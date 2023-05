French Days 2023 : les 30 meilleures offres qui méritent votre argent

French Days... Ce que l'on peut vous dire est qu'il y a encore des bonnes affaires à saisir. On vous a fait une MÉGA sélection. Smartphones, tablettes, PC portables, écouteurs, casques, consoles, TV... et même des vélos électriques.

Nous y sommes ! Les French Days, cet événement commercial français qui a été créé pour concurrencer le Black Friday, sont enfin de retour en 2023, et quoi de mieux que pour les beaux jours du printemps. Dans cet article, vous retrouverez un condensé des meilleures offres Tech que l’on a sélectionné à la rédaction de Frandroid, en passant par les smartphones, les tablettes, le matériel informatique, les casques et écouteurs sans fil, les objets connectées, les téléviseurs 4K, etc.

Quand sont les French Days ? Qui fait les French Days ?

Les French Days 2023 se tiendront du mercredi 3 mai à partir de 7h jusqu’au mardi 9 mai à 23h59. Plusieurs e-commerçants participent évidemment à l’événement. Voici la liste :

Promotions et bons plans des French Days

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé. Dès maintenant, plusieurs marchands ont donc d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Cela peut faire beaucoup de promotions à comparer, mais pour vous éviter ce tracas, vous pouvez retrouver nos sélections par thématiques, que ce soit par marque, par catégorie de produits ou par marchand.

French Days : les meilleures offres en direct

French Days : les promotions encore disponibles

Forfait mobile 50 Go

À l’occasion des French Days, Cdiscount vient de dévoiler un nouveau forfait mobile. Il s’agit d’une offre sans engagement avec 50 Go de 4G en France (débit réduit au-delà) ainsi que 11 Go depuis 30 destinations en Europe. Évidemment, il ne faut pas oublier que les appels, SMS et MMS sont illimités vers un numéro français.

50 Go en France et 11 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un prix fixe après un an

Jusqu’au 9 mai 2023, le forfait 50 Go chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois, même après la première année d’abonnement.

TV QLED TCL 50QLED760

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est préférable de choisir un téléviseur offrant une belle qualité d’image, profitant des meilleures normes vidéos et audio. TCL fait partie des meilleurs choix, notamment avec sa référence 50QLED760 qui revient à peine à 380 euros grâce à cette offre.

Une dalle QLED de 50 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et Google TV

Lancé à 599 euros, le téléviseur TCL 50QLED760 est actuellement remisé à 429,99 euros sur le site Cdiscount, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 31 mai 2023, il tombe à 379,99 euros seulement.

Logitech G Pro X Wireless

Il y a trois ans, Logitech introduisait son casque gamer Logitech Pro X Wireless après avoir proposé un modèle filaire qui a eu un certain succès. La marque a donc choisi de reprendre les mêmes caractéristiques de la référence précédente pour les ajouter à un casque doté d’une connectivité sans-fil basée sur la technologie Lightspeed. Bonnes performances sonores, conception solide, autonomie satisfaisante… Le Logitech G Pro X Wireless a de bons atouts de son côté. À commencer par son prix, qui passe en ce moment sous la barre des 140 euros.

Un casque circum-aural confortable

Une prestation sonore équilibrée

Avec la technologie DTS Headphone:X

Au lieu d’un prix barré à 229 euros, le casque gamer Logitech G Pro X Wireless est désormais affiché à 139,99 euros sur le site d’Amazon.

Kindle (2022)

Le Kindle d’Amazon est l’une des lisseuses électroniques les plus populaires du marché. Si le dernier modèle remonte à 2019, la firme américaine a récemment renouvelé son modèle phare. La liseuse a droit à une meilleure résolution, davantage de stockage, mais également un passage vers l’USB-C. Des changements bienvenus, pour une liseuse déjà très appréciés, surtout maintenant qu’elle profite de 15 % de réduction.

Plus légère et compacte

Une plus haute résolution : 300 ppi

Un stockage doublé et une connectique USB-C

Lancée à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle d’Amazon 2022 profite des French Days pour s’afficher en promotion à 84,99 euros sur Amazon.

AOC C32G2ZE/BK

Un bon moniteur destiné au gaming doit remplir plusieurs critères pour convenir aux joueurs les plus exigeants : taux de rafraîchissement suffisamment élevé, diagonale d’écran suffisamment grande pour ne louper aucun détail dans le jeu, ou encore compatibilité avec une technologie de rafraîchissement variable. L’écran PC AOC C32G2ZE/BK offre bel et bien toutes ses caractéristiques. Pourtant, son prix reste tout à fait contenu par rapport à la concurrence durant ces French Days, puisqu’il ne dépasse pas les 200 euros.

Une dalle VA Full HD de 31,5 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Compatible AMD FreeSync Premium

Initialement affiché à 249 euros, le moniteur gaming AOC C32G2ZE/BK est désormais proposé à 199 euros chez Carrefour.

Samsung 980 Pro (2 To)

Si vous disposez encore d’un disque dur comme stockage principal, le remplacer par un SSD NVMe est fortement recommandé pour gagner en réactivité et en fluidité. Le SSD M.2 Samsung 980 Pro assure d’excellentes performances avec des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s, et peut tout à fait convenir à votre PS5. Son modèle avec 2 To de stockage est d’ailleurs remisé à plus de 40 %.

