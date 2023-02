PS5 Pro, PS5 Slim : peut-on y croire ? Date de sortie, puissance, prix… on fait le point sur les rumeurs

Les rumeurs s'enchainent autour de nouveaux modèles de consoles PlayStation 5. Il est temps de faire un point sur les éventuelles PlayStation 5 Slim et PlayStation 5 Pro. Date de sortie, puissance, prix : faut-il croire aux rumeurs ?

Depuis le lancement de sa première PlayStation, Sony a toujours proposé des révisions majeures de ses consoles en milieu de génération. Cela se traduisait par un tout nouveau design et une réduction du volume de la machine. Avec la PS4 Pro, Sony s’était même essayé à la création d’une console de mi-génération plus puissante pour gérer les écrans 4K.

Désormais, que nous réserve le constructeur pour la génération PS5 ? Les rumeurs s’enchainent sur le sujet, mais la réalité du marché pourrait limiter les options de Sony.

Une PlayStation 5 Slim : un nouveau modèle pas si slim

La première idée est celle d’un nouveau design pour la PlayStation 5. Cela respecterait la tradition de Sony. Ici, les rumeurs viennent surtout de Tom Handerson, journaliste et habitué des fuites qui s’est fait les armes sur les fuites de jeux Battlefield et Call of Duty. D’après ses sources, Sony préparerait le lancement d’un nouveau modèle de PlayStation 5 pour remplacer les deux modèles commercialisés actuellement.

En effet, ce nouveau modèle de PlayStation 5 n’aurait plus son lecteur disque intégré, mais Sony proposerait un lecteur de Blu-ray externe en option. De quoi permettre de stocker chez les commerçants une seule référence de console en masse, et donc fluidifier l’approvisionnement en machines. Sony pourrait en profiter pour changer le design de sa console et proposer quelque chose de plus compact.

Pas de baisse de prix

Dès 2020, les ingénieurs de Xbox mettaient toutefois en garde contre l’espoir de consoles slim qui permettrait de descendre les prix sur cette génération. Auparavant, les consoles slim s’accompagnaient en effet d’une baisse de prix important de la console. Désormais, les évolutions technologiques qui permettent de réduire la taille des machines ne se traduisent plus par une diminution du coût de fabrication. Bien au contraire.

Si l’idée d’une nouvelle PlayStation 5 a donc sa part de crédibilité, il est trop tôt pour vraiment imaginer un changement de design majeur. Surtout, le prix devrait rester très proche du prix médian de 500 euros aujourd’hui (450 euros pour le modèle Digital, 550 euros pour le modèle standard).

Pas de changement de nom

Comme pour la PlayStation 4 en son temps, Sony ne devrait pas donner un nom particulier à ce modèle. En effet, si on peut souvent voir « PS4 Slim » dans le commerce pour désigner la seconde génération de consoles PlayStation 4, Sony n’a jamais officiellement adopté ce nom. Pour Sony, il n’y a eu que deux consoles sur la génération précédente : la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro.

Ici, Sony devrait donc se contenter de commercialiser une nouvelle PlayStation 5.

PlayStation 5 Pro : faut-il y croire ?

AMD qui fournit les puces des PlayStation 5 et Xbox Series X est toujours au travail pour proposer des composants de plus en plus puissants. Depuis la puce Zen 2 / RDNA 2 qui équipe les consoles de jeu actuellement, AMD a lancé sur le marché deux générations d’architectures de CPU (Zen 3 et Zen 4) et une génération de GPU (RDNA 3). On peut donc se demander quand les consoles pourront profiter de ces nouveautés.

Une offre d’emploi ouverte par AMD dès mai 2022 indique que le développement de SoC de nouvelle génération pour les consoles est bien en cours.

Quand sortirait la PS5 Pro ?

D’après le site Phonandroid, qui cite une source « proche du dossier », une PS5 Pro serait prévue dès ce mois d’avril 2023. Le média indique toutefois qu’il faut prendre ses affirmations « avec d’énormes pincettes ».

Quel serait le design de la PS5 Pro ?

Ce nom laisse penser qu’il s’agirait d’une nouvelle console PlayStation 5 plus performante que les modèles précédents. Le site indique notamment que ce modèle pourrait avoir le droit à un système de refroidissement liquide, c’est-à-dire du watercooling. Ce type de refroidissement est déjà utilisé sur les PC de bureau, mais n’a jamais été vu sur une machine vendue à aussi haut volume qu’une console de jeu.

À quel prix ?

À quel prix Sony pourrait commercialiser cette PlayStation 5 Pro ? L’article ne s’avance pas sur un prix de vente. Si Sony ne modifie pas le prix de la PlayStation 5, on peut s’imaginer une PlayStation 5 Pro dont le tarif décollerait à, au moins, 600 ou 650 euros en France. Un prix rarement atteint pour une console de jeu sur notre marché. Le fabricant dépasserait même la barre psychologique des 600 euros qui avait fait tant de mal à la PS3 à son lancement.

PS5 Pro : pourquoi on n’y croit pas

Sony n’a pour le moment donné aucun signe du lancement d’une éventuelle nouvelle console de jeu et encore moins pour un modèle qui serait plus performant.

Nous devons avouer que nous avons beaucoup de mal à prêter du crédit à la théorie d’une PS5 Pro. En effet, à quoi servirait aujourd’hui une telle console pour Sony sur le marché ? Le géant cherche plutôt à écouler autant que possible la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition et est tout juste en train d’achever la transition en abandonnant le support de la PS4 sur ses nouveaux jeux.

Ajouter une PlayStation 5 Pro au catalogue reviendrait une nouvelle fois à couper le parc installé alors qu’il est encore naissant, et complexifierait davantage le travail des développeurs. Ces derniers peuvent tout juste abandonner la PlayStation 4 et donc profiter au mieux des capacités de la PlayStation 5.

Quel besoin ?

Surtout, la PlayStation 5 Pro ne répondrait à aucun besoin aujourd’hui. La console actuelle de Sony comme celle de Microsoft permet de faire tourner les jeux en 4K grâce à un système de définition dynamique de l’image, avec le plus souvent un mode 60 FPS disponible.

La PlayStation 4 Pro avait été lancée parce que le parc installé d’écran 4K grandissait vite. On ne peut pas en dire autant pour les téléviseurs 8K.

Quelle est la stratégie de Sony ?

Pour toutes ces raisons, il nous apparait plus crédible l’idée d’une nouvelle PlayStation 5 sans lecteur de disque qui permettrait à Sony de rationaliser sa production et ses stocks. L’objectif pour le géant est avant tout de réussir à faire grossir le parc installé de PS5 et d’approvisionner correctement les marchés.

Segmenter un peu plus la production de PS5 pour un marché où le besoin ne semble pas clairement identifiable et en compliquant la vie des développeurs semblent à l’encontre de la stratégie de l’entreprise. On peut même estimer que ni Sony ni Microsoft ne lanceront de modèles intermédiaires sur cette génération de console au démarrage si complexe.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.