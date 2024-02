250 € de réduction pour le Xiaomi Mi Smart Projector 2, un vidéoprojecteur Full HD compact et de qualité

Pour transformer votre salon en cinéma miniature, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 est un bon choix. Compact, il diffuse des images en FHD jusqu’à 120 pouces et revient à moins de 400 euros grâce à cette offre.

Parmi tous ses produits, Xiaomi vend quelques vidéoprojecteurs à la fois haut de gamme, mais aussi d’autres qui convient davantage aux budgets les plus restreints. C’est le cas du Mi Smart Projector 2. Si vous ne voulez pas mettre 1 000 euros, celui-ci propose l’essentiel pour vivre une expérience cinéma chez soi : il offre une projection en Full HD, tourne sous Android TV et prend en charge le HDR. La bonne nouvelle, c’est qu’il coûte aujourd’hui 250 euros de moins qu’à sa sortie.

Les atouts du Xiaomi Mi Smart Projector 2

Un vidéoprojecteur compact, nomade et léger

Une image Full HD jusqu’à 120 pouces

Avec Android TV

D’abord proposé à 649 euros sur le site de la marque, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 est actuellement remisé à 399 euros sur le site AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Mi Smart Projector 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi Smart Projector 2 au meilleur prix ?

Un petit gabarit qui n’oublie pas d’être performant

Pour son vidéoprojecteur milieu de gamme, le Mi Smart Projecteur 2, Xiaomi prend soin de proposer un appareil aussi soigné que la version Pro. Les finitions sont réussies, son revêtement en tissu sur le devant s’accorde à votre décoration d’intérieur. Il mise surtout sur des petites dimensions (115 × 150 × 150 mm) et ne pèse que 1,3 kg pour pouvoir être placé facilement d’une pièce à l’autre, ou même l’emmener chez un proche.

Côté performances, il est capable de diffuser une image en Full HD (1 920×1 080 pixels) via une source lumineuse LED d’une puissance de 500 lumens. Si le Mi Smart Projector 2 Pro monte à 1 300 lumens, ce modèle propose une luminosité très correcte, même sans HDR10. La qualité d’image est satisfaisante dans un cadre sombre. Il donne la possibilité de projeter une image jusqu’à 120 pouces, mais attention, prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format.

L’expérience Android TV

Pour améliorer l’expérience de visionnage, la marque intègre un autofocus et la correction logicielle du trapèze horizontal et vertical pour compenser la déformation et obtenir des images nettes. Le son est quant à lui assuré par deux haut-parleurs de 5W qui délivrent un audio correct grâce à la prise en charge des codecs Dolby Audio, pour effet surround. D’ailleurs, ce projecteur peut également être une solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique grâce à la connectivité Bluetooth, ou via le port jack 3,5 mm.

Enfin, il joue les smartTV, en proposant comme interface Android TV (version 9.0), l’un des meilleurs OS TV, si ce n’est le meilleur. Vous allez pouvoir naviguer facilement pour y retrouver toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que le catalogue complet du Play Store. On retrouve la compatibilité avec Google Assistant pour pouvoir lancer une appli au son de votre voix. La connectique du vidéoprojecteur est composée d’un port HDMI et un port USB 2.0, une sortie audio jack, du WiFi 5 ainsi que du Bluetooth 5.0. À noter, le stockage interne s’élève à 16 Go.

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 n’est pas le seul sur le marché, si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.