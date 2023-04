Redmi Smart Band 2 : le nouveau bracelet connecté pas cher de Xiaomi est à -33 %

Le Redmi Smart Band 2 est le nouveau bracelet connecté de chez Xiaomi. Avec son petit prix, il donne accès à de nombreuses données côté santé et sport. Aujourd’hui, il devient plus accessible encore en passant de 39 euros à 26 euros seulement.

Idéal pour garder la forme, les trackers d’activités sont de bonnes alternatives face aux montres connectées. Et avec le succès de sa gamme Mi Smart Band, Xiaomi a décliné une version plus abordable : le Redmi Smart Band 2. Ce dernier assure un bon suivi d’activités sportives et santé pour un prix relativement contenu. Pour celles et ceux qui souhaitent s’essayer au tracker d’activité sans à devoir débourser une grande somme, le voilà avec 33 % de réduction.

Le Redmi Smart Band 2, c’est quoi ?

Un bracelet fin et léger

Avec de nombreuses fonctionnalités santé et sport

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Avec un prix conseillé à 39,99 euros, le bracelet Xiaomi Redmi Smart Band 2 est actuellement remisé à 26 euros seulement sur le site Cdiscount. On le trouve aussi en promotion sur le site officiel de la marque, à 29,99 euros.

Un joli bracelet agréable à porter

Le Redmi Smart Band 2 est une version plus accessible des Smart Band de la marque. C’est un produit bien fini, aussi élégant que confortable. Il se fera vite oublier une fois à votre poignet grâce à son poids de 14,9 g et son boîtier fin de 9 mm.

Il offre un écran rectangulaire LCD assez large (1,47 pouce) pour lire confortablement les informations affichées. La firme a d’ailleurs agrandi la zone d’affichage qui est 10,5 % plus grande que celle du Smart Band 7. Il propose une définition 172 × 320 pixels pour une densité de 247 pixels par pouce.

Un petit prix, mais des mesures complètes

Même avec son tarif contenu, le Redmi Smart Band 2 ne fait pas exception et propose un suivi d’activité assez complet et convaincant. Il peut mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée, mais intègre aussi un capteur de fréquence cardiaque en continu et une mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Il est aussi capable de surveiller le cycle de votre sommeil.

Côté sport, le bracelet prend en charge plus de 30 modes Sport (dont course à pied en extérieur, natation, yoga et randonnée) pour vous aider à garder la forme. La durée de l’exercice, les calories brûlées et la fréquence cardiaque sont visibles d’un simple coup d’œil. En revanche, il est dépourvu d’une puce GPS. Vous ne pourrez donc pas mesurer précisément la distance parcourue durant vos entraînements, ou l’allure et la vitesse à laquelle vous fournissez vos efforts, à moins d’utiliser le suivi GPS du smartphone. Quant à son autonomie, Xiaomi assure jusqu’à 14 jours en mode économie. Dans le cadre d’une utilisation intensive, il faudra compter plutôt 6 jours d’utilisation. Sachez tout de même que l’autonomie est amenée à varier une fois tous les suivis activés.

