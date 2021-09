Mi Smart Projector 2 : Xiaomi officialise un vidéoprojecteur compact sous Android TV avec Dolby Atmos

Xiaomi vient d'officialiser un nouveau vidéoprojecteur sous Android TV. Il complète une gamme de produits très différents. Cette fois-ci, c'est un produit compact qui va être commercialisé.

Après avoir annoncé le Mi Smart Projector 2 Pro en mars 2021, accrochez-vous, Xiaomi vient d’annoncer le Smart Projector 2. On perd le « Mi » ainsi que le « Pro », ce vidéo-projecteur reste néanmoins intéressant à plus d’un titre. Il complète une gamme qui s’enrichit au fur et à mesure, il y a le Mi Smart Projector (premier du nom) par exemple mais aussi des vidéoprojecteurs à courte portée comme le Mi Laser (4K).

Un vidéo-projecteur portable avec des dimensions compactes

Le Mi Smart Projector 2 n’est pas un vidéo projecteur similaire au Mi Smart Projector 2 Pro. Ils se ressemblent mais ils ne sont pas dans la même catégorie. Déjà, d’un point de vue des dimensions et du poids, les deux produits sont très différents : le Smart Projector 2 est bien plus petit (115 × 150 × 150 mm contre 215 x 201 x 143 mm) et beaucoup plus léger (1,3 kg contre 3,7 kg). Le Smart Projector 2 est un vidéoprojecteur portable, que l’on peut considérer comme un pico-projecteur, mais qui propose tout de même une belle fiche technique.

En effet, ce nouveau vidéoprojecteur utilise un projecteur DMD de Texas Instruments avec une image Full HD via une source lumineuse LED d’une puissance de 500 lumens. C’est une grosse différence avec le Mi Smart Projector 2 Pro qui monte à 1 300 lumens. Cette luminosité, très correcte pour un vidéo-projecteur transportable, ne permet cependant pas de profiter du HDR10.

On peut ainsi obtenir une image jusqu’à 120 pouces et 60 pouces au minimum (pour 1,6 mètre de recul) avec un ratio de projection de 1,2:1. Xiaomi y a intégré toutes ses technologies qui permettent de régler l’image parfaitement pour l’afficher au mur : c’est le cas de l’auto-focus intégré mais aussi de la correction logicielle du trapèze horizontal et vertical pour compenser la déformation.

Le Smart Projector 2 utilise Android TV 9.0, avec le Google Play Store ainsi que Google Assistant (avec raccourci et microphone sur la télécommande), il intègre également un double haut-parleurs de 5 Watts avec le support du Dolby Audio. Les connectiques restent relativement simples, du HDMI 2.0, 1 USB plein format (USB 2.0), une sortie audio jack, du WiFi 5 ainsi que du Bluetooth 5.0 BLE.

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 sera vendu à 599 euros, tandis que le Mi Smart Projector 2 Pro est vendu 999 euros. Encore une fois, il s’agit de deux formats différents qui partagent pourtant un nom très similaire.