Des débits excellents : 7 Go/s en lecture et 5 Go/s en écriture

Un contrôleur thermique intégré pour limiter la surchauffe

Une belle capacité de stockage : 2 To

D’abord proposé à 278,20 euros, le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro (MZ-V8P2T0BW) de 2 To profite de plus de 40 % de remise et s’affiche à 162,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A54

La gamme Galaxy A de Samsung connaît un franc succès. La marque sud-coréenne a récemment présenté le remplaçant du A53, le Samsung Galaxy A54. Ce récent téléphone tente de se rapprocher des modèles plus premium de la marque, tout en conservant un prix contenu ou presque. Le Samsung Galaxy A54 connaît une hausse de prix qui pourrait en freiner plus d’un, mais heureusement aujourd’hui, il coûte 50 euros de moins.

Son design et son écran proche du haut de gamme

Un meilleur SoC : l’Exynos 1380 avec une bonne réactivité

Plus à l’aise pour les photos de nuit

Petit plus : le suivi logiciel

En vente depuis quelques mois, le Samsung Galaxy A54 profite des French Days pour passer de 499 euros à 452 euros grâce à cette offre chez l’e-commerçant E.Leclerc.

Realme GT Neo 3T

Realme a pour habitude de proposer des smartphones milieu de gamme à prix accessible, le tout sans négliger leur fiche technique. La référence GT Neo 3T en est le parfait exemple. Sur le papier, il se rapproche des modèles haut de gamme : un écran 120 Hz, une charge ultra rapide et un puissant processeur Qualcomm. Avec de tels atouts, le smartphone a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il se négocie 150 de moins qu’à son lancement pendant les French Days.

Un écran AMOLED FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Un SoC performant : Snapdragon 870 5G

Une charge rapide de 80 W

Avec un prix de lancement à 429,99 euros, le Realme GT Neo 3T est désormais disponible en promotion à 279 euros sur le site Cdiscount.

Ninebot Segway F25E II

Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Pour cela, rien de mieux que les trottinettes de la société Segway — l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine — qui propose de nombreuses références notables. Et ça tombe bien, car en ce moment la Ninebot Segway F25E perd 110 euros de son prix.

Les caractéristiques de la Ninebot Segway F25E

Facile à transporter et légère

Un moteur puissant de 250 W (vitesse 25 km/h, même pente à 10 %)

Une autonomie confortable

Vendu à sa sortie à 459 euros, puis remisé à 429 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway F25E est actuellement en promotion à 349 euros sur le site Boulanger.

Lenovo Gaming 3 15ARH05

Avec sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, le PC portable Lenovo Gaming 3 15ARH05 n’est pas la machine la plus véloce pour faire tourner les jeux dans d’excellentes conditions. Néanmoins, pour moins de 485 euros, elle arrivera à combler les joueurs et joueuses qui sont à la recherche d’une machine nomade pour jouer sans débourser une grande somme.

Un design robuste avec un écran FHD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 4600H + GTX 1650

Un SSD NVMe de 512 Go + 8 Go de mémoire vive

Habituellement à 599 euros, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 est maintenant proposé à 499,99 euros, mais avec le code 15DES149, le PC portable chute à 484,99 euros sur Cdiscount.

Huawei MateBook B3-520

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable efficace sans faire exploser votre budget, le Huawei MateBook pourrait bien vous intéresser. Avec son processeur i5 de 11e génération, ce laptop sera efficace au quotidien avec un prix bien plus accessible grâce à ce code promo.

Un design élégant et fin avec son écran de 15,6 pouces

De bonnes performances avec le i5-1135G7 + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

L’autonomie solide couplée à la charge rapide

Avec un prix barré à 799,99 euros, puis remisé à 449,99 euros, le Huawei MateBook B3-520 se négocie aujourd’hui à seulement 434,99 euros avec le code 15DES149 sur Cdiscount.

Dreame W10

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur, nous avons trouvé la solution efficace : le Dreame W10 aspire et lave efficacement vos sols et pendant plus de 3 heures. Et bonne nouvelle, il s’affiche à son prix le plus bas grâce aux French Days.

Un aspirateur puissant capable de cartographier votre domicile

Équipé de deux serpillères rotatives pour laver le sol

Et une autonomie solide

Lancé à 1 099 euros, le robot aspirateur Dreame W10 est depuis disponible à 699 euros, mais en ce moment, il est remisé à 599 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

La Redmi Watch 2 Lite suit la même philosophie que celle des téléphones de la marque. C’est-à-dire proposer un appareil fonctionnel et efficace à un prix très attractif. Même avec quelques concessions faites pour abaisser la facture, cette montre propose des fonctionnalités intéressantes et le tout sans se ruiner, puisqu’elle revient à seulement 39 euros avec cette offre.

Un écran LCD de 1,55 pouce

Plus de 100 modes d’entraînement et de nouvelles fonctionnalités santé

Une autonomie solide

Disponible à 79,99 euros sur le site du constructeur, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est actuellement en promotion à 39 euros sur Cdiscount.

Pack Philips Hue + Echo Dot 3

L’Amazon Echo Dot de 3e génération (version 2018) a beau prendre de l’âge, elle reste une enceinte connectée très pratique au quotidien, appréciée aussi pour son petit format, et surtout pour son prix mini. Aujourd’hui, la petite enceinte d’Amazon se trouve dans un pack avec deux ampoules connectées Philips Hue à moins de 35 euros.

Une petite enceinte d’appoint efficace

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Avec 2 ampoules Philips Hue de qualité

Initialement à 79,99 euros, puis remisé à 39,99 euros, le pack Amazon Echo Dot 3 + Ampoules Philips Hue E27 White x2 est disponible à seulement 34,99 euros chez Boulanger.

