec le Bluetooth 5.2 et supportent les codecs audio Bluetooth AAC, SBC et même aptX. Et côté audio, les oreillettes renferment des transducteurs de 7 mm de diamètre, capables de restituer des fréquences de 5 à 21 000 Hz. Notez aussi qu’un égaliseur est disponible sur l’application Smart Control. Enfin, pour ce qui est de leur endurance, la marque promet une autonomie de 9 heures sans le boîtier, tandis que ce dernier leur permet de proposer 18 heures d’écoute supplémentaires. Au total, ce sont donc 27 heures d’écoute qui sont en théorie offertes ici.

