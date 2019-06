Xiaomi s’apprête à dévoiler un smartphone en partenariat avec sa filiale controversée Meitu. L’appareil pourrait profiter d’un module photo rotatif.

Vous vous rappelez de Meitu ? Au début de l’année 2017, cette entreprise avait fait le buzz car son application « embellissant » de manière très kitsch vos selfies était accusée de voler les données des utilisateurs. Environ un an après, Xiaomi décidait de racheter la firme malgré la polémique qui l’entachait.

Nous voilà donc avec une alliance entre une entreprise très axée sur les selfies et un constructeur de smartphones. C’est donc tout naturellement que cette union devrait engendrer un smartphone axé sur les seflies. Mais faisons le point sur l’ensemble des informations.

Annonce demain

Sur Weibo, le compte officiel de Xiaomi a teasé une présentation de smartphones prévue demain, 21 juin 2019, à 10h en Chine (ce qui équivaut à 4h du matin en France). La marque vante notamment les performances photo du mystérieux smartphone.

Ce post a ensuite été cité par le compte officiel de Meitu qui laisse très clairement entendre que la filiale de Xiaomi est impliquée dans le produit qui va être dévoilé.

Un design inspiré du Zenfone 6 ?

Maintenant, essayons de savoir à quoi ressemble le smartphone. Pour cela, il va falloir prendre beaucoup de pincettes puisque c’est le leaker Mukul Sharma qui relaye un rendu dévoilant le supposé design de ce smartphone issu de la collaboration entre Meitu et Xiaomi.

On y voit un module photo rotatif avec trois objectifs et un flash. Le mécanisme rappelle évidemment celui de l’Asus Zenfone 6, même si ici le format est un peu plus carré et large.

Remember Meitu collaborating with Xiaomi?

This might be the result. Not confirming it as of now though.#Xiaomi #xiaomicc9 #xiaomicc9e pic.twitter.com/KQ7tCWFRdw — Mukul Sharma (@stufflistings) June 19, 2019

Toutefois, Mukul Sharma précise lui-même qu’il ne peut pas confirmer la fiabilité de cette image. Par ailleurs, il fait aussi référence au Xiaomi CC9 : un potentiel futur smartphone dédié au marché chinois dont certaines informations circulent sur le web. Or, aux dernières nouvelles, ce dernier aurait un design à encoche.

Le flou persiste donc un peu et on en saura plus après l’annonce de demain.