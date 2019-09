Depuis plusieurs générations, la gamme Redmi Note représente l’excellence en rapport qualité/prix. Xiaomi lance aujourd’hui le Redmi Note 8 Pro en France qui semble corriger les derniers défauts du Redmi Note 7.

En début d’année, Xiaomi avait fait très fort avec le Redmi Note 7, l’un de nos gros coups de coeur cette année. Pour environ 200 euros à son lancement, le Redmi Note 7 faisait un quasi sans faute en proposant un bel écran, une interface fluide grâce à un SoC performant, et une bonne autonomie. En fait nous avions relevé essentiellement deux défauts : un appareil photo un peu moins marquant que sur le Redmi Note 5, et l’absence de NFC et de 4G 700 MHz.

Avec le nouveau Redmi Note 8 Pro, Xiaomi semble tout faire pour corriger ces problèmes, tout en améliorant d’autres aspects du smartphone. Après une présentation en Chine en août, le Redmi Note 8 Pro arrive en France.

Prix et date de sortie en France du Redmi Note 8 Pro

Le Redmi Note 8 Pro est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel de Xiaomi. Il sera proposé à partir de 249,90 euros pour la version avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM, ou 279,90 euros pour la version avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. La sortie du smartphone est prévue le jeudi 26 septembre.

Le smartphone est proposé en trois coloris : Forêt verte, Perle blanche, et Minéral gris.

Une fiche technique alléchante

Pour rappel, la fiche technique du Redmi Note 8 Pro est pour le moins intéressante.

Modèle Xiaomi Redmi Note 8 Pro Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.53 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Technologie LCD SoC Helio G90T Puce Graphique (GPU) ARM Mali G76 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Array Appareil photo (frontal) 20 MPX Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh Dimensions 76.4 x 161.35 x 8.79mm Poids 200 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Fiche produit

Le NFC (compatible Google Pay) et la 4G 700 MHz sont désormais de la partie. On retrouve également une puce Mediatek Helio G90T qui s’annonce très performante. Le stockage se fait sur de l’UFS 2.1 et la mémoire vive est de la LPDDR4x. On peut également noter une batterie de 4500 mAh avec un chargeur USB-C 18W fournis avec le téléphone.

Il ne reste plus qu’à savoir si le nouvel appareil photo, cumulant 4 capteurs photo, fera ses preuves. Nous ne manquerons pas de vérifier cela dans notre test complet du smartphone.