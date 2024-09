Les 3 montres connectées préférées de Frandroid en septembre 2024

Ce mois-ci, nous avons pu tester plusieurs smartwatches. Au menu, du sport, du sport et encore du sport ! Nous avons retenu trois modèles à trois tarifs différents.

Les montres connectées attachées à nos poignets nous permettent de suivre nos activités sportives. Elles sont nos meilleures alliées au quotidien, en lien avec nos smartphones. Ce mois-ci, nos tests ont fait la part belle aux smartwatches spécialisées pour les activités sportives, avec des marques déjà bien connues.

Nous avons ainsi sélectionné les trois montres que nous avons préférées pour vous les présenter ici. Let’s go !

Suunto Race S Une petite montre qui a tout d’une grande

Suunto produit une variation de sa montre Race, avec le modèle S. Elle conserve de nombreuses fonctionnalités de sa grande sœur, comme l’écran Amoled, le suivi GNSS multibandes et la cartographie, tout en étant plus discrète avec ses dimensions réduites (45 mm x 45 mm x 11,4 mm). Elle est parfaite pour les petits poignets. Ses capteurs, notamment cardiaques et GPS? s’avèrent très précis. Attention, il s’agit uniquement d’une montre pour le sport : elle n’offre pas de fonctionnalités de montre connectée classique. Compacte, performante et abordable, la Suunto Race S est parfaite pour les sportifs et sportives chevronnés.

Amazfit Cheetah Pro La sportive abordable

La Cheetah Pro d’Amazfit affiche un look assez massif et totalement sportif, avec un boîtier en polymère et une lunette en titane. À son avantage, elle compte un écran Amoled de 1,45 pouce bien lumineux (1 000 cd/m²), qui offre une excellente lisibilité en plein soleil. Côté fonctionnalités, vous trouverez tout ce qu’il faut pour le suivi de santé et du sport, avec un GPS fiable et un capteur de fréquence cardiaque performant, comparable à celui des montres Garmin. Point de WearOS ici, mais Zepp OS, qui permet d’atteindre jusqu’à 14 jours d’autonomie en utilisation modérée. Une montre à prix modérée pour les adeptes de sport.

Amazfit Active Une montre polyvalente et abordable

Last but not least, une fort jolie montre connectée à prix doux testée ce mois-ci. L’Amazfit Active est une montre plus polyvalente, destinée à être portée au quotidien — mais pratique pour le suivi sportif également. Son design avec cadran carré est bien plus discret et passe-partout, avec de belles finitions pour son prix. Son écran Amoled de 1,75 pouce offre une bonne luminosité, mais l’absence de capteur de luminosité ambiante impose des réglages manuels. Côté fonctionnalités, elle propose un suivi complet de la santé (fréquence cardiaque, SpO2, température) et supporte de nombreuses activités sportives. Notez que les différents capteurs ne seront pas aussi précis que ceux des deux montres précédentes… Mais à 129 euros, elle offre un bon rapport qualité-prix malgré quelques limitations.

Amazfit Active vue d’ensemble // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

