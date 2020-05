Fnac lance aujourd’hui un grand déstockage pour les produits Xiaomi

C'est le bon moment de craquer si vous souhaitez acquérir des produits Xiaomi à prix encore plus réduit que d'habitude. La Fnac propose actuellement de grosses promotions sur les produits incontournables de la marque chinoise, avec des remises allant jusqu'à 400 euros.

Les produits Xiaomi sont réputés pour posséder un excellent rapport qualité/prix dès leur sortie. En promotion, ce sont tout simplement des affaires à ne pas louper pour bien s’équiper à petit prix.

Fnac.com propose aujourd’hui de nombreuses promotions sur une large sélection de smartphones, objets connectés, box Android TV, vidéoprojecteurs ou encore trottinettes électriques, toutes et tous estampillés Xiaomi. Voici les offres en un clin d’œil :

Comme vous pouvez le constater, les offres sont très nombreuses aujourd’hui. Vous trouverez alors plus de détails concernant chacun des produits Xiaomi en continuant la lecture un peu plus bas.

Xiaomi Mi Band 4

Le Xiaomi Mi Band 4 est le dernier modèle en du bracelet connecté pas cher du constructeur chinois. Il intègre un petit écran OLED de 0,95 pouce, en couleur par rapport à l’ancien modèle. Il est également compatible Bluetooth 5.0, propose une étanchéité jusqu’à 40 mètres environ et dispose d’une autonomie estimée à environ deux semaines.

Retrouvez notre test du Mi Band 4 pour en savoir plus.

Xiaomi Mi Home Security

La Xiaomi Mi Home Security 360° est une caméra de surveillance d’intérieur uniquement, compatible Google Assistant et Amazon Alexa. Elle peut filmer en 1080p avec une vision panoramique à 360 degrés et propose des fonctionnalités plus que bienvenues : la détection de mouvement, la fonction « Talkback » pour passer des appels vidéos, ou encore la vision nocturne en infrarouge.

Retrouvez plus d’informations avec notre test de la Mi Home Security.

Xiaomi Mi Box S

La Xiaomi Mi Box S est un boîtier Android TV très complet pour son prix. Par rapport à l’ancien modèle, elle se distingue par l’intégration de nouvelles fonctionnalités plus que bienvenues, comme Google Assistant. On retrouve un bouton dédié sur la nouvelle télécommande, à côté de celui pour Netflix. Évidemment, la fonction Chromecast est toujours de la partie.

Retrouvez toutes les informations nécessaires dans notre test de la Mi Box S.

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T est tout simplement l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché, d’autant plus en promotion. Il dispose d’une fiche technique solide grâce à son Snapdragon 665 pour répondre à la majorité des besoins, même les jeux 3D, et sa grande autonomie avec sa batterie de 4 000 mAh. Son module quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels apporte également une polyvalence photo appréciée sur ce segment.

Retrouvez tous les détails dans notre test complet du Redmi Note 8T.

Xiaomi Mi A3

Le Xiaomi Mi A3 est la solution Android One du constructeur chinois, avec un OS épuré et simplifié comme l’a conçu Google initialement. Il propose une fiche technique quasi similaire au Redmi Note 8T avec notamment un Snapdragon 665 et une batterie de 4 030 mAh. On ne retrouve ici que trois capteurs photo et non pas 4. On apprécie en revanche l’écran AMOLED.

Tous les détails sont dans notre test du Mi A3.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est quant à lui le meilleur rapport performances/prix du marché, encore une fois d’autant plus en promotion. Il offre une puissance inégalée sur ce segment avec l’intégration du SoC MediaTek Helio G90T qui fait des merveilles, notamment sur les jeux gourmands. Il est ensuite très endurant avec sa batterie de 4 500 mAh et propose également une grande polyvalence avec son quadruple capteur photo.

Retrouvez plus d’informations grâce à notre test du Redmi Note 8 Pro.

Xiaomi M365

La Xiaomi M365 est tout simplement la trottinette électrique la plus populaire du marché. Son design robuste supporte des charges d’environ 100 kilos et propose même une certification IP54. Facile à utiliser, elle roule jusqu’à maximum 25 km/h selon la réglementation française et offre une autonomie estimée entre 20 et 30 km selon l’utilisation (en mode économie d’énergie ou normal). C’est l’un des meilleurs moyens de mobilité urbaine du moment !

Lisez notre test de la M365 pour tout savoir.

Notez qu’elle chute à 309 euros pour les adhérents.

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est toujours considéré aujourd’hui comme un flagship killer, d’autant plus en promotion. Pour cela, il s’appuie sur une configuration digne des plus grands de l’année 2019 en embarquant le Snapdragon 855 pour des performances de haute volée. Il n’est évidemment pas 5G ready sans la nouvelle puce de Qualcomm, mais c’est un bon compromis pour quiconque veut un smartphone puissant à petit prix aujourd’hui.

Retrouvez en plus avec notre test complet du Mi 9T Pro.

N’oubliez pas de prendre en compte l’ODR de 30 euros pour obtenir le prix final.

Xiaomi Mi Smart Compact

Le Xiaomi Mi Smart Compact est un vidéoprojecteur qui, comme son nom l’indique, veut prendre un minimum de place. Pour sa petite taille, il est tout de même capable de projeter une image de 60 à 120 pouces, en focale fixe, avec une définition Full HD (1080p), une luminosité maximale de 500 lumens et un rapport de projection de 1:2. Il tourne sous Android 9.0 Pie pour Android TV avec la possibilité de télécharger les principales applications populaires de SVOD, stockables directement sur sa mémoire interne de 16 Go.

Xiaomi Mi Laser

Le Xiaomi Mi Laser est un vidéoprojecteur vraiment impressionnant. Il a la particularité de projeter une image de grande taille (environ 60 pouces) sur une très courte distance. L’image peut atteindre jusqu’à 150 pouces avec un recul qui reste faible. Le projecteur utilise la technologie Digital Light Processing Projection (DLP) et propose une définition maximale Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Nous vous invitons enfin à lire notre test détaillé du Mi Laser Projector pour en savoir davantage.