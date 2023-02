Redmi Smart Band 2 : le bracelet pas cher de Xiaomi arrive en France

Xiaomi a annoncé l'arrivée en France de son Redmi Smart Band 2, un bracelet connecté lancé à moins de 30 euros avec suivi de la fréquence cardiaque et de votre activité sportive.

Il y a un mois, entre Noël et le jour de l’an, Xiaomi présentait en Chine deux nouveaux appareils à fixer au poignet, la montre Redmi Watch 3 et le bracelet Redmi Band 2. Ce vendredi, le constructeur chinois a finalement annoncé le lancement de son bracelet connecté en France.

Si le bracelet est baptisé « Redmi Band 2 » en Chine, il faudra compter sur l’appellation Redmi Smart Band 2 en France. Une manière pour Xiaomi d’harmoniser ses différentes gammes de bracelets connectés avec les Xiaomi Smart Band 7 et Xiaomi Smart Band 7 Pro. Néanmoins, à l’exception de ce changement de nomenclature, le bracelet n’a pas subi de modification substantielle entre son lancement en Chine et son arrivée dans l’Hexagone.

Concrètement, on a affaire ici à un bracelet connecté avec un large écran LCD TFT rectangulaire de 1,47 pouce de diagonale affichant 172 x 320 pixels pour une densité de 247 pixels par pouce. Comme c’est souvent le cas chez Xiaomi, le capteur peut être intégré directement dans le bracelet en silicone, une manière de pouvoir changer facilement de coloris de bracelet. Au lancement, deux versions seront proposées, en noir ou en blanc.

Des mesures complètes de santé

Du côté des mesures d’activité et de santé, le Redmi Smart Band 2 intègre non seulement un suivi du nombre de pas parcourus dans la journée, mais également un capteur de fréquence cardiaque en continu et une mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Le bracelet ne profite cependant pas de puce pour le suivi GNSS compatible GPS, Glonass, Galileo et Beidou. Vous ne pourrez donc pas mesurer précisément la distance parcourue durant vos entraînements, ou l’allure et la vitesse à laquelle vous fournissez vos efforts, à moins d’utiliser le suivi GPS du smartphone.

Le bracelet Xiaomi Redmi Smart Band 2 // Source : Xiaomi Le bracelet Xiaomi Redmi Smart Band 2 // Source : Xiaomi

Xiaomi annonce avoir intégré une batterie de 210 mAh dans son Xiaomi Redmi Smart Band 2. De quoi permettre, en théorie, une autonomie d’au moins deux semaines selon le constructeur.

Le Redmi Smart Band 2 est disponible depuis ce vendredi au prix de 29,99 euros sur le site du constructeur. Par la suite, il sera disponible à compter du 14 février chez les revendeurs à 10 euros de plus, pour 39,99 euros.