FreeBuds 5i

Huawei est bien installée dans le domaine de l’audio. La marque compte de très bonnes références, comme ses true wireless à prix contenu — on avait d’ailleurs bien apprécié ses FreeBuds 4i. La firme chinoise a depuis sorti la 5e génération de ses écouteurs sans fil abordables. Les FreeBuds 5i ont réussi à nous convaincre pour leur prestation audio et leur bon rapport qualité-prix. Nous les avons d’ailleurs classés numéro 1 dans le podium des TOP 3 meilleurs écouteurs sans fils pas chers. Ils ont de quoi plaire, surtout après 20 % de remise.

Une bonne qualité sonore

La réduction de bruit présente

La présence du Bluetooth multipoint

Sortie en début d’année au prix de 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 5i se négocient actuellement à 79,99 euros sur le site d’Amazon.

Sony WH-1000XM4

Même si le Sony WF-1000XM4 date de 2020, il n’empêche que ce casque Bluetooth se révèle encore bon en 2023. Il garde d’ailleurs la place de numéro un dans notre guide des meilleurs casques audio Bluetooth. Son successeur est certes disponible en vente, ses améliorations ne justifient pas le prix auquel il est proposé. Si vous avez un budget plus limité, le XM4 reste un casque à réduction de bruit excellent.

Son excellente réduction de bruit

Sa bonne qualité sonore

Son autonomie d’une trentaine d’heures

Sorti à 379 euros et maintenant vendu à 279 euros hors promotion, le casque Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible au prix réduit de 224,99 euros avec le code SONY2023 sur le site Boulanger.

iPhone 14

Les promotions sur les produits Apple sont particulièrement scrutées par les amateurs de la marque à la Pomme. D’autant plus depuis que la firme a augmenté ses prix dans un contexte d’inflation. Par exemple, l’iPhone 14, le smartphone premium le moins cher de sa gamme lancée en septembre dernier, se négocie en temps normal à plus de 1 000 euros, alors que les différences avec l’iPhone 13 ne sont pas très nombreuses. L’iPhone 14 devient donc bien plus recommandable lorsque son prix baisse.

Une dalle OLED de 6,1 pouces

Une puce A15 puissante

Une autonomie de deux jours

Initialement proposé à 1 019 euros, l’iPhone 14 est désormais affiché à 849 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer votre iPhone 14 encore moins cher, sachez que l’édition (Product) RED peut vous revenir à 799 euros au lieu de 1 019 euros à la Fnac grâce à une réduction doublée d’un bonus reprise de 100 euros.

JBL Flip Essential 2

La Flip Essential 2 n’est pas la dernière enceinte Bluetooth de chez JBL, mais reste encore une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être robuste et étanche pour être amené partout sans risque. Elle est capable de tenir environ 10 heures. L’enceinte est même équipée d’une sortie USB qui vous permet de recharger vos appareils, comme votre smartphone, pour que vous ne manquiez jamais de batteries.

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

D’abord à 109,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros sur le site Carrefour.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Raffiné, sobre et robuste, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est fait pour durer. Ce modèle choisi des coussinets à mémoire de forme pour assurer le confort du joueur pendant les longues sessions. La qualité sonore est au rendez-vous avec un son surround 7.1. Et si le constructeur annonce une autonomie de 20 heures, il est aussi possible de passer par la connexion filaire via une fiche jack 3.5 mm. C’est le bon moment pour craquer, car vous pouvez l’avoir à moins 42 %.

Utilisable en filaire et sans fil

Des transducteurs en néodyme de 50 mm

Des écouteurs en mousse à mémoire de forme premium

Au lieu de 209,99 euros habituellement, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est maintenant disponible en promotion à 119,99 euros chez Darty et sur le site de la Fnac.

Oppo A74 5G

Avec sa série A, Oppo propose des smartphones d’entrée et du milieu de gamme à un rapport qualité-prix défiant la concurrence. Devant la domination de ses rivaux chinois sur ce segment, Oppo arrive tout de même à tirer son épingle du jeu et à proposer avec son A74 une fiche technique solide au regard de son prix.

Un écran LCD en définition FHD+

Un processeur Snapdragon 480 dans le ventre

Une autonomie excellente

Un smartphone d’entrée de gamme compatible avec la 5G

Au lieu de 299 euros habituellement, le Oppo A74 5G est maintenant disponible en promotion à 170 euros chez Rue du Commerce.

Harman Kardon Onyx Studio 7

Avec l’arrivée des beaux jours, la tentation est grande de se prélasser en plein air tout en profitant de sa musique préférée et diffusée par une enceinte Bluetooth nomade. Si celle-ci offre un environnement sonore immersif et une belle qualité sonore, c’est évidemment mieux. C’est justement ce que propose l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 7, dont les haut-parleurs combinés proposent un son stéréo multidirectionnel bien appréciable.

Un design élégant et fonctionnel

Un son stéréo multidirectionnel

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 199,99 euros, l’enceinte Harman Kardon Onyx Studio 7 est désormais proposée à 129,99 euros à la Fnac.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3

Lenovo est l’un des plus gros vendeurs d’ordinateurs portables au monde, un succès qui s’explique par un catalogue varié qui s’adresse autant aux travailleurs, aux étudiants au budget modeste et aux gamers que par la qualité et les performances globalement irréprochables de ses configurations. C’est notamment le cas de ce Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 doté d’un Ryzen 7 Pro qui devient abordable durant les French Days avec une remise totale de 515 euros sur le site officiel.

Un écran de 14 pouces en définition WUXGA

Les performances du Ryzen 7 Pro

Un laptop pouvant résister aux conditions extrêmes

Au lieu de 1369 euros habituellement, le Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 est maintenant disponible en promotion à 854,05 euros en boutique officielle grâce à une remise de 470 euros et au code promo FRENCHDAYS5 qui déduit 44,95 euros supplémentaires.

