Ces trois enceintes Bluetooth misent gros sur les basses, pour tous les formats

Sony a dévoilé sa nouvelle gamme ULT qui met en avant des basses profondes. Trois enceintes Bluetooth sont ainsi proposées, de la petite nomade à la grosse enceinte de soirée.

Plus qu’une nouvelle enceinte, c’est une refonte de sa gamme qu’a annoncĂ©e Sony ce jeudi. Le constructeur japonais a en effet prĂ©sentĂ© sa nouvelle gamme Sony ULT, destinĂ©e Ă remplacer les produits estampillĂ©s Extra Bass (XB) avec trois nouvelles enceintes Bluetooth au programme, accompagnĂ©es du casque audio Sony ULT Wear.

Pour sa nouvelle gamme ULT , Sony vise tous les segments et tous les formats, de l’enceinte nomade lĂ©gère au modèle sono pour ambiancer les soirĂ©es. Trois enceintes sont ainsi lancĂ©es dès ce jeudi par la firme, la Sony Ult Tower 10, la Sony Ult Field 7 et la Sony Ult Field 1.

Une enceinte ULT Tower 10 massive

De la plus grande Ă la plus compacte, on peut dĂ©jĂ s’attarder sur la nouvelle enceinte sono Sony ULT Tower 10, un modèle particulièrement haut de gamme qui vise clairement Ă concurrencer l’autre enceinte de soirĂ©e de rĂ©fĂ©rence, la JBL PartyBox Ultimate. Il s’agit ici d’une enceinte affichant des dimensions superlatives de 110,6 x 42,8 x 41,8 cm et un poids de 29 kilos. Clairement, on est sur un gros bĂ©bĂ© qui viendra se dĂ©placer Ă l’aide de deux roulettes positionnĂ©es Ă l’arrière.

L’enceinte Sony ULT Tower 10 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’enceinte Sony ULT Tower 10 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’enceinte promet cependant une qualitĂ© audio superlative avec une belle signature sonore qui met, comme l’ensemble des modèles de la gamme ULT, particulièrement l’accent sur les graves. On retrouve ainsi quatre tweeters positionnĂ©s de part et d’autre de l’enceinte, deux haut-parleurs pour les mĂ©diums en façade et un large caisson de basse derrière la grille principale.

ParticularitĂ© de la nouvelle gamme Sony ULT, la Tower 10 est Ă©quipĂ©e d’un bouton « ULT » qui permet de basculer, depuis un mode classique, vers deux modes censĂ©s pousser les graves : Deep Bass et Attack Bass.

Compte tenu de son format et de la forte consommation des haut-parleurs, l’enceinte Sony ULT Tower 10 fonctionne nĂ©cessairement sur secteur. Elle permet cependant de recharger un smartphone grâce Ă une fonction de batterie externe. En termes de connectique, on retrouve Ă©galement une prise jack pour y connecter une guitare ou un microphone secondaire. Enfin, l’enceinte est fournie nativement avec un premier microphone pour animer vos soirĂ©es.

Une enceinte ULT Field 7 avec 30 heures d’autonomie

En plus de cette enceinte massive, Sony a aussi dĂ©voilĂ© un modèle un peu plus compact, la Sony ULT Field 7. Celle-ci vient cette fois se positionner face Ă la gamme Xtreme de JBL avec un gabarit relativement costaud de 51,2 x 22,4 x 22,2 cm et un poids de 6,3 kg. L’enceinte embarque pour sa part deux tweeters, deux haut-parleurs pour les mĂ©diums — tous les quatre positionnĂ©s en façade — et deux radiateurs passifs pour les graves, sur les cĂ´tĂ©s. Le bouton « ULT » est encore une fois de la partie pour augmenter la puissance des basses frĂ©quences.

L’enceinte Sony ULT Field 7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’enceinte Sony ULT Field 7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’enceinte Sony ULT Field 7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

On y retrouve un mode PowerBank et une entrĂ©e jack, tandis que l’enceinte fonctionne cette fois sur batterie, avec une autonomie annoncĂ©e jusqu’Ă 30 heures.

Une enceinte ULT Field 1 nomade

Enfin, le dernier modèle d’enceinte Bluetooth prĂ©sentĂ© par Sony n’est autre que la Sony ULT Field 1. Il s’agit cette fois d’une enceinte nomade au format plutĂ´t classique, semblable aux modèles JBL Flip, JBL Charge ou Ultimate Ears UE Boom. L’enceinte affiche un gabarit de 20,6 x 7,7 x 7,6 cm avec un poids de 650 grammes. Elle est par ailleurs munie d’une lanière dĂ©tachable qui vous permettra de la fixer comme bon vous semble.

L’enceinte Sony ULT Field 1 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’enceinte Sony ULT Field 1 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid L’enceinte Sony ULT Field 1 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’enceinte est certifiĂ©e IP67 et se veut rĂ©sistante aux chutes jusqu’Ă 1,2 mètre de hauteur. Elle embarque Ă©galement un microphone pouvant servir pour les appels et affiche une autonomie de 12 heures.

Enfin, si la Sony ULT Field 1 est dotĂ©e du nouveau bouton « ULT » pour amplifier les graves, un seul mode d’amplification est cette fois proposĂ©.

Les trois nouvelles enceintes Bluetooth de Sony sont disponibles à compter de ce jeudi. La Sony ULT Tower 10 est affichée au prix de 1250 euros, la Sony ULT Field 7 à 500 euros et la Sony ULT Field 1 à 160 euros.