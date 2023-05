Redmi Smart Band 2 : la smartwatch de Xiaomi est à -42 % jusqu’à la fin des French Days

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 est une montre connectée récente et vendue à un prix très contenu. Quand bien même il s'agit d'une smartwatch d'entrée de gamme, elle vous donnera accès à de nombreuses fonctionnalités de suivi sport et santé. Grâce aux French Days qui touchent à leur terme, vous pouvez en profiter pour la mettre autour de votre poignet pour moins cher encore, son prix passant de 39,99 euros à 22,99 euros chez AliExpress.

La fin des French Days, c’est ce soir ! C’est donc le moment ou jamais de profiter des nombreuses promotions grâce à cet événement. La récente Xiaomi Redmi Smart Band 2 y a également droit, cette montre connectée aux fonctionnalités complètes était déjà abordable avec un prix conseillé inférieur à 40 euros, mais jusqu’à ce soir, elle profite d’une ristourne de 17 euros chez AliExpress. Si vous n’avez jamais possédé de montre connecté, ce modèle est un bon point de départ.

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 en bref

Une smartwatch légère et agréable à porter

Un suivi sport & santé complet

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 39,99 euros habituellement, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 est maintenant disponible en promotion à 22,99 euros chez AliExpress grâce à une réduction de 12 euros et au code promo MIDEAL5 de 5 euros.

Une smartwatch ultra-fine agréable à porter

Avec un boîtier épais de 9,99 mm et seulement 14,9 grammes sur la balance sans le bracelet, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 est une montre connectée agréable à porter et également discrète. Elle se fera vite oublier à votre poignet, d’autant plus que le bracelet en polyuréthane supporte votre transpiration et est ainsi adaptée à une utilisation sportive. De plus, elle est dotée d’une certification d’étanchéité 5 ATM assurant qu’elle peut être immergée jusqu’à une profondeur de 50 mètres. C’est parfait pour vos séances de natation et de plongée.

L’écran est une dalle TFT de 1,47 pouce avec une définition de 172 x 320 pixels et une densité de pixels de 247 ppp. Sa zone d’affichage est 10,5 % plus grande que celle du Smart Band 7 pour une lecture plus confortable, que ce soit pour afficher les résultats de votre dernier jogging ou les notifications en provenance de votre smartphone. Vous avez aussi une centaine de cadrans personnalisables à disposition depuis votre smartphone. On est dans le minimum syndical, mais ça fait le travail.

Une multitude de fonctionnalités

Malgré son prix, la Redmi Smart Band 2 propose une panoplie complète de fonctionnalités pour assurer un suivi de vos performances sportives et de vos données de santé grâce à son oxymètre et son cardiofréquencemètre. Cette smartwatch prend en charge plus de trente modes d’entraînement allant de la course à pied au cyclisme en passant par la randonnée et la natation. Elle peut même assurer un suivi de sommeil pour vous aider à comprendre quelles sont vos habitudes.

Notez toutefois que la Redmi Smart Band 2 est dépourvue d’une puce GPS, elle ne pourra donc pas calculer la distance courue durant votre jogging ou votre allure moyenne. Il faudra pour cela compter sur votre smartphone. Enfin, le constructeur chinois annonce une autonomie de 14 jours en utilisation normale et de 6 jours en utilisation intensive. Ce qui reste un bon score si on compare avec les autres montres connectées du marché.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