Insta360 One X2

C’est en 2020 qu’Insta360, une marque qui conçoit notamment des caméras d’action et des caméras 360°, a lancé sa One X2, une caméra de poche 360° capable de filmer jusqu’en 5K. Nous l’avons testée à sa sortie, et ce qui nous a particulièrement plu, c’est son accent mis sur la créativité grâce à ses nombreuses options vidéo et ses tutos pour réaliser de petites séquences originales. Mais, l’un de ses principaux points noirs de l’époque, c’était son prix bien trop élevé. Heureusement, il est aujourd’hui possible de la trouver moins chère, notamment pendant ces French Days.

Filme à 360° jusqu’en 5K

Un format vertical pratique à tenir en main

De nombreuses modes de prise de vue auto

Initialement affichée à 489 euros, la caméra Insta360 One X2 est désormais proposée à 399 euros à la Fnac et chez Darty.

Microsoft – All in One Media Keyboard

Le All in One Media Keyboard de Microsoft est un petit clavier pratique, qui intègre un trackpad sur le côté droit, l’endroit où il y a normalement le pavé numérique. Ses atouts, c’est qu’il est sans fil et qu’il est compatible avec un grand nombre de supports, en passant par les PC (Windows ou macOS), les smartphones et tablettes Android ainsi que les Smart TV.

Son large trackpad à côté du clavier AZERTY

Son autonomie de 18 mois avec piles

Son petit format pratique

Au lieu d’un prix barré de 42,95 euros, le Microsoft – All in One Media Keyboard est actuellement disponible en promotion à seulement 23,99 euros sur Amazon.

iPad Air M1 (2022)

Leader sur le marché des tablettes, la firme californienne rend ses iPad encore plus puissant en introduisant sa puce maison Apple Silicon sur sa gamme Air. Ce modèle gagne en puissance, mais ce n’est pas sans conséquence puisque ce changement à entraîner au passage une hausse de prix. C’est pourquoi les French Days sont l’occasion parfaite pour se le procurer, car pendant l’évènement, l‘ardoise se négocie avec 210 euros de moins.

La qualité de fabrication

La puissance de la puce M1 dans une tablette

La caméra FaceTime avec cadre centré

Au départ à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) d’Apple se trouve actuellement moins cher à 579 euros sur le site Rakuten.

Samsung The Frame de 55 pouces (2023)

Les French Days, c’est maintenant que cela se passe et c’est donc le moment de profiter des promotions sur de nombreux produits high-tech chez vos marchands préférés. Vous avez jusqu’au 9 mai, alors si vous voulez vous offrir un nouveau téléviseur, ne mettez pas trop longtemps avant de vous décider. Ce serait dommage de passer à côté d’une belle occasion comme cette ristourne de quasiment 700 euros sur le Samsung The Frame de 55 pouces.

Un écran QLED 4K de 55 pouces

Un nouveau revêtement mat pour profiter au mieux de votre écran, ou de votre tableau

Le mode Art personnalisable

Parfaitement taillé pour le gaming (HDMI 2.1)

Au lieu de 1 589 euros habituellement, le Samsung The Frame de 55 pouces (2023) est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Ubaldi grâce à une réduction de 600 euros et au code promo 10DAYS1823 qui déduit de 90 euros supplémentaires.

Dyson V8 Extra

Le marché des balais aspirateurs est sans conteste dominé par Dyson. Difficile de concurrencer la marque britannique sur ce secteur, tant ses modèles brillent par leur puissance, leur maniabilité ou encore leur aspiration plus silencieuse que d’autres références. Malheureusement, les prix des balais aspirateurs Dyson sont bien souvent très élevés. Alors, il est plus que conseillé de regarder du côté des anciennes références de la marque, qui sont tout aussi polyvalentes que les récentes. C’est par exemple le cas du V8 Extra, qui n’est plus tout jeune, mais qui nettoiera efficacement vos sols, grâce à sa belle puissance d’aspiration. C’est à l’occasion des French Days que l’on pourra le trouver à moins de 300 euros.

Un balai aspirateur maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Habituellement affiché à 349 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Extra est désormais proposé à 299 euros chez Darty.

Zhiyun Smooth X

Les stabilisateurs ne sont plus aussi répandus qu’ils ne l’étaient il y a quelques années, mais parfois, il y a des offres alléchantes pour en acquérir un pour vos futures vacances. On ne parle pas de la marque DJI avec ses références à plus de 100 euros, mais de Zhiyun, qui propose aujourd’hui son modèle Smooth X pour moins de 30 euros pendant les French Days.

Pour son petit prix

Pour son format compact

Pour son poids léger de 246 grammes

Au lieu de 59,99 euros au lancement, le stabilisateur pour smartphones Smooth X de la marque Zhiyun est actuellement en promotion à seulement 29,99 euros chez Carrefour.

Asus ROG Strix G15

L’Asus Strix G15 est un laptop gaming performant, et il n’y a qu’à voir sa fiche technique ultra-puissante pour être convaincu. Dans ses entrailles, on retrouve un processeur AMD Ryzen 9 6900H, épaulé par 16 Go de mémoire vive. La partie graphique est quant à elle assurée par une très bonne RTX 3070 Ti 8G. Concrètement, vous pourrez lancer et faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions, y compris graphiques, sans ralentissement. Le tout est complété par un SSD de 1 To. Pour ce qui est de l’écran, la qualité d’image sera de mise grâce à une dalle QHD de 15 pouces, qui a en plus l’avantage d’être rafraîchie à 165 Hz.

