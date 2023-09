Xiaomi va faire profiter ses smartphones milieu de gamme d’une innovation majeure pour la photo

Sur son futur Redmi Note 13 Pro+, Xiaomi va continuer d'utiliser un capteur photo de très haute définition, permettant de capturer des clichés de 200 mégapixels.

Sur le marché des smartphones, ce qui distingue le plus souvent d’un modèle milieu de gamme d’un téléphone premium se situe souvent à l’arrière, au niveau du bloc photo. Il faut dire que les performances photo des smartphones d’entrée et milieu de gamme sont souvent moins bonnes que sur les appareils haut de gamme. Un choix des constructeurs qui s’explique notamment par le plus petit nombre de modules intégrés — généralement sans téléobjectif — mais également par les capteurs utilisés, souvent moins performants.

De son côté, Xiaomi semble cependant vouloir continuer à rebattre les cartes. Sur le réseau social chinois Weibo, le constructeur a commencé à livrer quelques informations sur son prochain téléphone milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Derrière ce nom à ‘allonge se cachera en fait un appareil non seulement doté d’un processeur Dimensity 7200 de MediaTek, mais surtout particulièrement optimisé pour la photo.

Concrètement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ aura ainsi droit à un capteur photo principal de 200 millions de pixels. Pour rappel, le Redmi Note 12 Pro+ était déjà équipé d’un capteur d’une telle définition. Il s’agissait alors du capteur Isocell HPX de Samsung, au format 1/1,4 pouce, associé à une optique ouvrant à f/1,65.

Un capteur Isocell HP3 de 200 mégapixels

Pour le Redmi Note 13 Pro+, Xiaomi utilisera cette fois ce qui se fait de mieux en termes de capteur de haute définition chez Samsung, avec l’Isocell HP3. Annoncé l’an dernier, ce capteur affiche un format identique de 1/1,4 pouce avec des photosites de 0,56 micron de côté. Rappelons toutefois que l’idée derrière les capteurs de plus de 20 mégapixels n’est pas nécessairement de capturer des clichés de très haute définition, mais de pouvoir jouer avec ces pixels de différentes manières. Par défaut, les photosites vont ainsi être assemblés par groupes de 16 pour générer une image d’une définition globale de 12,5 mégapixels. Cet assemblage, qualifié de pixel binning, va permettre de profiter de photosites plus larges, de 2,24 microns de côté, permettant ainsi une meilleure gestion de la plage dynamique et des scènes en basse lumière.

Par ailleurs, ce type de capteur a également un intérêt dans le cadre des zooms numériques. En effet, il va être plus simple de zoomer dans l’image sans perte de qualité — et sans pixel binning — simplement en recadrant dedans. Jusqu’à un zoom x4, cela pourra se faire sans perte de données, puisqu’on conservera une image de 12,5 mégapixels où chaque pixel sera photographié par un unique photosite.

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi compte présenter son Redmi Note 13 Pro+. Pour rappel, son prédécesseur avait été annoncé en Chine fin octobre 2022 avant un lancement en France quelques mois plus tard, en avril 2023. On pourrait donc avoir un calendrier similaire avec le futur Redmi Note 13 Pro+.

Envie de rejoindre une communautĂ© de passionnĂ©s ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.