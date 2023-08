À moins de 200 euros, la nouvelle tablette Xiaomi a (littéralement) tout d’une grande

Vous trouvez les tablettes tactiles trop chères pour ce qu'elles proposent ? Aussi bien taillée pour la productivité que pour le multimédia avec son bel écran de 11 pouces, la nouvelle Redmi Pad SE est pourtant affichée à seulement 199,90 euros. Difficile de trouver meilleur rapport qualité-prix.

Découvrir les dernières tendances TikTok confortablement installé dans son canapé, regarder Netflix à sa pause déjeuner ou encore travailler à la terrasse d’un café : une tablette tactile, c’est toujours pratique. Pour autant, les petits budgets peinent à s’équiper, le marché étant saturé de modèles à plus de 300 euros, voire (beaucoup) plus.

Pour combler ce manque, Xiaomi vient de lancer sa nouvelle tablette Redmi Pad SE à seulement 199,90 euros. Derrière ce prix plancher se cache pourtant une grande tablette tactile de 11 pouces aussi belle qu’efficace. En plus, grâce à sa finesse et sa légèreté, vous pourrez l’emmener partout, sans encombre.

Une conception des plus soignées

Bien que la Redmi Pad SE soit disponible au prix contenu de 199,90 euros, cette tablette tactile ne manque pas d’arguments, à commencer par son design.

Xiaomi a repris les codes des modèles haut de gamme et a opté pour une conception monocoque ultrafine, la Redmi Pad SE ne mesurant que 7,4 mm d’épaisseur.

En plus, grâce à son alliage en aluminium, celle-ci s’avère très légère et affiche sur la balance un poids plume de 478 grammes. Facile à transporter, elle saura aisément se faire une place dans tous vos sacs.

La Redmi Pad SE fait également sensation avec ses coloris aussi originaux que rafraîchissants, dont le Vert menthe et le Violet Lavande. Ceux qui préfèrent les couleurs plus traditionnelles ou plus sobres ont la possibilité d’opter pour une teinte plus classique et plus discrète comme le Gris graphite.

Si Xiaomi a particulièrement soigné l’apparence et les finitions de sa nouvelle tablette abordable, la marque n’oublie pas pour autant l’essentiel : la performance. Propulsée par une puce Qualcomm Snapdragon 680 gravée en 6 nm et par 4 Go de mémoire vive, la Redmi Pad SE est avant tout adaptée à la productivité.

Plus confortable qu’un smartphone et moins encombrante qu’un PC, cette tablette tactile s’avère pratique pour envoyer des e-mails, éditer des documents, et même appeler ses collègues en vidéo avec sa caméra frontale de 5 mégapixels.

La reine du multimédia

Pour sa Redmi Pad SE, Xiaomi a également mis le paquet sur la partie audiovisuelle. La marque a doté sa nouvelle venue d’un bel écran de 11 pouces, une diagonale assez rare sur le segment d’entrée de gamme.

À cet atout de taille s’ajoute une dalle en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz chargé d’améliorer la fluidité de l’image, ainsi qu’une double certification TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et son niveau de scintillement réduit. Xiaomi a donc tout prévu pour apporter un certain confort visuel, même en cas d’utilisations prolongées.

Et ce n’est pas non plus côté audio que le bât blesse, la Redmi Pad SE embarquant tout de même quatre haut-parleurs stéréo compatibles avec le son Dolby Atmos. Avec un tel niveau d’équipement et une large autonomie de 14 heures en lecture vidéo, tout est réuni pour profiter pleinement de Netflix, AppleTV+, ou encore Prime Video.

En dépit d’une fiche technique aussi aboutie, la Redmi Pad SE est disponible à seulement 199,90 euros. En plus, à l’occasion de sa sortie, Xiaomi double les points de fidélité. Ainsi, pour tout achat de cette nouvelle tablette, la marque vous crédite automatiquement de 400 Mi Points. Vous pourrez ensuite les transformer en coupons et réduire vos prochaines factures sur la boutique en ligne Mi.com.