Un écran QHD de 15 pouces + 165 Hz

Combo Ryzen 9 + RTX 3070 Ti 8G + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Habituellement disponible à 2 519,99 euros, l’Asus ROG Strix G15 (G513RW-HQ174W) est aujourd’hui affiché à 1 799,99 euros sur Amazon.

Amazon Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick 4 est sans doute l’un des meilleurs. Il se branche très facilement et sait se faire discret derrière un TV, peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Autrement, ce dongle HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. Comme les autres modèles de la gamme, vous aurez également droit à l’écosystème Fire OS et sa navigation fluide et ergonomique.

Pour son format discret

Pour ses nombreuses compatibilités

Pour l’écosystème Fire OS

Initialement affiché à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K est désormais disponible à 36,99 euros sur Amazon.

Roborock S8

Roborock est une marque qui compte sur le marché des robots aspirateurs. Après une très bonne gamme S7, au sein de laquelle figurait notamment le très bon S7 Pro Ultra, le constructeur est revenu en début d’année avec sa série S8, composée de trois références. Le modèle classique a beau fortement ressembler au S7 précédent, il propose tout de même quelques améliorations, comme une puissance d’aspiration décuplée et une nouvelle brosse bien plus pratique, tout en conservant sa capacité à aspirer, mais aussi à nettoyer les sols grâce à sa serpillère vibrante. Si l’ensemble vous tente, sachez que les French Days sont passés par là et que vous pourrez profiter d’une remise de 100 euros.

Une puissance d’aspiration de 6 000 Pa

Une serpillère équipée d’une technologie de vibration sonique

Une cartographie efficace du domicile

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur Roborock S8 est désormais proposé à 599 euros chez Cdiscount.

Un vélo électrique noté 8/10 en promotion

À l’instar de Décathlon, Intersport met à contribution son expertise pour vous proposer sa propre gamme de vélos électriques made in France parmi les meilleurs du marché, les Nakamura. Durant les French Days, vous pouvez mettre la main sur un des derniers modèles de la marque, le Nakamura E-Crossover V qui profite d’une réduction de 200 euros.

Un vélo à l’aise aussi bien en ville que sur les sentiers battus

Une conduite agréable avec le couple de 80 Nm

Une autonomie confortable

Au lieu de 1 599,99 euros habituellement, le Nakamura E-Crossover V est maintenant disponible en promotion à 1 399,99 euros chez Intersport. Si votre budget est plus serré, vous pouvez avoir le Nakamura E-Fit 150 également en promotion à 1 299,99 euros au lieu de 1 499,99 euros. Enfin, sachez que pour l’achat d’un vélo électrique, des aides de l’État et de votre collectivité territoriale peuvent être mis à votre disposition.

Samsung Duo

Au lieu d’avoir une foule de chargeurs qui s’emmêlent dans vos tiroirs, mieux vaut opter pour un appareil polyvalent capable de recharger plusieurs appareils en même temps. De quoi profiter à la fois d’un gain de place et d’un gros gain de temps. Le chargeur Duo de Samsung vous offrira ces avantages, et ce, pour un prix vraiment bas puisqu’il vient de passer sous les 20 euros à l’occasion des French Days.

Un design compact

Recharge deux appareils jusqu’à 9 W

Une large compatibilité

Une LED discrète la nuit

Initialement proposé à 59,99 euros, le chargeur Duo de Samsung peut désormais vous revenir à 19,99 euros à la Fnac grâce à une réduction doublée d’une ODR de 20 euros valable jusqu’au 30 juin 2023.

SteelSeries Arctis 7+

Les casques audio spécialement conçu pour le jeu sont nombreux sur le marché. Que ce soit sur consoles ou sur PC, la référence Arctis 7+ de SteelSeries va plaire aux joueurs et joueuses pour son confort, ses performances sonores, et sa bonne autonomie. Ce casque plaît surtout pour son prix passant sous les 100 euros pendant les French Days.

Un casque confortable

Avec un rendu sonore équilibré

Une excellente autonomie

Au lieu de 149 euros habituellement, le casque gaming SteelSeries Arctis 7+ est actuellement en promotion à 99 euros chez Boulanger.

Pack sécurité Blink

Pouvoir sécuriser l’extérieur de son domicile permet d’avoir l’esprit plus tranquille, que l’on soit présent chez soi ou absent. Il existe aujourd’hui une foule d’objets connectés qui offrent la possibilité d’être alerté au moindre mouvement suspect, à l’image des caméras connectées et des sonnettes connectées. Si vous attendiez une promotion intéressante pour sauter le pas, ces objets connectés n’étant pas à la portée de toutes les bourses, votre patience sera récompensée : actuellement, un pack comprenant une sonnette connectée Blink Video Doorbell ainsi qu’une caméra connectée Blink Outdoor bénéficie d’une réduction de 53 %.

La caméra et la sonnette filment en 1080p

La détection de mouvements est disponible

Des objets connectés faciles à installer

Initialement proposé à 169 euros, le pack Blink Video Doorbell + Blink Outdoor + Blink Sync Module 2 est désormais affiché à 79 euros chez Amazon. Sachez que le pack comprenant trois Blink Outdoor + une sonnette Blink Video Doorbell + un Blink Sync Module 2 est vendu à 169 euros au lieu de 319 euros.

Google Nest Cam

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. La caméra Nest Cam de Google est une solution efficace pour surveiller votre domicile et alerter en cas d’intrusion. Elle est d’ailleurs moins chère de 50 euros pendant les French Days.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Google Nest Cam (Batterie) pour en apprendre davantage.

