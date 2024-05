Le Poco F6 Pro a été intercepté par Equal Leaks qui livre les caractéristiques et des premiers visuels du prochain smarpthone gaming « abordable » de Xiaomi.

Xiaomi n’a encore rien annoncé, mais les institutions sont poreuses. Les Poco F6 et Poco F6 Pro ont été repérés sur Geekbench, mais aussi auprès des organismes de régulation, NBTC et FCC en tête.

Sur Telegram, Equal Leaks publie la fiche technique complète du Poco F6 Pro ainsi que des visuels, ce qui nous manquait jusqu’alors. Se susurrait qu’il s’agirait d’un Redmi K70 renommé. Et bien presque, mais si l’on en croit les infos d’Equal Leaks, on aurait un écran un poil plus petit. De 6,67 pouces sur le Redmi K70, il serait de 6,4 pouces sur le Poco F6 Pro.

On aurait cependant une même définition WQHD+ pour cette dalle Amoled qui offrirait également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4000 nits.

Moins puissant qu’un Poco F6 (sauf en jeu)

Au coeur du smartphone, nicherait un Snapdragon 8 Gen 2. Rien de nouveau sous le soleil puisqu’aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est le Poco F6 qui serait le plus puissant des deux avec un Snapdragon 8s Gen 3. Attention, on parle de SoC. Dans le détail, le processeur graphique du 8 Gen 2 (Adreno 740) est plus puissant que celui du 8s Gen 3 (Adreno 735). Le Poco F6 Pro serait plus à l’aise en jeu.

Conçu avec une bordure en aluminium et un dos en verre en finition marbrée, le Poco F6 Pro pèserait 209 grammes. Il arborerait trois capteurs de 50 mégapixels en face arrière. Il faudrait aussi compter sur une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120 Watts de Xiaomi (HyperCharge).

Il tournerait sous MIUI 14. Connu sous le nom de code 23113RKC6G, il a été repéré sur GeekBench. Ses scores sont de 1421 en single-core et 5166 en multi-core. Le premier résultat est étonnamment bas pour un Snapdragon 8 Gen 2 alors que le second est très honnête. Une disparité qui pourrait s’expliquer par l’utilisation d’une préversion.

Mieux qu’un Poco F5 Pro ?

Une seule configuration est avancée pour le moment : 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. On ne doute pas que Xiaomi en proposera d’autres. Le Poco F5 Pro était disponible en trois versions allant de 580 à 650 euros. Des tarifs élevés que nous avions pointés du doigt lors de notre test. Malgré de bonnes performances pour un prix contenu, il était trop cher pour ses défauts, notamment son autonomie moyenne et sa chauffe en jeu.

