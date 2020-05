Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike : le vélo électrique débarque en France

Xiaomi annonce son vélo électrique pliable Mi Smart Electric Folding Bike en France. Voici les points importants à connaître pour ce produit qui se rendra disponible dans quelques semaines.

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike signe lui aussi son arrivée en France en plus des téléviseurs Mi TV 4S et 4A et des smartphones Redmi Note 9 et Note 9 Pro de la marque chinoise. Il s’agit d’un vélo électrique pliable doté d’un petit écran LCD de 1,8 pouce dont l’objectif est de fournir des informations au cycliste telles que l’état de la batterie ou son suivi d’activité.

Le Mi Smart Electric Folding Bike peut monter jusqu’à 20 km/h et reste donc dans la limite légale française. Le vélo profite aussi d’un capteur de couple TMM4 et promet un pédalage facile avec son moteur de 250 W. Sachez aussi que vous pouvez régler le véhicule sur trois vitesses « pour une assistance supplémentaire — même sans assistance électrique ».

Xiaomi se targue d’offrir une autonomie de 45 km grâce à la batterie de 5800 mAh. La marque met aussi en avant le côté facilement transportable de son produit qui pèse 14,5 kg. Pour les dimensions, comptez sur 124,7 x 55,6 x 92,8 cm quand le Mi Smart Electric Folding Bike est déplié. On passe à 100 x 45 x 65 cm dans la forme pliée.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike en France

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike arrive dans le courant de l’été en France au prix conseillé de 999,99 euros. Vous pouvez déjà le précommander auprès de Fnac et Darty.

Notez par ailleurs que ce produit est éligible à la prime vélo électrique de 500 euros.