Une caméra soignée, discrète et autonome

Capable de filmer en 1080p avec un champ de vision de 130°

Détecte les mouvements et reconnait les visages

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la Google Nest Cam (Batterie) est actuellement disponible en promotion à 149,99 euros chez Boulanger.

PC Portable sous Ryzen 5

Pour faire l’acquisition d’un PC portable avec une fiche technique solide, il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées. Pendant les French Days, ce modèle de chez HP en est la preuve : avec un Ryzen 5 et ses 16 Go de RAM, il assure de bonnes performances au quotidien et pour pas cher grâce à cette remise de 115 euros.

Un design soigné

Son Ryzen 5-7520U avec 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Le PC portable HP 15-fc0071nf est vendu initialement à 599 euros. Aujourd’hui, on le trouve en promotion à 499,99 euros sur le site Cdiscount.

Apple Watch SE 2022

L’Apple Watch SE (2022) est la seconde itération de l’Apple Watch d’entrée de gamme d’Apple. Elle propose un écran AMOLED de 40 ou 44 mm et propose en option une compatibilité 4G. Elle dispose du même SiP que l’Apple Watch Series 8, le S8 et propose la même fonctionnalité de détection des accidents que sa grande sœur. On a donc maintenant de belles nouveautés par rapport au modèle de 2020, d’autant plus qu’aujourd’hui, elle coûte 50 euros de moins.

Si vous souhaitez avoir plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur l’Apple Watch SE (2022).

Sa qualité de fabrication

Son bon suivi côté sport et santé

Sa bonne autonomie

Dans sa version Wi-Fi et 40 mm, l’Apple Watch SE (2022) est habituellement vendue à 299 euros, mais aujourd’hui, on la trouve à 249 euros chez Boulanger.

Pack Microsoft Surface Pro 9

Aussi performants qu’un laptop et aussi mobiles qu’une tablette, les PC 2-en-1 s’adressent en général à un public de professionnels qui ne peut rester cinq minutes assis à son bureau et qui doit avoir constamment son outil de travail en main. Un concept séduisant qui a fait le succès de la gamme des Surface Pro et si c’est un outil de travail, alors les performances doivent tenir le rythme, ce que le dernier modèle peut faire sans efforts. Grâce aux French Days, le pack comprenant le Microsoft Surface Pro 9 avec tous ses accessoires perd environ 20 %.

Pour en savoir plus, lisez notre test complet sur le Microsoft Surface Pro 9.

Un écran IPS-LCD tactile rafraîchi à 120 Hz

Un Intel Core i5 de la 12e génération

Plusieurs accessoires pour diversifier votre confort d’utilisation

Au lieu de 1 619,99 euros habituellement, le pack Microsoft Surface Pro 9 avec son clavier dédié, un stylet Surface Slim Pen 2 et une souris Surface Mobile Mouse est maintenant disponible en promotion à 1 269,99 euros chez la Fnac, mais uniquement pour les adhérents. Sinon, on le trouve à 1 299,99 euros chez Darty.

Laptop gaming avec RTX 4050/4060

Avec sa carte graphique Nvidia RTX 4050 couplée à un processeur Intel Core i5 de 12e génération, le PC portable Medion Erazer E40 est une option à considérer pour les gamers et les gameuses qui ont un budget sérré. Il a de nombreux atouts, d’autant plus qu’aujourd’hui, il profite de 255 euros de remise pendant les French Days.

Son grand écran rafraîchi à 144 Hz

Son combo Nvidia RTX 4050 + i5-12450H

Sans oublier 16 Go de RAM + 512 Go SSD NVMe

Au lieu de 1 039 euros, le PC portable Medion Erazer E40 est actuellement en promotion à 784 euros grâce au code 15DES149 sur le site Cdiscount. Pour 100 euros de plus, vous pouvez obtenir la même référence avec cette fois une RTX 4060, à 884 euros seulement avec le code 15DES149 chez Cdiscount.

Nuki Smart Lock 3.0

Parmi les marques qui ont popularisé le concept de serrure connectée, Nuki figure sans conteste en pole position. Ce spécialiste a en plus à cœur de proposer des références accessibles afin de convaincre celles et ceux qui aimeraient ne plus perdre leurs clés. Les serrures connectées permettent, en effet, de se passer de ces clés, puisqu’elles déverrouillent automatiquement votre porte. Et, ce n’est pas là leur seul avantage. Si leur côté pratique vous tente, sachez que la Nuki Smart Lock 3.0 bénéficie actuellement d’une réduction de 30 %.

Une serrure connectée facile à installer sur sa porte

Verrouillage et déverrouillage automatiques

Une application qui permet de contrôler les entrées

Possibilité de créer des « doubles » de clés pour les proches

Initialement affichée à 169 euros, la Nuki Smart Lock 3.0 est désormais vendue à 119 euros sur Cdiscount, soit 50 euros d’économie sur cette serrure connectée.

Samsung The Freestyle

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Si l’appareil est compact et qu’il est possible de le déplacer très facilement, c’est encore mieux. C’est le cas du Samsung The Freestyle, qui délivre de belles performances et offre en plus plusieurs fonctionnalités connectées. Malheureusement, son prix élevé pourrait en rebuter plus d’un. Mais, pendant les French Days, le Samsung The Freestyle bénéficie d’une promotion considérable.

Un modèle compact et léger

Diffuse des images en Full HD jusqu’à 100 pouces

Un son puissant à 360°

Lancé à 999 euros et maintenant habituellement vendu à 799 euros sans promotion, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est maintenant proposé à seulement 499 euros sur Amazon. Notez qu’il s’agit du prix le plus bas sur la plateforme.

