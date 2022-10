Plus cher et moins rapide : Red by SFR sabote son offre bon marché

Red by SFR augmente le prix de son abonnement le moins cher de 6 euros par mois, tout en lui ajoutant une offre moins chère pour les six premiers mois. Le débit en téléchargement a également été divisé par deux.

Red by SFR était jusqu’ici le meilleur rapport qualité prix du marché en termes de box Très haut débit ou fibre. Sa box proposait ainsi jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s, le tout pour 23 euros par mois.

Avant la hausse Après la hausse

Désormais, si vous vous rendez sur le site du Fournisseur d’accès internet (FAI), vous constaterez que l’offre est plus proche des standards du milieu désormais. Comme l’a repéré Univers Freebox, Red propose désormais une classique montée de prix au bout d’un an, avec une première année à 19 euros par mois, puis 29 euros par mois au bout d’un an. Ajoutons que le premier mois est offert, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Le débit divisé par deux

On pourrait alors dire que le prix sur la première année a baissé et que cela est tant mieux. Sauf que l’offre n’a pas changé seulement au niveau de son coût, mais aussi sur ses débits. En effet, que vous soyez en Fibre ou en très haut débit, Red restreint dorénavant le débit à 500 Mb/s. L’envoi en fibre tombe à 500 Mb/s également et 50 Mb/s en très haut débit.

Pour le reste, l’offre reste identique à la précédente. Vous pouvez acquérir un décodeur TV pour 29 euros qui vous donnera accès à 35 chaînes ou 100 chaînes avec trois euros par mois supplémentaires. Les appels restent bien sûr illimités et l’ajout d’un box WiFi 6 reste tarifé à 7 euros par mois supplémentaires, pour un total de 26 euros par mois la première année, puis 36 euros par mois donc.

