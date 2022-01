Invoxia Smart Dog Collar : les chiens aussi ont leur objet connecté pour suivre leur santé

Il n’y a pas que la santé des humains qui est importante, celle de nos amis à quatre pattes aussi. Spécialiste du traqueur GPS pour tous, Invoxia a depuis longtemps des appareils pour pister nos animaux de compagnie. Lors du CES 2022, la firme française a montré qu’elle pouvait aller encore plus loin avec un collier bardé de capteurs pour mieux suivre la santé et l’activité des chiens.

Ils sont souvent plus que de simples animaux de compagnie, des membres à part entière et un peu différents de la famille. Les chiens et les chats notamment sont depuis quelques années le centre d’intérêt de la Tech et un marché dédié s’est mis en place pour répondre à leurs envies de jouer, de s’alimenter en l’absence de leur maître, de pouvoir être suivi à tout moment…

La Pet Tech a le vent en poupe et fait des maîtres tout aussi ravis. Encore faut-il faire le tri entre ce qui est réellement utile et ce qui tient du gadget animalier. Le CES est pour cela bien (trop) souvent le salon du farfelu connecté quand il s’agit des animaux et de ce que l’on croit pouvoir améliorer leur quotidien. Finalement, le retour à l’essentiel s’avère souvent le plus intéressant.

Suivre la santé de son chien comme la sienne

Depuis 2018, Invoxia mis au point un traqueur à fixer sur le collier de son chien ou de son chat pour pouvoir le retrouver à tout moment, savoir s’il s’enfuit ou se perd un peu trop loin du domicile. À l’aide de l’application, vous pouvez vous amuser à suivre le parcours de votre chat en balade la nuit, à quel point votre chien fait le tour du jardin en votre absence. L’entreprise française a décidé d’aller encore plus loin dans le suivi.

Lors du salon de Las Vegas, elle a dévoilé le Smart Dog Collar, un collier coloré tout-en-un qui va permettre de suivre la santé d’un chien de taille moyenne ou grande (plus de 8 kg, car le dispositif est assez imposant). « Le cœur d’un chien est assez proche fonctionnellement du cœur d’un humain, avec les mêmes problématiques cardiaques », explique Amélie Caudron, CEO d’Invoxia, à Frandroid. « Près d’un chien sur sept a un problème avéré qu’on ne sait pas détecter suffisamment tôt. On veut, avec ce dispositif proposer quelque chose de non intrusif et de moins stressant pour le maître qui est prévenu en cas de souci de santé. »

Alors Invoxia a travaillé avec des experts de la santé canine pour concevoir un collier biométrique intelligent qui, à l’aide de multiples capteurs miniaturisés, va prendre les différentes métriques du chien pour réaliser un suivi de sa santé respiratoire et cardiaque. Tout simplement en lui mettant le collier autour du cou, quel que soit le pelage ou l’épaisseur de la fourrure. « Il n’y a pas besoin que le collier soit serré pour suivre ses signes vitaux. Il y a un radar miniaturisé qui parvient à détecter et enregistrer les mouvements infirmes de la peau du cou. L’algorithme a été conçu ensuite pour tout analyser les données et les retranscrire dans l’application, et faire ainsi remonter la moindre anomalie constatée », explique Amélie Caudron.

La santé respiratoire et cardiaque dans le viseur

Le Smart Dog Collar va donc suivre les constantes de l’animal, signaler de manière précoce les anomalies, tout en gardant un œil sur ses activités en temps réel. Car le collier intelligent reprend aussi les caractéristiques qui ont fait le succès du Pet Tracker d’Invoxia : un suivi de ses allées et venues en temps réel avec une carte de géolocalisation à disposition, un enregistrement des activités diverses (sommeil, repas, grattage, aboiement…). Le collier permet au maître de prendre connaissance d’une baisse de vitalité ou d’appétit qui peut être alors liée à des problèmes cardiaques, digestifs ou physiques.

Prévu pour être lavable et résistant à toutes les situations, le collier combine de nombreuses technologies (GPS, Bluetooth, Wi-Fi et réseau LTEM pour permettre le suivi permanent via des données mobiles basse consommation). Il annonce une autonomie de plusieurs semaines. Et vous pouvez partager les informations avec le vétérinaire depuis l’application Invoxia.

L’application de suivi santé du chien avec le Smart Dog Collar // Source : Invoxia L’application de suivi santé du chien avec le Smart Dog Collar // Source : Invoxia

« On veut avant tout proposer un objet connecté pour la prévention et la détection », souligne Amélie Caudron. « C’est souvent en amont d’un problème qu’on est démuni et qu’on ne sait pas diagnostiquer ou surveiller. Pour le suivi d’un traitement ou d’une opération, le Smart Dog Collar sera également efficace, car nous avons alors des informations pertinentes sur la santé du chien ».

Elle reconnaît que les millions de données collectées depuis trois ans et le lancement du traqueur ont permis de peaufiner l’algorithme pour le rendre encore plus efficace dans la perception de l’activité du chien, quand il joue comme au repos. Un produit qui intéresse aussi beaucoup de laboratoires planchant sur la santé canine, mais aussi les assurances qui voient d’un très bon œil un tel suivi à 360°.

« On veut devenir un maillon incontournable de la santé canine et pouvoir avertir les maîtres pour éviter ce stress. La place du chien dans un foyer est de plus en plus importante et c’est souvent devenu un poste de dépenses important, parfois au détriment d’autre chose en cas de pépin de santé », conclut-elle.

Prix et disponibilité du Smart Dog Collar

Disponible à l’été 2022, le collier intelligent est annoncé en plusieurs coloris à 99 euros. À cela s’ajoute un abonnement mensuel qui devrait tourner autour des 10-12 euros. Interrogé sur le sujet et sur la perception du tarif un peu élevé, Invoxia explique avoir voulu opter pour un prix unitaire plus bas que ce qu’on peut souvent trouver, mais en indiquant immédiatement le coût des services annexes (généralement un à deux ans d’abonnement sont compris). Car l’abonnement mensuel inclut le suivi GPS et cellulaire de l’animal en temps réel, mais aussi les services de suivi santé dans l’application.

Sans cet abonnement dont le prix n’a pas encore été fixé, le Smart Dog Collar pourrait n’être qu’un simple collier pour chien. Mais la réflexion est encore en cours du côté de l’entreprise francilienne.

