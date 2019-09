Xiaomi renouvelle ses smartphones entrée de gamme pour la fin d’année. C’est au tour du Redmi 8A d’être officialisé.

Xiaomi est avant tout connu pour ses smartphones au rapport qualité/prix très agressif. On pense en particulier à la gamme Redmi. Après avoir lancé le Redmi Note 8 Pro en France, la marque dévoile aujourd’hui le Redmi 8A, le plus accessible de ses smartphones.

Autonomie monstre en perspective

Une chose semble sûre, le Redmi 8A devrait être un champion d’autonomie. Le smartphone intègre en effet à la fois une grande batterie de 5000 mAh et des composants consommant très peu : un écran LCD 6,22 pouces avec une définition 720p et une puce Snapdragon 439. Le smartphone est protégé par du Gorilla Glass 5 à l’avant et est résistant contre les éclaboussures grâce à un partenariat avec P2i.

Ce n’est pas tout, le smartphone intègre également un port USB Type-C, pour la première fois sur cette gamme de smartphones, avec un chargeur rapide 10W fourni, et une compatibilité du smartphone avec des chargeurs jusqu’à 18W.

Pour le reste, on a un smartphone assez classique avec un capteur Sony IMX 363 de 12 mégapixels au dos, et un capteur de 8 mégapixels à l’avant.

Prix de lancement sous les 100 euros HT

Le Redmi 8A est lancé en Inde au prix de 6499 roupies indiennes soit 83 euros HT environ, pour une version équipée de 32 Go de stockage et 2 Go de RAM. Il faudra ajouter 500 roupies, pour un total d’environ 90 euros HT pour la version avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM.