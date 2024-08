Avec HyperOS 2.0, Xiaomi introduirait une fonction digne de James Bond

Avec la prochaine version de son logiciel HyperOS, Xiaomi prévoirait d’introduire sur ses téléphones une fonctionnalité permettant de détecter la présence de caméras espionnes dans votre environnement.

Le Xiaomi Redmi K70, pour illustration // Source : Xiaomi

Xiaomi prépare le déploiement d’HyperOS 2.0, la prochaine version de sa surcouche Android. Selon des informations dénichées par le site spécialisé XiaomiTime, la firme aurait prévu d’y inclure une nouvelle fonctionnalité permettant de détecter, en quelques secondes, la présence d’éventuelles caméras espionnes dans l’environnement des utilisateurs de ses smartphones.

En l’occurrence, cette fonction ne serait pas nécessairement disponible sur tous les appareils éligibles à HyperOS 2.0, mais elle s’appuierait sur un dispositif de détection tirant parti du réseau Wi-Fi local pour identifier des caméras espionnes, ou d’autres appareils suspects. Bien entendu, la limite de ce système serait par contre vite atteinte dans le cas d’une caméra espionne connectée sur un réseau distinct, voire carrément installée de manière filaire.

Une fonction utile pour les voyageurs

Les captures d’écran partagées par XiaomiTime nous montrent quoi qu’il en soit à quoi ressemblerait cette fonctionnalité. On y découvre une interface minimaliste, et un seul bouton sur lequel cliquer pour entamer la détection.

Comme le souligne pour sa part Neowin, cette fonction semble enfin avoir été inspirée d’un programme Python baptisé Ingram. Disponible sur Github, ce dernier détecte lui aussi les appareils suspects en scannant les adresses IP, tout en offrant des options complémentaires, comme l’analyse de la puissance d’un signal Wi-Fi, la diffusion du SSID, l’identification de l’adresse MAC ou encore l’analyse du trafic réseau.

Source : XiaomiTime

Si elle voit bien le jour, la détection de caméras espionnes sur HyperOS 2.0 pourrait être utile à certains utilisateurs, et notamment aux voyageurs, confrontés à des séjours plus ou moins longs dans des environnements qu’ils ne connaissent pas forcément. On sait par exemple que Airbnb a été contraint de durcir ses règles en matière de caméras de sécurité dans les logements, et ce pour protéger l’intimité des voyageurs.

HyperOS 2.0 devrait pour sa part être déployé en octobre 2024.