Cette montre de sport Amoled se décline désormais pour les petits poignets

Suunto a dévoilé sa Race S, une déclinaison de la Suunto Race plus adaptée aux petits poignets grâce à son format plus compact.

En fin d’année dernière, le constructeur finlandais Suunto frappait un grand coup avec le lancement de sa Suunto Race. Il s’agissait alors de sa première montre de sport dotée d’un écran Amoled, du moins depuis le lancement de la Suunto 7, lancée en 2020 sous Wear OS. Seule ombre au tableau, la Suunto Race pouvait passer comme particulièrement large pour les petits poignets.

Qu’à cela ne tienne, Suunto récidive ce mardi en présentant une nouvelle version, la Suunto Race S. Comme l’indique le « S », Suunto reprend ici la nomenclature popularisée par Garmin pour ses montres de trail avec une lettre indiquant qu’il s’agit d’un plus petit format que la Suunto Race classique.

Les principales fonctions de la Suunto Race, dans un format plus compact

La Suunto Race S vient donc logiquement reprendre les principales fonctionnalités de la Suunto Race au format classique. Elle embarque elle aussi un écran Amoled, permet de mesurer l’effort sur plus de 95 activités sportives, intègre un suivi optique de la fréquence cardiaque et profite d’un suivi GPS multibande. Elle profite également d’une cartographie intégrée directement au boîtier, pratique pour les trails ou les randonnées. La montre peut par ailleurs suivre votre récupération avec une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et des phases de sommeil. Enfin, en termes de design, la Suunto Race S reprend les principaux codes de la Suunto Race classique, notamment avec deux boutons et une couronne pour naviguer dans les menus, en plus de l’écran tactile.

La Suunto Race S se distingue cependant du modèle lancé en octobre dernier par son format plus petit. La montre est dotée d’un écran Amoled rond de 1,32 pouce de diamètre, contre 1,43 pouce pour la Suunto Race classique. Elle affiche par ailleurs un gabarit plus petit de 45 x 45 x 11,4 mm contre 49 x 49 x 13,3 mm pour le grand format. À titre de comparaison, la Garmin Epix (Gen 2) en format 47 mm intègre quant à elle un écran de 1,3 pouce et un format de 47 x 47 x 14,5 mm. Le nouveau modèle est compatible avec les bracelets de 22 mm de large, comme la version grand format.

Notons cependant que la Suunto Race S est limitée à un usage sous l’eau jusqu’à 50 mètres, contre 100 mètres pour le modèle 49 mm. De la même manière, en lieu et place de la protection en verre saphir, Suunto a opté ici pour du verre Gorilla Glass.

Du côté de l’autonomie, Suunto indique que sa Race S peut être utilisée pendant 30 heures avec le suivi GPS le plus précis et cinq jours avec le mode « Tour » activé, contre respectivement 40 heures et cinq jours pour la Race.

Prix et disponibilité de la Suunto Race S

La Suunto Race S sera disponible dans le commerce dès cet été. Elle sera déclinée en six versions à partir de 349 euros pour la version acier et 449 euros pour la version titane.