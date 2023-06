Sony ZV-1 : le compact expert des influenceurs est en promotion à la Fnac

Pensé pour les créateurs de contenu et les vloggers, le Sony ZV-1 offre des fonctionnalités avancées pour la capture de vidéos de haute qualité et la création de contenu. Il est disponible à 699,99 euros au lieu de 849,99 euros sur le site de la Fnac.

Le Sony ZV-1 est un appareil photo compact et polyvalent conçu spécialement pour les créateurs de contenu. Il offre des performances vidéo solides, une mise au point rapide, un écran orientable et des fonctionnalités audio améliorées, ce qui en fait un choix populaire pour les vloggers et les utilisateurs souhaitant créer du contenu de qualité. Aujourd’hui, vous pouvez économiser 150 euros en l’achetant dans ce pack.

Les points forts du Sony ZV-1 :

Objectif lumineux

Qualité d’image vidéo et photo, malgré une cadence UHD à 25 ou 30 images par seconde

Une attention particulière portée sur le son

Affiché habituellement à 849,99 euros, l’appareil photo Sony ZV-1 en pack avec sa poignée est disponible en promotion à 699,99 euros sur le site de la Fnac.

Un compact spécifiquement pensé pour les vidéastes

Le Sony ZV-1 est un appareil photo compact spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des vloggers et des créateurs de contenu en ligne. À ce titre, de nombreux éléments répondent à ce type d’usage. On retrouve notamment :

un écran orientable à 180 degrés

un microphone directionnel à trois capsules qui est conçu pour capter le son du sujet principal tout en réduisant les bruits ambiants indésirables,

la fonctionnalité « Bokeh Switch » qui permet de basculer facilement entre un flou d’arrière-plan (effet bokeh) et une mise au point nette sur l’ensemble de la scène.

L’appareil est en capacité d’enregistrer des vidéos UHD jusqu’à 3 840 x 2 160 pixels à 30 images par seconde. Il dispose également d’une fonction de ralenti à 960 images par seconde pour des effets créatifs. Toutefois, on regrette de ne pas pouvoir augmenter la cadence d’images par seconde, et d’accuser certaines difficultés à mettre en œuvre ce mode ralenti pourtant bien apprécié.

Des éléments aux abonnés absents

Malgré un objectif lumineux, un bel autofocus et de nombreuses fonctionnalités, Sony a dû faire l’économie de quelques éléments pour garder son ZV-1 compact. On note par exemple l’absence de flash et de viseur, d’une seconde molette de réglage pour les amateurs du mode manuel, ou encore la possibilité de diffuser la vidéo directement en ligne sans fil (une connexion filaire et un ordinateur tiers sont indispensables).

Autre absence très remarquée : celle d’un chargeur ! Seul un câble micro-USB est fourni avec l’appareil…

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony ZV-1.

Afin de comparer le Sony ZV-1 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les appareils photos compacts.

