Ce Xiaomi Redmi a la gueule du Xiaomi 14 Ultra, mais il est 15 fois moins cher

Le gigantesque module photo du Xiaomi 14 Ultra se retrouve dans un smartphone bien moins cher.

Si Xiaomi s’affiche avec un insolent Xiaomi 14 Ultra à 1500 euros, il reste un constructeur de smartphones abordables avec sa gamme Redmi qui rassemble le plus gros de ses ventes.

Et le Redmi A3X que l’on découvre aujourd’hui en est une fière représentation. Pas de prix français pour le moment, mais au Pakistan il a été annoncé à 18 999 PKR, soit environ 63 euros. Même en y ajoutant nos taxes, on devrait toujours être sous les 100 euros chez nous.

Le design d’un Xiaomi 14 Ultra pour beaucoup moins cher

Xiaomi change radicalement de design avec ce Redmi A3X. Le Redmi A2 était assez consensuel avec un bloc photo flanqué à gauche de la coque arrière. Ici, on sent nettement l’inspiration du fameux Xiaomi 14 Ultra. On se retrouve ainsi avec un immense module photo circulaire cerclé de métal posé sur un dos en verre.

À la différence de son grand frère, celui-ci est désespérément vide, ne logeant qu’un capteur photo en son centre. Il y a bien une lentille secondaire, mais il s’agit d’un modèle QVGA de 248 x 328 pixels qui vient appuyer le traitement du capteur principal de 8 mégapixels, lequel est capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde.

Un écran 90 Hz à moins de 100 euros

À l’avant, on a un écran LCD de 6,71 pouces protégé par un Gorilla Glass et affichant une définition faiblarde de 1650 x 720 pixels. Néanmoins, elle présente tout de même l’attrait d’être 90 Hz, offrant un affichage plutôt fluide.

Pour le prix, on a une grande bordure noire, déséquilibrée sur la partie basse. Le capteur selfie de 5 Mpx se positionne dans un décroché en forme de goutte.

Les dimensions préfigurent un grand téléphone en main avec 168,4 x 76,3 x 8,3 mm. Notons que l’épaisseur reste contenue. Au global, les photos de Xiaomi montrent tout de même un smartphone qui semble soigné avec des détails bien sentis comme le biseau qui donne un petit cachet au contour du téléphone, lequel accueille une sortie minijack.

À peine moins puissant qu’un Galaxy A05S pour la moitié du prix

Côté configuration interne, on a un SoC Unisoc T603 (Cortex A75 / A55 et Mali G57 MP1). En comparaison du Samsung Galaxy A05S que l’on trouve à environ 150 euros, il est seulement 12 % moins performant si l’on tient compte de ses benchmarks glanés sur Internet vs. les nôtres pour l’A05S.

Mais sur ce type de smartphone d’entrée de gamme, c’est l’endurance qui est souvent la grande gagnante. Le Resmi A3X se dote d’une batterie de 5000 mAh qui devrait offrir une excellente autonomie au vu des modestes caractéristiques techniques du téléphone (17 heures en vidéo, selon Xiaomi).

Le Redmi A3X fonctionne sous Android 14. Il bénéficie de deux ans de mises à jour d’Android et de trois ans de mises à jour de sécurité. C’est faible, mais pour le prix demandé, on peut difficilement faire la moue.

Il est disponible en quatre finitions et deux configurations : 3 Go / 64 Go et 4 Go / 128 Go. Sa mémoire est extensible via microSD.