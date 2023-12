PlayStation Plus Extra : un joli cadeau de Noël de la part de Sony pour les abonnés

Sony a dévoilé la liste des jeux ajoutés au catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2023. On y retrouve notamment le culte GTA V.

C’est une belle sélection que va proposer Sony aux abonnés du PlayStation Plus Extra et Premium pour les fêtes de fin d’année. La marque a dévoilé les ajouts au catalogue qui arriveront le 19 décembre 2023. De quoi proposer des nouveaux jeux à découvrir pour celles et ceux qui découvriront une PS5 sous le sapin.

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra

Grand Theft Auto V (PS4, PS5)

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin (PS4, PS5)

MotoGP 23 (PS4, PS5)

Metal Hellsinger (PS4, PS5)

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Moonscars (PS4, PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4, PS5)

Grime (PS4, PS5)

Tinykin (PS4, PS5)

Prodeus (PS4, PS5)

Shadowrun Returns (PS4, PS5)

Shadowrun Dragonfall (PS4, PS5)

Shadowrun Hong Kong (PS4, PS5)

Comme on peut le voir, la liste des jeux est plutôt très diversifié. On note surtout l’arrivée du best-seller GTA V et du nanardesque Final Fantasy Origin.

Si vous souhaitez découvrir un excellent jeu indépendant seul ou en famille, on vous recommande chaudement le téléchargement de Tinykin, l’un des meilleurs jeux de 2022.

Sony ajoute également quelques jeux rétro pour les abonnés au PlayStation Plus Premium comme Mega Man Legacy Collection ou la série Thrillville.