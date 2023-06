Le Xiaomi Redmi Smart Band 2 est soldé à -40 % pour vous faire garder la forme cet été

Et si les soldes d'été vous convainquaient de vous remettre au sport afin d'être dans votre meilleure forme pour les prochaines vacances et d'être capable d'enchaîner les escapades en pleine nature ? Car en ce moment, le récent Xiaomi Redmi Smart Band 2 est disponible chez Cdiscount pour seulement 24,90 euros au lieu de 39,99 euros. Autant dire que toutes les conditions sont réunies pour craquer.

À l’instar de la gamme Redmi avec ses smartphones, Xiaomi a lancé une gamme Redmi dans son catalogue de bracelets connectés afin de proposer des wearables plus abordables. Le Redmi Smart Band 2 vous propose un suivi sport et santé plutôt complets pour son positionnement tarifaire et convient donc aux personnes qui voudraient essayer ce genre d’accessoire sans avoir à payer des mille et des cents. Grâce aux soldes d’été, vous pouvez l’obtenir pour 15 euros de moins que d’habitude sur Cdiscount.

Le Xiaomi Redmi Smart Band 2 en quelques points

Discret, léger et agréable à porter

Un suivi santé et sport complet

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Smart Band 2 est maintenant disponible en promotion à 24,90 euros chez Cdiscount.

Un bracelet connecté agréable à porter

Avec le Redmi Smart Band 2, Xiaomi nous livre un bracelet connecté ultra-fin avec un boîtier d’une épaisseur de 9,99 mm. Vous ne le sentirez quasiment pas autour de votre poignet puisqu’il ne pèse que 15 grammes, ce qui le rend agréable à porter. Le bracelet est en TPU et le boîtier peut être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur si l’on en croit la certification 5 ATM. Évidemment, il ne faut pas s’attendre à grand-chose sur le design vu son prix, les 40 euros de son prix conseillé répondent uniquement de la partie électronique.

L’écran de 1,47 pouce est une dalle TFT avec une définition de 172 x 320 pixels et une zone d’affichage plus grande de 10,5 % que celle du Xiaomi Smart Band 7. Avec une résolution de 247 ppp, cet écran est agréable à lire, que ce soit pour lire l’heure ou suivre les résultats de votre dernier entraînement. Le cadran est également personnalisable puisque vous avez le choix entre une centaine de fonds d’écran différents.

Une belle panoplie de fonctionnalités

Pour mesurer vos performances sportives, le Xiaomi Redmi Smart Band 2 est doté des capteurs basiques : cardiofréquencemètre, oxymètre et accéléromètre. Il est capable de vous suivre sur une trentaine de disciplines telles que la course à pied, la randonnée et même le yoga. En revanche, ce bracelet est dépourvu d’une puce GPS, il n’est donc pas capable de calculer précisément votre distance parcourue ou votre allure moyenne.

Concernant le suivi santé, le Xiaomi Redmi Smart Band 2 est capable de suivre votre sommeil et de vous fournir des informations sur vos habitudes. Enfin, le constructeur chinois annonce une autonomie de 14 jours en utilisation normale et une autonomie de six jours en utilisation intensive. Cela reste un bon score si on le compare avec les autres références du marché. La batterie de 210 mAh met environ deux heures à être entièrement rechargée.

