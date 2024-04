ULT Wear : Sony lance un casque à réduction de bruit pensé pour le hip-hop

Dans le cadre de sa nouvelle gamme ULT, Sony a présenté son nouveau casque ULT Wear, conçu pour les amateurs de grosses basses.

En parallèle de ses nouvelles enceintes Bluetooth et pour le lancement de sa gamme ULT, Sony a également levé le voile, ce jeudi, sur un nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit, le Sony ULT Wear.

Comme son nom ne l’indique pas, ce casque vient ainsi prendre la relève des anciens casques estampillés XB pour « Extra Bass » et notamment le Sony MDR-XB910N.

Pour ce faire, le nouveau casque Sony ULT Wear profite d’une fiche technique plutôt solide, en grande partie inspirée du WH-1000XM5 sorti il y a près de deux ans. On y retrouve le même processeur V1 chargé de manager la réduction de bruit active, un support du Bluetooth multipoint pour le connecter à deux appareils simultanément et la gestion du codec audio Bluetooth LDAC en plus des traditionnels AAC et SBC.

Un casque pensé pour les grosses basses

Pour l’aspect acoustique, le Sony ULT Wear embarque deux transducteurs de 40 mm de diamètre, plus larges donc que ceux qui équipent le WH-1000XM5. Il faut dire que le casque est orienté vers les amateurs de graves et de hip-hop et qu’un transducteur plus large permet généralement de descendre davantage dans les basses fréquences. En plus des boutons, du capteur de port et des contrôles tactiles par glissement, on retrouve également un bouton « ULT » spécifique à cette gamme, qui permet de passer à un mode « Deep Bass », pour des graves un peu plus poussés, ou « Attack Bass », pour des basses vraiment plus poussées.

Le casque Sony ULT Wear // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le casque Sony ULT Wear // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le casque Sony ULT Wear // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Concernant l’autonomie, Sony annonce que son casque peut atteindre les 30 heures d’utilisation en activant la réduction de bruit active et jusqu’à 50 heures en mode standard. Bien évidemment, le casque peut de même être utilisé sans batterie, en mode filaire, simplement en y raccordant un câble jack.

Le casque Sony ULT Wear est disponible dès aujourd’hui au tarif de 200 euros. Il est décliné en trois coloris, noir, vert ou blanc.