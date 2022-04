L’annonce du Xiaomi Poco F4 GT et sa puce de champion arrive très bientôt

Un évènement de lancement est prévu le 26 avril pour le Xiaomi Poco F4 GT. Ce téléphone semble taillé pour le gaming, comme son appellation « GT » le laisse entendre.

Le Poco F4 GT a une date d’annonce officielle. Xiaomi a en effet envoyé les invitations par mail pour son évènement de présentation. La date est fixée au 26 avril à 20 heures, heure chinoise, soit 14h le même jour à l’heure de France métropolitaine. L’évènement sera retransmis en direct sur YouTube, Facebook et Twitter.

La même puce que le Xiaomi 12 Pro

Le téléphone devrait être une version renommée du Redmi K50 Gaming. Une bonne nouvelle pour ceux et celles qui chercheraient un téléphone gaming avec un prix contenu, celui était équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1, l’une des puces les plus performantes en ce moment.

Un autre indice laisse penser que le Poco F4 GT possèdera bien un 8 Gen 1. Un test réalisé sur Geekbench avec un Xiaomi au nom imprononçable de 21121210G, qui pourrait bien en réalité être le Poco F4 GT, affichait un Snapdragon 8 Gen 1.

Il convient toutefois d’être prudent sur ces fuites émanant de Geekbench, relativement faciles à trafiquer.

On peut toutefois constater que sur le papier, tout semble correspondre au Redmi K50 Gaming. On y retrouve notamment 12 Go de RAM, et MIUI 13 dans sa version Android 12. Si on se fit à la fiche technique du Redmi, le Poco F4 GT possèderait en outre un écran Oled 6,67 pouces Full HD+ protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, trois capteurs arrières (64 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels) ainsi qu’une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge 120W.

Rappelons que le Poco F3 GT n’était pas parvenu jusqu’à chez nous malheureusement. Comme souvent avec Xiaomi, il faudra attendre que ce lancement en Chine soit passé avant de connaître une éventuelle date d’arrivée en France.

