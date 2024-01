Découvrez les nouveautés POCO le 11 janvier sur notre chaine Twitch, et tentez de les gagner !

Notez la date dans votre agenda : POCO présente le 11 janvier 2024 à 13h sa nouvelle série POCO X6 et le POCO M6 Pro. Un rendez-vous que l'on vous propose de suivre en direct sur la chaîne Twitch de Frandroid, avec de beaux cadeaux à la clé.

L’année 2024 démarre bien pour POCO. La marque gaming de Xiaomi lance en effet ses nouveaux produits le 11 janvier. Des smartphones très attendus qui viennent avec une promesse : celle de la vitesse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaine Twitch de Frandroid pour suivre en direct la conférence avec nos invités et tenter de gagner le gros lot.

Un plateau aux petits oignons

Comme chaque année, POCO présente deux de ses gammes stars : les smartphones de la série X et ceux de la série M. Ce 11 janvier à 13h, ce sont les produits de la série X6 et le POCO M6 Pro qui seront à l’honneur, et pour vous en parler, nous avons fait appel à un trio de choc.

Pour animer ce live de suivi de conférence, un plateau de trois experts a été réuni : RZA sera exceptionnellement parmi nous pour animer cet évènement, entouré de ChickenHouse et Johann, responsable marketing chez Xiaomi.

Des produits présentés en exclusivité sur la chaine Twitch de Frandroid

Au menu de cet évènement, une heure et demie de live divisé en deux parties. Dans un premier temps, vous pourrez suivre, avec nous, la conférence d’annonce des POCO X6 et M6 Pro. L’occasion de découvrir les nouveaux smartphones et leur fiche technique, le tout commenté par nos invités. Et des nouveautés, il y en a à la pelle. Parmi celles que l’on peut d’ores et déjà vous dévoiler, il y a :

la présence d’HyperOS, la toute nouvelle interface de Xiaomi qui sera disponible sur le POCO X6 Pro ;

les puces qui équiperont les nouveaux smartphones du fabricant sont connues : le POCO X6 Pro profitera du Dimensity 8300-Ultra, le POCO X6 du Snapdragon 7s Gen 2 et le POCO M6 Pro du Helio G99-Ultra ;

les prix de lancement seront très contenus puisqu’ils seront sous la barre des 400 euros, ce qui signifie que le fabricant n’a pas augmenté ses prix par rapport aux modèles précédents.

À la suite de la conférence, la parole est à vous ! Depuis le chat, nos trois intervenants seront là pour répondre à toutes vos questions sur ces nouveaux produits présents sur le plateau.

Et si vous repartiez avec des cadeaux ?

Mieux, lors de cette seconde partie du live, vous aurez l’occasion de remporter de jolis cadeaux. Surprise, nous ne pouvons pas vous en dire plus, mais vous allez adorer ce que l’on vous réserve.

Pour gagner, rien de plus simple. Il vous suffira de répondre au bon moment dans le chat aux questions que RZA vous posera. Notez bien toutes les informations qui seront dévoilées pendant la conférence, elles pourraient vous permettre de remporter le gros lot.