Xiaomi Poco M2 Pro : une version peaufinée du Redmi Note 9 Pro

Poco, une des marques de Xiaomi, vient d'annoncer le Poco M2 Pro. Il s'agit ni plus ni moins d'une version peaufinée du Redmi Note 9 Pro.

Conçu pour le marché indien, on risque de retrouver le Poco M2 Pro auprès de certains commerçants en France. En gros, il s’agit d’un Redmi Note 9 Pro peaufiné. Le smartphone est lancé sous la marque Poco, une marque indépendante de Xiaomi très présente en Inde. D’ailleurs en France, le Poco F2 Pro a été récemment commercialisé sous l’égide de la marque Xiaomi.

Grosse batterie et charge rapide

Le Poco M2 Pro bénéficie d’une capacité de batterie de 5000 mAh avec un chargeur rapide de 33 Watts inclus dans la boîte, c’est vrai l’atout majeur de ce produit. Poco explique que le M2 Pro passe de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes. Avec son SoC Qualcomm Snapdragon 720G, il est fort à parier que le M2 Pro atteigne les deux jours d’autonomie.

Le reste du Poco M2 Pro est classique, il dispose d’un écran LCD en définition 1080p de 6,67 pouces. La caméra avant de 16 mégapixels perfore l’écran sur la partie supérieure. On retrouve un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et il intègre un total de quatre caméras à l’arrirère : 48 mégapixels comme caméra principale, 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, 5 mégapixels avec un objectif macro et 2 mégapixels pour le mode portrait.

Evidemment, il affiche un excellent rapport caractéristiques-prix, la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est vendue à 170 euros environ. Vous pourrez également ajouter une carte micro SD pour étendre la capacité de stockage du téléphone. La version haut de gamme de ce produit dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour environ 200 euros.