TV 8K Samsung QE55QN700B

Les TV 4K ont envahi le marché tandis que leurs successeurs, les TV 8K, se font une place doucement, mais sûrement. Avec plus de 33 millions de pixels, autant dire que le rendu sera irréprochable et même si les contenus et les jeux en 8K ne sont pas encore nombreux sur le marché, le processeur s’occupe d’upscaler les flux vidéo. Ce TV est en quelque sorte un investissement sur le long terme, un investissement tout à fait acceptable puisque le Samsung QE55QN700B voit son prix chuter de 63 % durant les French Days.

Une dalle Neo QLED en définition 8K !

Compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Atmos

Parfaitement taillé pour le gaming avec ses entrées HDMI 2.1

Lancé à 2 699 euros et actuellement à un prix barré de 1 169 euros, le Samsung QE55QN700B est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Cdiscount.

Smartphone Samsung bien et pas cher

Avec la série des Samsung Galaxy M, le constructeur sud-coréen vous garantit de mettre la main sur un smartphone pour moins de 300 euros et bénéficiant de tout son savoir-faire. On pourrait même le prendre pour un modèle du milieu de gamme quand on regarde de plus près sa fiche technique, plus particulièrement au niveau de l’écran et du processeur. Durant les French Days, vous pouvez mettre la main sur ce smartphone pour 135 euros moins cher.

Une dalle TFT rafraîchie à 120 Hz

Un bon rapport performances/prix

Un smartphone de moins de 200 € compatible avec la 5G

Au lieu d’un prix barré de 299 euros, le Samsung Galaxy M23 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 164 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Sony WH-1000XM5

Sony est une société japonaise réputée dans le secteur audio. Avec le WH-1000XM5, la marque revoit complètement l’apparence de son casque de référence. Les performances audio sont améliorées afin de garder l’ambition de proposer la meilleure réduction de bruit du marché. Pour les French Days, il devient plus intéressant avec cette baisse de 40 euros sur son prix de départ.

Une réduction de bruit encore améliorée

Une belle signature sonore

L’autonomie confortable et le Bluetooth multipoint

Avec un prix de lancement à 419 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 est désormais vendu à 379 euros sur le site de la Fnac.

Roborock Dyad Pro

Au début de l’année dernière, nous avions testé l’aspirateur balai Roborock Dyad. L’expérience a été plus qu’efficace, puisque ce modèle a récolté la très bonne note de 8/10. Mais, cette année, la marque a décidé de faire mieux en lançant une nouvelle version, le Roborock Dyad Pro, qui est doté d’une aspiration plus puissante que son prédécesseur. L’auto-nettoyage a également été amélioré, pour ne rien gâcher. Si ce modèle plus performant vous fait de l’œil, le moment est plutôt idéal pour l’acquérir puisqu’il bénéficie actuellement d’une remise de plus de 100 euros.

Un aspirateur polyvalent qui aspire, nettoie et sèche

Une puissance d’aspiration de 17 000 Pa

Un auto-nettoyage maîtrisé

Au lieu de 449 euros au lancement, l’aspirateur balai Roborock Dyad Pro est désormais affiché à 344 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Bose QC SE

Itération du Bose QuietComfort 45, le Bose QuietComfort Special Edition n’offre rien de particulièrement nouveau. Il copie trait pour trait la fiche technique de son grand frère, mis à part pour l’autonomie qui est moins poussée et la housse de transport qui est plus souple. Grâce aux French Days, ce casque Bose QC SE profite d’une ristourne de 34 %.

Nous n’avons pas testé le Bose QuietComfort SE. Cependant, vous pouvez lire notre test complet sur le Bose QuietComfort QC45 qui est un modèle quasiment identique.

Une restitution sonore de bonne qualité

La réduction de bruit active excellente

Des finitions de qualité et un confort aux petits oignons

Au lieu de 269,99 euros habituellement, le Bose QuietComfort SE est maintenant disponible en promotion à seulement 179 euros chez Boulanger en utilisant le code promo BOSE10. On le trouve aussi à 199,99 euros chez la Fnac.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Les smartphones pliants divisent en raison de leur taille imposante. Pourtant, ces appareils sont de réels concentrés de technologie, et leur popularité ne cesse de grandir. L’un des meilleurs représentants du smartphone pliant est sans conteste le Samsung Galaxy Z Fold 4, digne successeur du très bon Galaxy Z Fold 3. En attendant la sortie prochaine du Galaxy Z Fold 5, mieux vaut continuer à miser sur la quatrième itération du pliant coréen, d’autant plus que son prix bénéficie d’une promotion considérable pendant ces French Days.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Un smartphone pliant toujours aussi robuste

Deux écrans rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais disponible à 1 449 euros chez RED et SFR. On le trouve aussi à 1 499 euros à la Fnac, chez Darty et sur Amazon.

Samsung batterie externe 20A

Avec les beaux jours, les sorties en plein air et les vacances vont rapidement se multiplier. Si vous avez prévu un moment hors de votre domicile pendant quelque temps, il est alors recommandé d’avoir une batterie externe pour rester connecté quoi qu’il arrive. Samsung propose en ce moment son modèle 20A avec 20 000 mAh de capacité pour moins de 20 euros pendant les French Days.

Un design simple et passe-partout

1 port USB-A et 2 ports USB-C

20 000 mAh de capacité

Au lieu de 69,99 euros à la base, la batterie externe Samsung 20A est actuellement affichée en promotion à 39,99 euros chez Darty, mais une ODR de 20 euros permet aujourd’hui de l’obtenir à seulement 19,99 euros.

