Xiaomi Mi Pad 5 : voici ce que l’on attend de la future tablette Android

Après trois ans sans avoir lancé de tablettes tactiles, Xiaomi s'apprêterait à dévoiler la Mi Pad 5. D'après les dernières rumeurs, cette tablette serait une véritable montée en gamme et en puissance.

La dernière tablette de Xiaomi, la Mi Pad 4, a été commercialisée en 2018. Depuis, la marque chinoise n’a pas annoncé de nouvelle tablette. Depuis quelques semaines, il est question de l’arrivée de la nouvelle Mi Pad 5.

Caractéristiques attendues de la Mi Pad 5

D’après les dernières rumeurs, la Mi Pad 5 équipée d’Android arriverait en deux versions : une version haut de gamme alimentée par du Qualcomm Snapdragon 870 tandis qu’un modèle moins puissant proposera du Snapdragon 860. Le premier constat est que la tablette de Xiaomi bénéficierait d’un nouveau standing avec des performances bien plus importantes que le précédent modèle. Elle intégrerait un appareil photo principal de 48 mégapixels et supporterait la charge filaire rapide de 67 W.

La version Snapdragon 860 arriverait plus tard et coûtera moins cher, elle intégrerait un appareil photo principal de 12 mégapixels et une technologie de charge rapide de 22,5 W beaucoup plus lente. Il pourrait également y avoir une version encore plus accessible avec du Snapdragon 768G.

Quelque soit le modèle, l’écran utilisé ferait 11 pouces de diagonale avec une définition de 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi devrait également lancer une version 5G.