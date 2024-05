Avec ce nouveau casque, Sony signe le retour d’une technologie oubliée depuis trop longtemps (et c’est plutôt chouette)

Vous cherchez un casque doté d’un profil sonore qui mise sur les basses ? Sony à peut-être un petit quelque chose pour vous dans sa besace. Le constructeur vient de ressusciter les technologies Mega et Extra Bass dans une version moderne avec le tout nouveau Sony ULT Wear.

En matière de son comme ailleurs, chacun à ses préférences. Et c’est bien normal, car les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas vraiment. Néanmoins, depuis quelques années maintenant la plupart des constructeurs de casques audio ont adopté une signature sonore plutôt équilibrée afin de contenter le plus grand nombre. Il n’existe plus, ou presque plus, de casques qui offrent un parti pris fort.

Et c’est là qu’intervient le ULT Wear de Sony. Le constructeur japonais a en effet décidé de (re)lancer une gamme de produits qui misent sur une signature sonore forte. En l’occurrence, cette gamme constituée d’un casque et de quelques enceintes remet au goût du jour les basses comme le faisaient par le passé les appareils équipés des fonctionnalités Méga Bass et Extra Bass. Un casque qui puise dans le savoir-faire de Sony pour proposer le meilleur, et qui tranche dans le paysage actuel. Si vous aimez les sons puissants portés par des basses fortes, le Sony ULT Wear est peut-être fait pour vous.

(Re)Découvrez la puissance des basses Sony

Avec son ULT Wear, Sony entend ramener les basses dans ses casques. Comment ? Grâce deux éléments. Une partition matérielle pensée pour la puissance tout d’abord, grâce à la présence de deux haut-parleurs de 40 mm. Cette partie purement technique est complétée par une technologie maison, l’ULT Power Sound qui propose deux modes de fonctionnement distincts :

Deep Bass : un mode qui amplifie les basses fréquences afin d’ajouter de la profondeur et de la résonance aux morceaux diffusés ;

Attack Bass : un mode qui propose un son plus énergique et dynamique, avec toujours un accent sur les fréquences les plus basses.

Les plus pointilleux pourront aussi aller faire un tour dans l’application Sony Headphones. Outre la possibilité de personnaliser les contrôles tactiles du casque (avec la surface ad hoc positionnée sur l’oreillette droite), l’application propose surtout un égaliseur sonore qui dispose de profils d’écoute intégrés, mais aussi d’un mode de personnalisation avancée avec cinq clefs d’égalisation et un menu Clear Bass doté de 20 graduations. Un assistant de personnalisation peut aussi être utilisé pour configurer un son personnalisé en trois étapes seulement.

Une réduction de bruit efficace et polyvalente

Difficile de se passer de la réduction de bruit, active en particulier, une fois que l’on y a gouté. Sony l’a bien compris, et c’est pour cela que le constructeur a particulièrement travaillé cet aspect sur son ULT Wear. De manière assez classique, la réduction de bruit proposée ici repose d’une part sur une réduction passive, et de l’autre, sur une réduction de bruit active. Côté isolation passive, ce casque peut compter sur sa conception Circum Aurale (les oreillettes cachent les oreilles) et la qualité des matériaux utilisés pour ses coussinets. Ces derniers viennent se positionner tout autour de l’oreille, coupant ainsi une bonne partie des sons extérieurs.

Mais c’est l’isolation active qui fait une véritable différence. Deux micros positionnés de chaque côté du casque (un pour les sons ambiants, l’autre pour le son interne) couplés au processeur V1 (déjà présent sur les casques de la série 1000X) viennent analyser et annuler les sons parasites pour un confort d’écoute démultiplié. Mieux, le casque dispose aussi d’un mode “son ambiant” qui permet de régler l’intensité de l’annulation active, pour laisser passer certains bruits, ou tenir une conversation sans hurler par exemple.

Un casque élégant et confortable en toute circonstance

Comme c’est souvent le cas avec les casques Sony, ce ULT Wear bénéficie d’un design soigné, qui mise sur la sobriété et le confort. Facilement transportable grâce à ses oreillettes pliables, son encombrement est minimal et son étui de transport semi-rigide permet de le mettre à l’abri des chocs et de la poussière lorsqu’on ne l’utilise pas. Doté d’un arceau ajustable, il s’adapte au plus près à la morphologie de l’utilisateur tandis que la fermeté des coussinets et la pression exercée par l’arceau assurent un port aussi sécurisé que confortable.

Pour le reste, difficile de critiquer les prestations offertes par le ULT Wear. Côté contrôle, il reprend la formule habituelle de Sony avec un mélange de boutons physiques sur l’oreillette gauche et une surface tactile sur celle de droite. L’oreillette gauche accueille aussi le port de charge (USB-C) ainsi qu’un port mini-jack 3,5 mm pour connecter le casque en filaire. Une connexion Bluetooth vient compléter l’aspect connectivité, avec — fait intéressant — la possibilité de se connecter à deux sources différentes (un smartphone et un ordinateur par exemple).

Compatible aussi bien avec les smartphones Android qu’iOS, le Sony ULT Wear est actuellement proposé à 199 euros par la Fnac.