Xbox Elite Series 2 Core

Le modèle Core de l’excellente manette sans fil Xbox Elite Series 2 est une version allégée qui fait quelques concessions pour réduire la facture finale, mais qui propose tout de même une expérience gaming confortable et aboutie. Pendant les French Days, elle est encore plus abordable qu’elle ne l’est d’habitude grâce à cette remise de 30 euros.

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la manette Xbox Elite Series 2 classique, qui partage de nombreux points communs avec l’édition Core.

Une couleur qui change, mais un design toujours aussi soigné

Les nombreuses personnalisations possibles

Compatibles avec plusieurs plateformes

Initialement affichée à 129,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est désormais proposée à 99 euros sur Cdiscount.

AirPods Pro 2

Apple a lancé l’année dernière les AirPods Pro 2. Ces derniers font partie sans aucun doute des meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du marché, notamment grâce à une réduction de bruit bluffante et un mode Transparence adaptatif vraiment convaincante. Cependant, le prix de ces true wireless de la Pomme est assez élevée, mais il diminue pourtant de 60 euros pendant les French Days.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Apple AirPods Pro 2.

L’emplacement pour l’encoche

Le nouveau mode Transparence adaptatif

Une réduction de bruit deux fois plus performante

Au lieu de 299 euros habituellement, les Apple AirPods Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 240 euros chez Ubaldi.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Les derniers aspirateurs balais sont des alliés du quotidien extrêmement pratiques pour garder son intérieur propre. Performants et maniables, ils sont en général efficaces sur toutes les surfaces et peuvent se faufiler dans tous les coins et les recoins. De plus, le Dyson V12 est équipé d’un laser détecteur de particules qui rendra vos nettoyages plus efficaces encore. Durant les French Days, cet aspirateur balai profite d’une réduction de 100 euros.

Un laser détecteur de particules comme le V15

Il peut passer en mode aspirateur à main

La brosse Motorbar pratique pour toutes les surfaces

Au lieu de 649 euros habituellement, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez la Fnac.

Google Nest Hub (2e gen)

Sorti en 2018, le premier modèle de l’enceinte Google Nest Hub a fait le choix de se démarquer avec un écran LCD tactile que d’aucuns trouveraient plus pratique qu’une enceinte connectée basique. En 2021, le second modèle est paru avec quelques nouveautés au programme dont un rendu audio amélioré et des capteurs de mouvement et de température. Avec les French Days, cette enceinte connectée profite d’une ristourne de 40 %.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Google Nest Hub (2e génération).

Un écran tactile offrant plus de fonctionnalités

Le suivi du sommeil intégré

Une simplicité d’utilisation

Au lieu de 99 euros habituellement, la Google Nest Hub (2e génération) est maintenant disponible en promotion à 59 euros chez la Fnac et Darty.

Honor Magic 5 Lite

Annoncée en février de cette année, la série des Honor Magic 5 incarne la volonté du constructeur chinois de monter en gamme tout en restant accessible au plus grand nombre. Une manière de prendre la suite de Huawei après les déconvenues de ce dernier sur le marché des smartphones et sur la scène internationale. À peine sorti, le modèle d’entrée de gamme, le Honor Magic 5 Lite, profite d’une réduction de 80 euros durant les French Days.

Un écran AMOLED incurvé et rafraîchi à 120 Hz

Une excellente autonomie

Un module photo correct

Au lieu de 379 euros habituellement, le Honor Magic 5 Lite est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez la Fnac et Darty.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Avec sa gamme Go, Microsoft propose des appareils plus abordables. Le Surface Laptop Go 2 en fait partie, et même si cette machine n’est pas la plus performante, il a de quoi les tâches du quotidien avec son processeur de 11e génération. Cet ultrabook offre une expérience logicielle réussie et se trouve à un bien meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise de près de 170 euros.

Sa qualité de fabrication et son petit format pratique

Son écran 3:2 confortable, bien lisible

Une machine silencieuse

Au lieu de 769 euros, le PC portable Microsoft Surface Laptop Go 2 (128 Go) est remisé à 599 euros sur le site de la Fnac. La version 256 Go passe quant à elle de 869 euros à 729 euros.

Sony Xperia 1 IV

Après le Xperia 1 III, Sony remet le couvert avec un nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1 IV, dernier du nom. Les plus observateurs auront déjà remarqué une différence de taille avec les autres smartphones du marché, mais c’est surtout sur son appareil photo que le constructeur nippon a misé gros. Si vous souhaitez mettre la main sur cette curiosité, sachez que les French Days lui appliquent une ristourne de 300 euros.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony Xperia 1 IV.

Une dalle OLED 4K en format 21:9

Des options en mode pro pour la photo

Un design unique et robuste

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le Sony Xperia 1 IV est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Amazon.

Sony Xperia 10 IV

Sony nous a habitués à proposer des téléphones Xperia suréquipés, mais aussi premium, et donc à des prix assez élevés. La firme nippone pense aussi au budget plus restreint, et conçoit le Xperia 10 IV. Un modèle qui fait quelques concessions, mais acceptables pour le prix. Il est d’ailleurs en ce moment disponible avec 140 euros de réduction.

Un écran de 6 pouces Oled FHD+ au format 21:9

Une belle partition photo

Une grosse batterie dans un petit format

Initialement à 499 euros, le Sony Xperia 10 IV revient à 359 euros grâce à cette remise de 28 % sur le site de la Fnac. Il est aussi disponible au même prix sur le site d’Amazon.

