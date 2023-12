Test de l’Ultenic FS1 : l’aspirateur Dyson-like abordable qui se vide tout seul

L'Ultenic FS1 se veut innovant et relativement peu onéreux. Sa station à vidange automatique simplifie l'entretien et l'usage au quotidien, tandis que les accessoires optionnels comme la seconde batterie ou le kit de toilettage pour animaux en font un produit complet. Sait-il toutefois faire aussi bien qu'un Dyson, leader incontesté du marché ? Après plusieurs semaines de test, voici notre verdict !

Dans un marché dominé par Dyson, Ultenic innove avec son aspirateur balai FS1, qui a la particularité de se vidanger dans un sac à poussière logé dans la station de recharge, assurant une meilleure hygiène et plus de confort au quotidien. Pour mieux concurrencer le leader des aspirateurs-balais, le FS1 propose également en option un kit d’accessoires de toilettage pour animaux, le tout pour un prix significativement inférieur.

Nous avons testé l’Ultenic FS1, et voici notre avis.

Un design minimaliste

À première vue, le FS1 semble plus volumineux qu’un aspirateur-balai classique. En y regardant de plus près, on remarque que c’est surtout sa base qui prend légèrement plus de place que la normale, puisqu’elle intègre un sac à poussière qui sert à la vidange automatique de l’aspirateur. Elle diffère d’ailleurs de celles répandues sur le marché, puisqu’elle est à pied et ne peut pas être accrochée au mur. Elle reste toutefois assez discrète pour s’intégrer dans un placard ou dans une buanderie sans prendre trop de place.

La partie inférieure sert à accueillir l’aspirateur-balai, sans avoir à le séparer de la brosse plate, qui se loge au niveau du pied de la station. Au centre de la base, une imposante trappe recouvre le sac à poussière et la partie supérieure réceptionne quant à elle le bac à poussière de l’aspirateur. C’est cette partie qui s’arrime à la station et maintient l’aspirateur en place lors de la vidange et de la recharge, sans avoir besoin de s’appuyer sur la tige télescopique et la brosse. Le mécanisme intégré permet d’ailleurs de déverrouiller et d’ouvrir automatiquement la trappe du bac à poussière, afin de faciliter le vidage du bac à poussière.

Enfin, on retrouve sur le dessus de la base un emplacement pour recharger une deuxième batterie, vendue séparément, très utile pour de longues sessions de nettoyage, afin d’éviter d’avoir à arrêter le nettoyage le temps que l’accumulateur se remplisse.

Passons maintenant à l’aspirateur lui-même, qui garde une apparence assez classique et compacte. Le manche est facile à prendre en main et relie la partie inférieure où s’enclenche la batterie, qu’il n’est pas nécessaire de retirer pour la recharge, et la partie supérieure qui se compose de cinq couches de filtrations, dont un filtre HEPA pré-moteur et un post moteur, ainsi qu’un filtre éponge, un autre à grille et enfin un séparateur cyclonique.

Quelques boutons permettent d’ouvrir les caches et de libérer les accessoires, tandis qu’un bouton principal permet d’allumer l’aspirateur. Enfin, une touche capacitive située sur l’extrémité du manche sert à lancer la vidange et de basculer entre les différents modes d’aspiration.

L’Ultenic FS1 est livré en standard avec une brosse plate motorisée équipée d’une LED, ainsi que deux accessoires supplémentaires, à savoir une petite brosse de nettoyage et un outil pour aspirer les plinthes. La marque fournit également deux sacs à poussière et un filtre de rechange dans la boite. Un kit de toilettage pour animaux est par ailleurs vendu séparément, qui comprend différents accessoires pour la tonte des poils d’animaux ainsi qu’une brosse, permettant d’aspirer les poils et la saleté de manière simplifiée.

Malheureusement, qu’il s’agisse des accessoires fournis de série ou du kit de toilettage, la base ne comprend aucun emplacement de rangement. Cela signifie qu’il faut prévoir un endroit où les stocker à proximité de l’aspirateur, ou de les laisser disgracieusement trainer à côté de la base.

Terminons enfin par la qualité des finitions, qui est à vrai dire moyenne. Les plastiques semblent de qualité médiocre et fragiles, ce qui laisse douter de la durabilité dans le temps du produit. De même, après plusieurs utilisations, nous avons pu observer des couinements, ce qui ne tend pas à attester de la durabilité du produit.

Une aspiration efficace et une bonne maniabilité

Au quotidien, le FS1 se révèle maniable et simple d’utilisation. Son moteur de 450 W offre une puissance d’aspiration de 30 000 Pa, lui offrant une excellente capacité d’aspiration. Le mode auto permet de contrôler automatiquement la puissance, en détectant intelligemment tapis et saletés, tandis qu’il reste possible de basculer entre les modes standard et turbo en utilisant la touche capacitive située sur le dessus du manche.

La brosse motorisée est efficace pour nettoyer sols durs et tapis, et arrive à déloger la saleté sans difficulté. Sa LED intégrée permet d’illuminer la poussière et de mieux l’identifier afin d’aspirer efficacement vos sols. Le FS1 aspire ainsi efficacement saleté, poussière et poils d’animaux sur tous types de sols, la plupart du temps sans nécessiter de second passage.

La brosse principale tend toutefois à ne pas longer les plinthes, ce qui requiert l’utilisation de l’embout dédié pour un nettoyage complet.

