Le tout nouveau bracelet connecté pas cher de Xiaomi est déjà en promotion

Si vous souhaitez vous procurer un bracelet connecté efficace et abordable, alors le tout récent Redmi Smart Band 2 de Xiaomi pourrait bien vous donner envie de craquer aujourd’hui. Ce bracelet passe de 39,99 euros à seulement 29,99 euros.

Le constructeur chinois Xiaomi cherche à diversifier ses bracelets connectés et introduit un nouveau modèle abordable : le Redmi Smart Band 2. Ce produit est destiné pour les personnes qui souhaitent s’essayer au tracker d’activité sans à devoir débourser une grande somme. Et même avec son petit prix, il a de sérieux atouts et il coûte même 10 euros de moins.

Que propose le Redmi Smart Band 2 ?

Un bracelet léger agréable à porter

Des mesures complètes de santé

Une autonomie solide

Lancé à 39,99 euros, le nouveau bracelet connecté Redmi Smart Band 2 de Xiaomi est d’ores et déjà en promotion à 29,99 euros sur le site du constructeur.

Un bracelet à petit prix réussi

En plus de ses Smart Band, Xiaomi propose une version plus accessible de bracelet connecté : les Redmi Smart Band. Le deuxième modèle sorti aujourd’hui est un produit bien fini, plutôt minimaliste. Au niveau. de l’affichage, on y découvre un large écran LCD TFT rectangulaire de 1,47 pouce de diagonale, soit une zone d’affichage 10,5 % plus grande que celle du Smart Band 7. Il propose une définition 172 × 320 pixels pour une densité de 247 pixels par pouce.

Une fois au poignet, vous ne sentirez que peu de gêne, car elle a l’avantage d’être très légère (seulement 14,9 g sans le bracelet) et peu encombrante avec son boîtier fin de 9 mm. Fabriquée en polyuréthane, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM.

Avec des fonctionnalités intéressantes

Côté fonctionnalités, le Redmi Smart Band 2 est capable de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée, mais intègre aussi un capteur de fréquence cardiaque en continu et une mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Il est aussi capable de surveiller le cycle de votre sommeil. Le bracelet prend en charge plus de 30 modes Sport (dont course à pied en extérieur, yoga et randonnée) pour vous aider à garder la forme. La durée de l’exercice, les calories brûlées et la fréquence cardiaque sont visibles d’un simple coup d’œil.

En revanche, il est dépourvu d’une puce GPS. Vous ne pourrez donc pas mesurer précisément la distance parcourue durant vos entraînements, ou l’allure et la vitesse à laquelle vous fournissez vos efforts, à moins d’utiliser le suivi GPS du smartphone. Pour finir, ce Smart Band 2 pourra vous accompagner au quotidien grâce à son autonomie, capable de tenir jusqu’à 14 jours en mode économie selon le constructeur. Dans le cadre d’une utilisation intensive, il faudra compter plutôt 6 jours d’utilisation. Sachez tout de même que l’autonomie est amenée à varier une fois tous les suivis activés.

