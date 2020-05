Sony ZV-1 : un appareil photo compact RX100 transformé pour la vidéo

Avec son nouveau ZV-1, Sony souhaite s'adresser à celles et ceux voulant améliorer la qualité de leur vidéos. Un appareil photo plein de riches idées pour gérer le flou d'arrière-plan ou avoir un retour en se filmant.

Depuis quelques années, les constructeurs d’appareils photo sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à un nouveau type de clients, les vidéastes, vloggers et autres youtubeurs. C’est notamment le cas de Panasonic avec ses GH4 puis GH5, mais également de Sony avec ses appareils hybride plein format de la gamme Alpha 7. Cependant, tous les vidéastes n’ont pas forcément un gros budget à mettre dans un boîtier hybride. C’est dans ce cadre que Sony a dévoilé ce mardi un appareil photo spécialement dédié à la vidéo, le Sony ZV-1.

Ce Sony ZV-1 est en fait un appareil photo compact doté d’un capteur d’un pouce capable de prendre des clichés de 20,1 mégapixels. En d’autres termes, il reprend le même format de capteur que les appareils compact experts RX100 du constructeur japonais, des appareils plébiscités pour la qualité de leur clichés. Associé à ce capteur, on retrouve un objectif avec zoom capable de passer d’une distance focale grand-angle de 24 mm à un zoom x3 à 72 mm. Quant à l’ouverture focale, elle peut monter à f/1,8 en grand-angle et à f/2,8 avec le zoom x3 pour des clichés lumineux et davantage de flou d’arrière-plan.

Une gestion simplifiée du flou d’arrière-plan

Concernant le flou d’arrière-plan justement, Sony a voulu rendre sa gestion plus simple pour les néophytes. Le boîtier est en effet doté d’une fonction permettant d’enlever la mise au point sur la scène derrière le protagoniste. Cependant, contrairement aux smartphones où l’effet est généralement logiciel, il est s’agit ici d’un mode mécanique puisqu’il s’agit d’augmenter l’ouverture de l’objectif.

Le plus intéressant pour un appareil photo compact conçu pour les vidéaste reste néanmoins… sa qualité vidéo. Et pour le coup, le Sony ZV-1 est capable de tourner des séquences en 4K à un débit de 24 ou 30 images par seconde. Il est également possible de tourner des séquences en ralenti à 240, 480 ou 960 images par seconde. Lorsque l’utilisateur filme en HD, le boîtier va également activer à la fois une stabilisation optique et une stabilisation électronique pour réduire les tremblements. Toujours en matière de vidéo, Sony a intégré un microphone avec trois capsules directionnelles permettant ainsi d’enregistrer les sons ambiants avec qualité et précision. Une prise microphone permet également de brancher un micro externe si celui de l’appareil n’est pas suffisant.

Concernant le boîtier en lui-même, il n’est pas équipé de viseur optique, mais d’un écran LCD tactile de 3 pouces affichant 921 000 pixels. L’écran a surtout l’intérêt de pouvoir pivoter à 180 degrés pour permettre aux vloggeurs d’avoir un retour lorsqu’ils sont en train de se filmer.

L’appareil Sony ZV-1 est également un appareil photo et à ce titre… il est capable de capturer des photos. Le Sony ZV-1 sera disponible en France au mois de juin. Il sera commercialisé au tarif de 800 euros.