En revanche, les accessoires ne sont pas très adaptés à un ménage quotidien, puisque la petite brosse ne permet pas d’aspirer un canapé par exemple, limitant ainsi l’utilité du FS1 au-delà des sols. Le manche télescopique permet toujours d’atteindre des zones hautes ou étroites sans difficulté, pratique pour aspirer les toiles d’araignées.

S’agissant des accessoires, il est regrettable qu’il ne soit pas possible de les attacher à l’aspirateur, puisque cela signifie qu’ils trainent séparément et qu’il faut les retrouver au moment de passer l’aspirateur.

Le FS1 ne dispose pas non plus d’une vraie position parking, ce qui signifie qu’il est impossible de le laisser debout pour faire une pause ou tirer un meuble. Il reste possible de le faire, mais l’aspirateur n’est pas stable et peut facilement tomber, ce qui implique de devoir le tenir ou le ramener à sa base pendant le nettoyage.

Concernant le niveau sonore du FS1, il s’en sort bien avec un bruit compris entre 75 et 80 dB, selon la puissance d’aspiration choisie. La vidange du bac à poussière émet quant à elle environ 80 dB, ce qui reste bruyant, bien que le processus ne prenne que quelques secondes.

Pour ce qui est du kit de toilettage pour animaux, celui-ci est particulièrement complet et permet de tondre, désépaissir et brosser votre animal de compagnie. En plus des embouts, celui-ci comprend un tuyau permettant de simplifier l’utilisation et de rendre le toilettage plus simple, bien qu’il soit parfois un peu court.

L’efficacité est toutefois au rendez-vous, notamment grâce à l’aspiration des poils pendant la tonte des poils, mais aussi de la saleté et des poils accrochés sur la brosse pendant le brossage. Le principal reproche reste l’absence de boite de rangement, qui implique encore une fois de laisser trainer les accessoires.

Terminons par l’autonomie de l’Ultenic FS1, qui est relativement bonne, avec une moyenne d’environ 30 minutes en mode auto, allant jusqu’à une heure en utilisant le plus économe. Le mode turbo est quant à lui à privilégier uniquement sur certains sols très sales, puisqu’il diminue grandement le temps d’aspiration disponible.

Le FS1 a également l’avantage de proposer en option d’une deuxième batterie, avec un emplacement de recharge dédié sur la base. Ceci permet de les permuter en un instant, s’assurant ainsi de disposer d’une autonomie suffisante pour nettoyer tout votre logement.

Un entretien simple, mais pas sans défauts

Le principal atout de l’Ultenic FS1 est sa vidange automatique dans un sac. Le processus est efficace et une pression longue suffit pour que le contenu du réservoir soit aspiré dans le bac à poussière de la base. Bien que cette étape soit facultative, et d’ailleurs peu recommandée si vous venez d’aspirer les poils de votre animal de compagnie, elle simplifie grandement l’entretien quotidien de l’aspirateur. Il suffit de le poser sur la base de recharge pour que la trappe du réservoir s’ouvre automatiquement et d’appuyer sur le bouton de vidange pour lancer le processus.

On regrette toutefois que le bac reste ouvert lorsque l’on décroche l’aspirateur et il m’est arrivé de commencer à aspirer sans me rendre compte qu’il était resté ouvert. Un mécanisme de fermeture automatique ou même l’impossibilité de commencer à aspirer aurait été judicieux.

Ce mécanisme d’autovidange ne dispense toutefois pas d’entretenir convenablement l’aspirateur. Heureusement, Ultenic a fait en sorte que toutes les pièces soient facilement démontables, qu’il s’agisse des filtres, du réservoir, ou de la brosse. Les poils ont d’ailleurs facilement tendance à s’y emmêler, mais le fait qu’elle soit facilement extractible simplifie grandement son entretien. De même, lors de nos tests, nous avons réussi à boucher le conduit de l’aspirateur en aspirant des épines de sapin, que nous avons facilement pu extraire par la suite.

En lisant ces lignes, il semble donc qu’Ultenic tienne la solution parfaite pour simplifier l’entretien d’un aspirateur balai. Les choses ne sont toutefois pas si évidentes. Bien que l’entretien soit grandement simplifié, il faut tout de même nettoyer manuellement le bac à poussière. De plus, selon ce que vous aspirez, le sac à poussière a tendance à accumuler les mauvaises odeurs. Dans mon cas, les poils de mon samoyède ont eu raison du FS1, qui dégage une odeur nauséabonde à chaque vidange. C’est dommage, d’autant que le sac n’est pas plein, mais l’odeur oblige quelque peu à le changer.

Enfin, le fait de faire appel à des sacs à usage unique n’est pas idéal d’un point de vue environnemental, puisque ces derniers créent des déchets supplémentaires en comparaison d’un réservoir à vider dans le bac à ordures ménagères.

Prix et disponibilité

L’Ultenic FS1 était initialement vendu 399 euros, un prix trop élevé pour un aspirateur, certes innovant, mais pas non plus révolutionnaire. La marque en a pris conscience en abaissant son tarif aux alentours des 350 euros durant l’été 2023, avant d’opérer une nouvelle baisse de prix à 250 euros. Ce dernier tarif est beaucoup plus acceptable au vu des prestations proposées et des accessoires fournis.

Le kit de toilettage est quant à lui vendu une cinquantaine d’euros, et la batterie supplémentaire 55 euros.