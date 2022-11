Friteuse, sèche-cheveux, massage gun : ces produits Xiaomi géniaux dont vous ne soupçonnez pas l’existence

Vous ne le savez peut-être pas, mais Xiaomi est une entreprise qui possède de multiples cordes à son arc et que l’on peut retrouver sur de nombreux marchés aussi étonnants que celui de l’habillage ou de l’électroménager.

Si Xiaomi est avant tout connu pour ses smartphones, vous savez sans doute aussi que le constructeur ne se cantonne pas uniquement à cela. De l’appareil connecté à la mobilité urbaine en passant par les périphériques audio, Xiaomi s’illustre régulièrement grâce à des produits alliant performance, design et positionnement tarifaire particulièrement alléchant.

Mais il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg. Car Xiaomi est en réalité une entreprise extrêmement polyvalente, présente sur une large variété de thématiques, et dont le catalogue regorge de référence dont vous ne soupçonnez sans doute même pas l’existence. De la friteuse connectée à la perceuse sans fil, on vous parle aujourd’hui des produits Xiaomi les plus étonnants.

La Mi Pocket Photo Printer

Vendue 59,99 euros, la Mi Pocket Photo Printer est loin d’être l’appareil le plus extravagant de cette liste. Reste que, Xiaomi oblige, ce petit appareil bénéficie de tout ce que l’on peut attendre d’une imprimante de poche, avec quelques petits extras en plus. Outre le fait qu’elle puisse rapidement imprimer les photos envoyées de votre smartphone — ou celles de l’un de vos proches grâce à sa connexion multipoint –, elle peut aussi associer des messages audio ou vidéo à vos photos en réalité augmentée.

La Mi Smart Air Fryer 3,5 L

Si vous avez toujours eu envie de rentrer chez vous pour être accueilli par une odeur de frites fraichement cuites, la Mi Smart Air Fryer 3,5 L est faite pour vous. Cette friteuse connectée peut être pilotée à distance ou programmée pour cuire les aliments lorsque vous le souhaitez, jusqu’à 24 heures à l’avance. Mais ce n’est pas son seul atout. Sans huile, elle offre une cuisson plus saine, avec peu de matière grasse. Et pour ne rien gâcher, elle peut aussi être utilisée comme yaourtière, four électrique ou encore déshydrateur. Un appareil tout-en-un proposé par Xiaomi pour 129 euros.

Le Xiaomi Massage Gun

Le Massage Gun, ou pistolet de massage en bon français, est un outil utilisé par de nombreux sportifs durant leur pratique. Capable de chauffer les muscles, de soulager les tensions ou douleurs musculaires, il permet aussi de relaxer les tissus après l’effort. Si, dans les faits, il ressemble plus à un petit marteau-piqueur qu’à un véritable pistolet, difficile de nier son efficacité. Avec cet appareil, Xiaomi entend vous aider à prendre soin de vous sans que vous ayez besoin de vous ruiner, puisqu’il est proposé à 119,99 euros en ce moment.

Le Mi Vacuum Cleaner Mini

En fouillant dans le catalogue de Xiaomi, il est possible de découvrir de nombreux appareils dédiés à l’entretien de votre domicile, aspirateurs robots en tête. Mais le constructeur possède aussi quelques références autrement plus originales, à l’image de ce Mi Vacuum Cleaner Mini. Un appareil vendu moins de 50 euros qui ressuscite le concept des aspirateurs à mains avec un format extrêmement compact (moins de 30 cm de haut pour un diamètre de 55 mm et environ 500 g sur la balance), sans pour autant négliger la puissance avec une aspiration pouvant atteindre les 6 000 Pa.

La Mi Portable Air Pump 1S

Si vous êtes un utilisateur de vélo régulier, il y a fort à parier que vous connaissez déjà cet appareil made in Xiaomi. Pour 59,99 euros, le constructeur vous propose un petit compresseur ultra-puissant capable de regonfler en un tournemain les pneus de votre fidèle destrier en cas de coup de mou. Et s’il remporte un vif succès auprès des amateurs de vélocipède, sachez que cet appareil peut aussi être utilisé pour regonfler un ballon, les pneus d’une moto ou mieux, ceux d’une voiture. Dernier atout, une lampe LED intégrée pour vous aider à regonfler vos pneus de nuit !

Le Mi Water Ionic Air Dryer H500

Très présent sur le segment de la beauté et du bien-être, Xiaomi propose régulièrement des produits innovants en la matière, à la manière de son Mi Water Ionic Air Dryer H500, un sèche-cheveux conçu pour préserver au maximum les cheveux. Comment ? Eh bien en utilisant l’humidité contenue dans l’air pour hydrater les cheveux qu’il sèche, de manière à augmenter la brillance ou encore lutter contre l’électricité statique et les frisottis. Un véritable concentré de technologie capillaire proposé aux alentours de 70 euros par la marque.

La Xiaomi Smart Doorbell 3

Au sein du catalogue de Xiaomi, vous pouvez découvrir de nombreux appareils connectés pour équiper chaque pièce de votre domicile. Parmi eux, la Smart Doorbell 3, une sonnette connectée qui a plus d’un tour dans son sac. Caméra 2K ultra grand-angle, surveillance en temps réel avec notification à la clef, reconnaissance faciale et autonomie XXL sont à l’ordre du jour, le tout pour moins de 100 euros. Que demande le peuple ?

La Xiaomi 12v Max Brushless Cordless Drill

Lorsque Xiaomi s’attaque à l’outillage, ce n’est pas pour proposer un appareil commun. Exemple avec cette perceuse sans fil qui se démarque tout d’abord par un design d’une sobriété à toute épreuve et un moteur électromagnétique puissant. Derrière ces lignes épurées se cache un duo perceuse/visseuse particulièrement efficace capable de vous accompagner sans férir dans les petits travaux du quotidien. Une bien belle perceuse donc, qui vous coutera tout de même la bagatelle de 149,99 euros.

La Xiaomi Smart Pet Fountain

Il s’agit là de l’une des nouveautés de cette fin d’année chez Xiaomi. Après le distributeur de croquettes connectées, le constructeur nous propose une fontaine à eau connectée capable de fournir une eau pure 24h sur 24 à nos petites boules de poils. Mieux, cet appareil entièrement connecté peut être contrôlé à distance via l’application Xiaomi Home : rappels pour le remplacement du filtre ou le réapprovisionnement en eau, changement du mode de distribution d’eau. Une fontaine à eau haut de gamme donc, vendue actuellement 79,99 euros.

Un catalogue encore plus étendu hors de France

Si vous avez déjà été surpris par les quelques produits que nous vous avons présentés ci-dessus, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le catalogue français de Xiaomi ne représente qu’une infime fraction du catalogue complet du constructeur. Et il suffit d’aller faire un tour sur la boutique mondiale de la marque pour s’en apercevoir.

Au fil de la navigation dans les linéaires virtuels de cette boutique, il est possible de découvrir pléthore de produits dans des domaines aussi variés que l’électroménager, la domotique, les instruments de musique, les vêtements ou encore la cuisine. Parmi les plus étonnants, nous avons ainsi pu croiser la route d’un oreiller intelligent pour vous aider à surveiller votre sommeil, d’un magnifique vaisseau en simili-LEGO, un rameur intelligent, ou encore un rétroviseur connecté capable de surveiller l’avant et l’arrière de votre véhicule.