Mi Smart Projector 2 : le vidéoprojecteur compact de Xiaomi est à son meilleur prix

Plus d'un an après sa sortie, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 reste un très bon vidéoprojecteur compact offrant plusieurs fonctionnalités pratiques, comme la diffusion d'images en Full HD jusqu'à 120 pouces. Lancé à 599 euros, il est désormais disponible à 388 euros sur Banggood.

Les vidéoprojecteurs, qui offrent une expérience proche de celle vécue au cinéma, sont souvent vendus à des prix très élevés. Heureusement, certaines marques proposent des références nettement moins onéreuses, et qui ont en plus l’avantage d’être plus compactes, et donc pratiques à transporter. C’est le cas de Xiaomi qui a lancé, en 2021, son Mi Smart Projector 2, qui pèse moins de 2 kg. En ce moment, il est possible de profiter de ses fonctionnalités pour moins de 400 euros.

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 en quelques mots

Un vidéoprojecteur compact

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Android TV présent

D’abord proposé à 599 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 est désormais disponible à 388 euros sur Banggood. Les stocks sont limités, donc, dépêchez-vous si vous voulez l’obtenir au meilleur prix.

Un modèle compact pour vos séances de ciné

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 a beau ne pas être un vidéoprojecteur dit « portable », il n’en demeure pas moins facilement transportable grâce à son format compact (115 × 150 × 150 mm) et à sa légèreté : il ne pèse en effet que 1,3 kg, alors que le modèle Pro pèse tout de même 3,7 kg. Côté design, on aura droit à un fini plutôt sobre et épuré, avec des bords arrondis, ce qui le rendra très facile à placer chez soi. Il a en plus l’avantage de ne pas être encombrant. L’appareil est d’ailleurs apte à régler l’image pour l’afficher correctement au mur grâce à l’autofocus intégré et la correction logicielle du trapèze horizontal et vertical pour compenser la déformation. Bref, c’est l’idéal si vous le changez souvent de place.

Une luminosité suffisante et Android TV aux commandes

Son principal intérêt se niche tout de même dans ses entrailles. Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 embarque une puce DMD qui lui permettra de diffuser une image en Full HD (1 920 × 1 080 pixels) via une source lumineuse LED d’une puissance de 500 lumens. Une luminosité plus faible que celle offerte par le modèle Pro, qui monte quant à lui à 1 300 lumens. Mais, la luminosité du Mi Smart Projector 2 reste tout à fait satisfaisante pour un modèle de ce type, même si on ne pourra pas profiter du HDR10. Autrement, le vidéoprojecteur pourra diffuser des images jusqu’à 120 pouces et 60 pouces au minimum (pour 1,6 mètre de recul).

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 marque également des points côté audio. Ainsi, ses deux haut-parleurs de 5 W délivrent un son plus que correct, d’autant plus que le Dolby Audio offre un effet bien enveloppant. Enfin, le vidéoprojecteur tourne sous l’interface Android TV 9.0, riche d’une foule d’applications grâce au Play Store et surtout simple d’utilisation. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette, sera aussi de la partie, de même que Google Assistant pour vos requêtes vocales. Concernant la connectique de l’appareil, on aura droit à un port HDMI, un port USB 2.0 et une sortie audio jack. Le Bluetooth 5.0 et le WiFi 5 seront également présents.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles présents sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2023.

